Индивидуальная экскурсия в Файюм - это возможность посетить одно из самых загадочных мест Египта.
Путешественники увидят зачарованное озеро, вода которого меняет цвет, и узнают о лечебных свойствах водопада Файюм.
Программа включает посещение
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Зачарованное озеро с меняющимся цветом
- 🏞️ Водопад с лечебной водой
- 🏜️ Сэндборд по дюнам Вади-эль-Райан
- 🐋 Древние скелеты китов
- 🏡 Уникальные изделия деревни Тунис
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Каире - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной вероятностью дождей, что делает путешествие приятным и безопасным. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, однако стоит учитывать, что в это время температура может быть выше, что может повлиять на комфорт длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Карун
- Заповедник Вади-эль-Райан
- Музей китов
- Озеро Аль-Машу
- Водопад Файюм
- Деревня Тунис
Описание водной прогулки
- Озеро Карун — самое большое природное озеро Египта
- Заповедник Вади-эль-Райан (Долина китов). Вы рассмотрите палеонтологические находки, полюбуетесь пустыней и по желанию покатаетесь по дюнам на сэндборде
- Музей китов. Здесь хранятся скелеты китов, живших в этом районе более 35 миллионов лет назад
- Озеро Аль-Машу. Вы узнаете, почему его цвет меняется в течение дня и можно ли в нём купаться
- Панорама заповедника. Вы полюбуетесь видами с высоты 30 метров и сделаете красивые фото
- Водопад Файюм. Поговорим, откуда в нём берётся вода и почему её считают лечебной
- Деревня Тунис. Вы осмотрите необыкновенные дома, построенные из глины, и сможете приобрести местные продукты, ковры и керамику
По пути поговорим о природных и исторических достопримечательностях, обсудим обычаи и традиции местного населения. Вы узнаете, чем люди зарабатывают на жизнь и как традиционный сельский стиль влияет на социальную и экономическую жизнь региона.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
- В стоимость включено: трансфер на джипе, услуги русскоязычного гида-египтолога, перекус (вода, соки, закуски), аренда сэндборда
- Входные билеты оплачиваются отдельно: в Вади-эль-Райан — $5 с человека, в Долину китов — $10 с человека
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
12 окт 2025
Гид Шериф отлично провёл экскурсию на русском языке, сделал хорошие фотографии, заинтересовал рассказами о Египте
Инна
5 сен 2025
Мы ездили в этот очень необычный тур всей семьей: родители и двое детей 8 и 14 лет. Сказать, что ты в полном восторге — это ничего не сказать! Такого необычного
Ольга
19 июн 2025
У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером. Нам Шериф посоветовал начать экскурсию в 3 часа ночи, и это было лучшее решение.
Владислав
9 июн 2025
Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить музей с костями китов и мангровых лесов, сама тропа в пустыне довольно протяжённая так
Руби
Ответ организатора:
Здравствуйте, дорогой, спасибо за ваши заметки. Во-первых, билеты оплачиваются в долларах, потому что заповедники управляются под надзором ЮНЕСКО, поэтому они
Анна
16 апр 2025
Это путешествие было невероятным
Это путешествие было невероятным
Экскурсию заказали индивидуальную, нам попался гид Ала, и мы очень этому рады,!!! Такого отзывчивого, внимательного и главное знающего свое дело гида
Мы как будто попали на другую планету.
Экскурсию заказали индивидуальную, нам попался гид Ала, и мы очень этому рады,!!! Такого отзывчивого, внимательного и главное знающего свое дело гида
Е
Елизавета
12 мар 2025
Отличная экскурсия, Али замечательный гид, отлично говорит по-русски. Рассказал по пути так же про каир, достопримечательности, которые проезжали и пирамиды, было очень интересно. Все было хорошо организовано, не возникло никаких
Н
Наталия
21 фев 2025
Спасибо за экскурсию, долина китов впечатляет, необычно и очень красиво! Но сафари на джипе, очень стареньком, по пустыне и барханам не для слабонервных, кто любит экстрим, то это для вас. Отличный гид Али, приятный собеседник, добрый и милый человек, дай бог ему и его семье здоровья!
Руби
Ответ организатора:
Спасибо за вашу отзыв. Мы также желаем вам здоровья и счастья. Мы поговорили с транспортными компаниями джипов, чтобы они привезли нам современные автомобили. Спасибо и спасибо за разъяснения.
M
Maxim
21 фев 2025
Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине работал, периодически интересовался, все ли ок. Вода, сок и шоколадки были в машине. Доехали
Д
Дарья
9 фев 2025
Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши пожелания, и провели больше времени в Долине китов (Wadi el-Hitan). Нам было очень комфортно
Евгений
11 янв 2025
Кажется это не самый популярный у туристов маршрут, и совершенно напрасно! Если вы хотите отдохнуть от шумного Каира то это то что вам нужно.
Пейзажи в оазисе и окрестностях открываются совершенно фантастические, будто не земные.
Команда гидов была очень дружелюбна, нас угощали вкуснейшим чаем и вообще учли любые хотелки🙂
Пейзажи в оазисе и окрестностях открываются совершенно фантастические, будто не земные.
Команда гидов была очень дружелюбна, нас угощали вкуснейшим чаем и вообще учли любые хотелки🙂
Входит в следующие категории Каира
