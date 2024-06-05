Однодневные – экскурсии в Каире

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Каире, цены от $146, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
На машине
скидка
30%
42 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
220$154 за всё до 4 чел.
Пирамиды Древнего Египта
На машине
скидка
10%
96 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
162$146 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Каиром
На автобусе
198 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$197 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
На машине
скидка
30%
60 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
232$163 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • A
    Aleksandr
    26 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
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    7-ми лет. Гид мастерски общался с ребенком. Второй день попросили провести экскурсию по-взрослому и это было просто великолепно. Всегда и везде заходили и заезжали без очередей. Посмотрели все что хотели. Ребенок в восторге от Каира. Побывали в таких местах, куда не возят массового туриста.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Нам очень понравилось. Уже рекомендовала гида друзьям
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала, прекрасная подача. Показал много
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    всего интересного по программе и даже более того. В конце как вишенка на торте прокатились по Нилу. Как будто путешествовали со старым другом. Мы очень рады, что познакомились с этим человеком. Спасибо большое!!!!!

    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала
  • S
    Svitlana
    10 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Everything was perfect! Highly recommend this tour!
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Пирамиды Гизы: сокровища Египта
    Отличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй день Каир. Всё было чётко
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    организованно и спланировано, везде быстро проходили без очередей. Мы могли сами подстраивать программу экскурсий под себя и выбирать где обедать. За 2 дня посмотрели всё самое значимое и важное в Каире и окрестностях. Очень рекомендую. Единственное не надо рассчитывать на глубокие исторические знания, вся информация достаточно поверхностная и общая. Но никто и не обещал за эти деньги учёного-египтолога в качестве гида. Также Мохамед очень сильно помог нам с трансферами на комфортабельном микроавтобусе в отель на побережье и обратно в аэропорт. Поэтому к нему смело можно обращаться с любыми просьбами.

    Отличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй деньОтличная организация экскурсий. Мы брали 2 дня - сначала пирамиды Гизы и Джосера (Саккара), второй день
  • т
    татьяна
    1 апреля 2024
    Пирамиды Гизы: сокровища Египта
    экскурсия была отличной, мы совершили прогулку на кораблике по Нилу, посетили пирамиды, сфинкса, а так же музей. Рекомендую всем
  • А
    Анна
    28 февраля 2024
    Пирамиды Гизы: сокровища Египта
    Мы неожиданно приехали в Каир на 2 дня и решили, что намного больше впечатлений получим, если закажем индивидуальную экскурсию. И
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    очень рады такому решению. Благодаря Мухаммеду, мы узнали много нового, развеяли некоторые наши мифы. И, конечно, очень удобно, что с нами был водитель. Поэтому мы смогли посетить разные места, куда сами бы никогда не добрались. Нам настолько понравилось, что мы попросили нашего гида на следующий день провести для нас еще одну экскурсию и показать нам Каир. Остались очень довольны визитом в музей, прогулкой по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Однодневные»

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  4. Пирамиды Гизы: сокровища Египта
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
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