Я заберу вас в отеле, и мы отправимся в красивый зелёный оазис, расположенный на высоком холме посреди пустыни. Вы полюбуетесь голубыми водами озера Карун и каменными домами с куполами, построенными в исламском стиле. Узнаете, почему деревня получила название Тунис и каким ремеслом занимаются её жители.
Заповедник Вади-эль-Райан
Это один из самых живописных парков Египта! Я покажу вам Зачарованное озеро, которое меняет цвет в зависимости от времени суток. Расскажу, почему это место отлично подходит для медицинского и рекреационного туризма. По желанию вы сможете заняться сэндбордингом — покататься по песку на досках.
Долина китов
Наша финальная остановка — Долина китов, входящая в список ЮНЕСКО. В этом районе есть окаменелости доисторических вымерших китов. Они изображают эволюцию китов от наземных млекопитающих до водных. После прогулки вас ждёт сытный обед, который уже включён в стоимость.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на джипе Toyota, услуги русскоязычного гида-египтолога, обед
Отдельно оплачиваются входные билеты: в Вади-эль-Райан — $5/чел. и в Долину китов — $10/чел.
Если захотите заняться сэндбордингом, я выдам вам доски
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваш гид в Каире
Я приветствую вас из Каира! Меня зовут Мухаммед, я работал лицензированным гидом в городе Луксор 5 лет с 2010 до 2015 года. Потом решил вернуться в Каир и остаться навсегда. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
22 мая 2024
Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари по дюнам… ах. Интереснейший рассказ про гончарную деревню Тунис. Ну и долина окаменелых китов вообще из области фантастики. Большое спасибо за прекрасный день!!!
Н
Наталия
5 мая 2024
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид. Одна из немногих экскурсий, которые возят в долину китов - посмотреть на останки древних китов в пустыне по-настоящему восхищает. Никаких дополнительных доплат и все спланировано прекрасным читать дальше
образом. Экскурсия на весь день, поэтому стоит запастись водой, spf, лучше взять что-то на голову и закрыть плечи от палящего солнца. В пустыне ветрено, поэтому жара не сильно ощущается, плюс передвижение проходит в комфортном автомобиле с кондиционером.
Павел
2 апр 2024
Отличная экскурсия. Постелили деревню Тунис, где нам показали гончарное дело местных жителей. Далее на джиппе рассекали просторы пустыни,постели далину китов,водопады,искупались в озере. Мухамед всю дорогу рассказывал про быт местных жителей(египтян,бедуинов),про религию и влияние религии на жизнь людей. Накормил очень вкусным обедом, угостил кофе, гуавой и тростниковыми соком. Вернулись уставшие,но довольные.