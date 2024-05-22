Из Каира - в оазис Эль-Файюм

Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Экскурсия в Эль-Файюм из Каира предлагает уникальное путешествие в один из самых живописных уголков Египта.

Вас ждет встреча с историей и природой: посещение деревни Тунис с ее каменными домами, путешествие по
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заповеднику Вади-эль-Райан с его зачарованным озером и песчаными дюнами, а также обед в Долине китов, где вы увидите окаменелости доисторических животных.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в историю, насладиться природой и испытать незабываемые впечатления

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Уникальные природные ландшафты
  2. 🏛️ Исторические достопримечательности
  3. 👥 Общение с местными жителями
  4. 🍽️ Вкусный обед в живописном месте
  5. 🦴 Возможность увидеть окаменелости древних китов
  6. 🏄‍♂️ Активный отдых с сэндбордингом

Что можно увидеть

  • Деревня Тунис
  • Заповедник Вади-эль-Райан
  • Долина китов
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Тунис

Я заберу вас в отеле, и мы отправимся в красивый зелёный оазис, расположенный на высоком холме посреди пустыни. Вы полюбуетесь голубыми водами озера Карун и каменными домами с куполами, построенными в исламском стиле. Узнаете, почему деревня получила название Тунис и каким ремеслом занимаются её жители.

Заповедник Вади-эль-Райан

Это один из самых живописных парков Египта! Я покажу вам Зачарованное озеро, которое меняет цвет в зависимости от времени суток. Расскажу, почему это место отлично подходит для медицинского и рекреационного туризма. По желанию вы сможете заняться сэндбордингом — покататься по песку на досках.

Долина китов

Наша финальная остановка — Долина китов, входящая в список ЮНЕСКО. В этом районе есть окаменелости доисторических вымерших китов. Они изображают эволюцию китов от наземных млекопитающих до водных. После прогулки вас ждёт сытный обед, который уже включён в стоимость.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на джипе Toyota, услуги русскоязычного гида-египтолога, обед
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: в Вади-эль-Райан — $5/чел. и в Долину китов — $10/чел.
  • Если захотите заняться сэндбордингом, я выдам вам доски
  • Возьмите с собой паспорт

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
22 мая 2024
Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари по дюнам… ах. Интереснейший рассказ про гончарную деревню Тунис. Ну и долина окаменелых китов вообще из области фантастики. Большое спасибо за прекрасный день!!!
Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в
Н
5 мая 2024
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид. Одна из немногих экскурсий, которые возят в долину китов - посмотреть на останки древних китов в пустыне по-настоящему восхищает.
Никаких дополнительных доплат и все спланировано прекрасным
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образом.
Экскурсия на весь день, поэтому стоит запастись водой, spf, лучше взять что-то на голову и закрыть плечи от палящего солнца. В пустыне ветрено, поэтому жара не сильно ощущается, плюс передвижение проходит в комфортном автомобиле с кондиционером.

Павел
2 апр 2024
Отличная экскурсия. Постелили деревню Тунис, где нам показали гончарное дело местных жителей. Далее на джиппе рассекали просторы пустыни,постели далину китов,водопады,искупались в озере. Мухамед всю дорогу рассказывал про быт местных жителей(египтян,бедуинов),про религию и влияние религии на жизнь людей. Накормил очень вкусным обедом, угостил кофе, гуавой и тростниковыми соком. Вернулись уставшие,но довольные.

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