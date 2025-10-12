Индивидуальная экскурсия в Файюм - это возможность посетить одно из самых загадочных мест Египта.Путешественники увидят зачарованное озеро, вода которого меняет цвет, и узнают о лечебных свойствах водопада Файюм.Программа включает посещение

заповедника Вади-эль-Райан, где можно покататься на сэндборде по песчаным дюнам. В музее представлены древние скелеты китов, а в деревне Тунис - работы местных ремесленников. Это путешествие подходит для всей семьи и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Каире - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной вероятностью дождей, что делает путешествие приятным и безопасным. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, однако стоит учитывать, что в это время температура может быть выше, что может повлиять на комфорт длительных прогулок на свежем воздухе.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.