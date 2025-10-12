Мои заказы

Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира

Путешествие из Каира в старейший город мира. Увидите озёра, водопады и древние скелеты китов. Познакомьтесь с ремесленниками деревни Тунис
Индивидуальная экскурсия в Файюм - это возможность посетить одно из самых загадочных мест Египта.

Путешественники увидят зачарованное озеро, вода которого меняет цвет, и узнают о лечебных свойствах водопада Файюм.

Программа включает посещение
заповедника Вади-эль-Райан, где можно покататься на сэндборде по песчаным дюнам. В музее представлены древние скелеты китов, а в деревне Тунис - работы местных ремесленников. Это путешествие подходит для всей семьи и оставит незабываемые впечатления

4.8
10 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Зачарованное озеро с меняющимся цветом
  • 🏞️ Водопад с лечебной водой
  • 🏜️ Сэндборд по дюнам Вади-эль-Райан
  • 🐋 Древние скелеты китов
  • 🏡 Уникальные изделия деревни Тунис

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Каире - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной вероятностью дождей, что делает путешествие приятным и безопасным. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, однако стоит учитывать, что в это время температура может быть выше, что может повлиять на комфорт длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира© Руби
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира© Руби
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Озеро Карун
  • Заповедник Вади-эль-Райан
  • Музей китов
  • Озеро Аль-Машу
  • Водопад Файюм
  • Деревня Тунис

Описание водной прогулки

  • Озеро Карун — самое большое природное озеро Египта
  • Заповедник Вади-эль-Райан (Долина китов). Вы рассмотрите палеонтологические находки, полюбуетесь пустыней и по желанию покатаетесь по дюнам на сэндборде
  • Музей китов. Здесь хранятся скелеты китов, живших в этом районе более 35 миллионов лет назад
  • Озеро Аль-Машу. Вы узнаете, почему его цвет меняется в течение дня и можно ли в нём купаться
  • Панорама заповедника. Вы полюбуетесь видами с высоты 30 метров и сделаете красивые фото
  • Водопад Файюм. Поговорим, откуда в нём берётся вода и почему её считают лечебной
  • Деревня Тунис. Вы осмотрите необыкновенные дома, построенные из глины, и сможете приобрести местные продукты, ковры и керамику

По пути поговорим о природных и исторических достопримечательностях, обсудим обычаи и традиции местного населения. Вы узнаете, чем люди зарабатывают на жизнь и как традиционный сельский стиль влияет на социальную и экономическую жизнь региона.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
  • В стоимость включено: трансфер на джипе, услуги русскоязычного гида-египтолога, перекус (вода, соки, закуски), аренда сэндборда
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: в Вади-эль-Райан — $5 с человека, в Долину китов — $10 с человека
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
В
Виталий
12 окт 2025
Гид Шериф отлично провёл экскурсию на русском языке, сделал хорошие фотографии, заинтересовал рассказами о Египте
Инна
Инна
5 сен 2025
Мы ездили в этот очень необычный тур всей семьей: родители и двое детей 8 и 14 лет. Сказать, что ты в полном восторге — это ничего не сказать! Такого необычного
читать дальше

тура у нас еще никогда не было! Во-первых, это огромный оазис Фаюм среди пустыни. Наш гид Шериф, очень интеллигентный и жизнерадостный молодой человек, рассказал нам, что это место даже старше Каира. Но это ладно. Второе и самое главное — это пустыня. И не просто пустыня, а ПУСТЫНЯ НА РАССВЕТЕ. Шериф устроил нам просто фантастическую встречу рассвета на бархане, катание на сендбордах (дети просто в восторге). А катание по барханам на джипе — это вообще отдельный адреналин, никакие американские горки и рядом не лежали! Затем были видовые площадки на обрыве, озера, и в завершение всего — парк окаменелых скелетов древних китов в окружении каких-то просто космических пейзажей. Идешь по дну древнего моря в звенящей тишине пустыни и чувствуешь себя древним китом:) Наш сын сделал очень ёмкое заключение: «Это стоило того, чтобы встать и поехать на экскурсию в 2 часа ночи!» (Если вам будут предлагать поехать ночью, чтобы встретить рассвет в пустыне, обязательно соглашайтесь).

Мы ездили в этот очень необычный тур всей семьей: родители и двое детей 8 и 14Мы ездили в этот очень необычный тур всей семьей: родители и двое детей 8 и 14Мы ездили в этот очень необычный тур всей семьей: родители и двое детей 8 и 14
Ольга
Ольга
19 июн 2025
У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером. Нам Шериф посоветовал начать экскурсию в 3 часа ночи, и это было лучшее решение.
читать дальше

Мы приехали к озеру на рассвете, замечательные виды, не жарко(июнь). Нам очень понравилось кататься на машине по дюнам, дети катались с дюн на сэндбордах. Шериф старался сделать замечательные фотки.
Спасибо, Шериф! Рекомендуем.

У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером.
Владислав
Владислав
9 июн 2025
Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить музей с костями китов и мангровых лесов, сама тропа в пустыне довольно протяжённая так
читать дальше

что запаситесь водой и головными уборами, конечно сёрфинг на сэндборде тоже оставил позитивные впечатления, поездка на джипе по песчаным дюнам тоже запомнилась, было довольно экстримально местами, возможно не всем понравится. Ну а теперь к минусам, самый главный я ездил без гида (водитель сопровождал меня на протяжении всей экскурсии,за что ему спасибо), так что всю информацию про Эль-Файюм и долину китов пришлось узнавать самому в интернете и в YouTube, кроме вышеописанных активностей больше ничего не зацепило, озеро и водопад не вызвали какого-то Вау эффекта, они просто были на маршруте. Ещё один минус в том, что входные билеты продают только за доллары США, очень странно, у меня не было мелочи и тогда организаторы дали деньги водителю и он оплатил билеты (обратро я отдал египетские фунты)Обед (доплачивается отдельно) рис с курицей и салат, впринципе хватит чтобы перекусить после долго путишествия, вода была бесплатной. Могу сказать одно, долину китов посетить точно стоит, но второй раз там делать нечего

Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетитьСамым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить
Руби
Руби
Ответ организатора:
Здравствуйте, дорогой, спасибо за ваши заметки. Во-первых, билеты оплачиваются в долларах, потому что заповедники управляются под надзором ЮНЕСКО, поэтому они
читать дальше

продают билеты в долларах. Следующее, что с вами не было гида. Это первый раз, когда гид не поехал с вами. Есть причины, по которым мы сейчас находимся в Ид аль-Адха для мусульман, и все находятся в отпуске на 4 дня. Нам было трудно найти гида за пределами Каира в такие дни. С вами был гид в Гизе, и он сказал вам, что вы поедете с водителем. Вы знали, что на этот раз в поездке не будет гид. Спасибо за ваши разъяснения нам. Я обещаю, что следующая будет лучше. Я желаю вам всего наилучшего. Спасибо.

Анна
Анна
16 апр 2025
Это путешествие было невероятным
Мы как будто попали на другую планету.
Экскурсию заказали индивидуальную, нам попался гид Ала, и мы очень этому рады,!!! Такого отзывчивого, внимательного и главное знающего свое дело гида
читать дальше

редко встретишь. Мы с мужем были вдвоём, поэтому могли проводить времени на каждой локации столько сколько хотели, или вообще пропустить, а когда захотели дополнительные развлечения, Ала, за 10 минут всё организовал. Он так легко подстраивал всю программу под наши хотелки!!!, было очень легко, приятно и весело. Но самое главное что, Ала помог нам организовать следующий день, ном нужно была машина, доехать из Каира в Хургаду, он организовал все самым лучшим образом и за очень адекватные деньги.
Все советы которые он давал попали в точку,.
Ала, спасибо Вам огромное!!!
Я буду советовать вас всем!!!

Е
Елизавета
12 мар 2025
Отличная экскурсия, Али замечательный гид, отлично говорит по-русски. Рассказал по пути так же про каир, достопримечательности, которые проезжали и пирамиды, было очень интересно. Все было хорошо организовано, не возникло никаких
читать дальше

проблем в дороге. Водители и машины так же были отличными, хотя дорога в пустыне была местами действительно очень экстремальной. Рекомендую взять на прогулку в заповеднике по больше воды, мы взяли одну, так же на заметку - самые большие скилеты китов находятся в парке до 13 точки (укладывается в 1 час туда обратно), по этому дальше в принципе идти не обязательно

Н
Наталия
21 фев 2025
Спасибо за экскурсию, долина китов впечатляет, необычно и очень красиво! Но сафари на джипе, очень стареньком, по пустыне и барханам не для слабонервных, кто любит экстрим, то это для вас. Отличный гид Али, приятный собеседник, добрый и милый человек, дай бог ему и его семье здоровья!
Спасибо за экскурсию, долина китов впечатляет, необычно и очень красиво! Но сафари на джипе, очень стареньком,
Руби
Руби
Ответ организатора:
Спасибо за вашу отзыв. Мы также желаем вам здоровья и счастья. Мы поговорили с транспортными компаниями джипов, чтобы они привезли нам современные автомобили. Спасибо и спасибо за разъяснения.
M
Maxim
21 фев 2025
Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине работал, периодически интересовался, все ли ок. Вода, сок и шоколадки были в машине. Доехали
читать дальше

быстро и аккуратно, по дороге очень мило болтали. Кладбище древних китов понравилось, очень красивые пейзажи. Приятно удивило кафе рядом с музеем китов - очень быстро и вкусно накормили, как-то совсем недорого, но очень понравилось. Поездка на джипе по пустыне - супер, к водопаду очень увлекательно ехали по горкам. Катание на сэндборде очень весело, а вот забираться назад в горку ой тяжело…:)
Чай на берегу озера попили, обратно доехали за 2 часа, в 7 вечера уже были в отеле. Всё очень понравилось, можно рекомендовать туристам всех возрастов.

Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машинеГид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине
Д
Дарья
9 фев 2025
Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши пожелания, и провели больше времени в Долине китов (Wadi el-Hitan). Нам было очень комфортно
читать дальше

с гидом Аладдином — он очень внимательный и эрудированный человек, хорошо говорит по-русски. Если вы любите прогулки и вдохновлены изучением биологии и/или палеонтологии, можете закладывать на посещение Долины 3-3,5 часа — тогда сможете внимательно изучить экспозицию в музее, сполна насладиться неземными видами и отыскать все доступные в пустыне скелеты (обычно группы проводят там 1-2 часа, нам это время показалось недостаточным). Музей работает до 14:00, а территория — до 17:00, на территории также можно полноценно пообедать в кафе, но заказывать еду нужно заранее (есть варианты с мясом, птицей и вегетарианские). До заката еще успели посмотреть на дюны и оазис Эль-Фаюм со смотровой площадки и выпить бедуинский чай на берегу озера. Отдельно хочется отметить профессионализм водителей, которые были с нами в поездке — и в песках пустыни, и в дорожном хаосе Каира мы ощущали себя безопасно.

Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под нашиБольшое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши
Евгений
Евгений
11 янв 2025
Кажется это не самый популярный у туристов маршрут, и совершенно напрасно! Если вы хотите отдохнуть от шумного Каира то это то что вам нужно.
Пейзажи в оазисе и окрестностях открываются совершенно фантастические, будто не земные.
Команда гидов была очень дружелюбна, нас угощали вкуснейшим чаем и вообще учли любые хотелки🙂

