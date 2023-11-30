Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары

Индивидуальная экскурсия в Каире
Вы когда-нибудь катались на джипе по барханам пустыни? А сэндбордингом занимались? Гуляли по окаменевшему арбузному полю? Нет? Тогда самое время попробовать! Едем в Сахару, где нам встретятся таинственные пещеры, водопады и озёра прямо посреди песков.

А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Вади-аль-Хитана
  • Место крушения самолёта времён Второй мировой
  • Арбузное поле
  • Пещера
  • Удивительный закат
  • Единственный древний водопад в Египте

Описание

Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.

Сэндбординг

Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя! Что вас ждет:• Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
  • Место крушения самолёта времён Второй мировой.
  • Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
  • Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
  • Встреча заката и чаепитие на берегу озера.
  • Единственный древний водопад в Египте. Важная информация:• Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства.
  • Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Чай у бедуинов, питьевая вода в поездке
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Завершение: Ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
  • Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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