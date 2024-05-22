Экскурсия в Эль-Файюм из Каира предлагает уникальное путешествие в один из самых живописных уголков Египта.Вас ждет встреча с историей и природой: посещение деревни Тунис с ее каменными домами, путешествие по

заповеднику Вади-эль-Райан с его зачарованным озером и песчаными дюнами, а также обед в Долине китов, где вы увидите окаменелости доисторических животных. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в историю, насладиться природой и испытать незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Тунис

Я заберу вас в отеле, и мы отправимся в красивый зелёный оазис, расположенный на высоком холме посреди пустыни. Вы полюбуетесь голубыми водами озера Карун и каменными домами с куполами, построенными в исламском стиле. Узнаете, почему деревня получила название Тунис и каким ремеслом занимаются её жители.

Заповедник Вади-эль-Райан

Это один из самых живописных парков Египта! Я покажу вам Зачарованное озеро, которое меняет цвет в зависимости от времени суток. Расскажу, почему это место отлично подходит для медицинского и рекреационного туризма. По желанию вы сможете заняться сэндбордингом — покататься по песку на досках.

Долина китов

Наша финальная остановка — Долина китов, входящая в список ЮНЕСКО. В этом районе есть окаменелости доисторических вымерших китов. Они изображают эволюцию китов от наземных млекопитающих до водных. После прогулки вас ждёт сытный обед, который уже включён в стоимость.

Организационные детали