Вы когда-нибудь катались на джипе по барханам пустыни? А сэндбордингом занимались? Гуляли по окаменевшему арбузному полю? Нет? Тогда самое время попробовать! Едем в Сахару, где нам встретятся таинственные пещеры, водопады и озёра прямо посреди песков.
А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вади-аль-Хитана
- Место крушения самолёта времён Второй мировой
- Арбузное поле
- Пещера
- Удивительный закат
- Единственный древний водопад в Египте
Описание
Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.
Сэндбординг
Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя! Что вас ждет:• Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
- Место крушения самолёта времён Второй мировой.
- Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
- Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
- Встреча заката и чаепитие на берегу озера.
- Единственный древний водопад в Египте. Важная информация:• Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства.
- Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе
- Услуги русскоговорящего гида
- Чай у бедуинов, питьевая вода в поездке
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед в ресторане
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или ГизеЗавершение: Ваш отель или аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
- Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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