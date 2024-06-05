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Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
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220$154 за всё до 4 чел.
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8 часов
Индивидуальная
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Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
6 авг в 08:00
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162$146 за всё до 6 чел.
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Индивидуальная
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Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
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$197 за всё до 8 чел.
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Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
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Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- AAleksandr26 мая 2024Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
- ИИрина19 мая 2024Нам очень понравилось. Уже рекомендовала гида друзьям
- ММарина15 мая 2024Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала, прекрасная подача. Показал много
- SSvitlana10 мая 2024Everything was perfect! Highly recommend this tour!
- ААндрей4 мая 2024Отличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй день Каир. Всё было чётко
- ттатьяна1 апреля 2024экскурсия была отличной, мы совершили прогулку на кораблике по Нилу, посетили пирамиды, сфинкса, а так же музей. Рекомендую всем
- ААнна28 февраля 2024Мы неожиданно приехали в Каир на 2 дня и решили, что намного больше впечатлений получим, если закажем индивидуальную экскурсию. И
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Однодневные»
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