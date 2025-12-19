Мои заказы

Описание экскурсии

Гранд тур с гидом историком посвящён всем интересным памятникам Египта. Прикоснуться к всем историческим объектам Египта. Поездка на жизнь. Египет вдоль и поперёк. Север Египта и юг Египта на 11 дней. С круизом по нилу. Археологическая, экологическая, природная, лечебная программа. Разнообразный, нестандартный маршрут Романтика по звездам лечебная. Посетить места силы и мидитации. Это насыщенная активная программа. Много будем ходить, ездить. Нормальное физическое состояние обязательно. Будем путешествоать по всем Египетеским городам. Маршрут: Прилет:москва - каир 1-Прилет в каир:всречаем в аэропорту с табличкой. В этот день вы после полёта уставший. Поэтому будет маленькая обзорная экскурсия по каиру,ужин, затем довезем в отель отель. 2- обзорная экскурсия по каиру:каирский музей, цитадель саладина и алебастровая мечеть, коптский христианский квартал. 3- древний Египет: -Гиза:пирамиды хеопса, хефреноса, микриноса и большой сфинкс -Сакара: ступенчатая пирамида джосара, серапем, пирамида тити, мастаба каджмни. -Мемфис:древняя столица и статуя рамзеса. 4-Александрия: -мечеть -Катакомб -библиотека снаружи -форт каитбей 5-экскурсия в пустыню 6-возвращение из пустынии в отель. Следующий день утром: 7-перелет в луксор:экскурсия по восточному берегу нила, по городу живых:карнакский храм, луксорский храм. После экскурсии заселимся на корабль. 8-экскурсия по городу мёртвых: Долина царей, храм хатшепсута, поющие колоссы мемнона. Корабль отправляется в 13.00 в асуан. 9- Экскурсия в храмы эдфу и комомбо. 10-экскурсия в храм абосимбель. 11-обзорная экскурсия по асуану: Храм богини любви, асуанская плотина. Потом Трансфер в аэропорт. Посещаемые города: 1-каир 2-гиза 3-Александрия 5-белая пустыня 6-черная пустыня 7-оазис бахария 8-луксор 11-асуан Посещаемые места: 1-Каирский музей 2-нил 3-исламский каир 4-улица алмоаз 5-коптский квартал 6-висячая церквь 7-монастырь святого Георгия победаносеца 8 - пещера и колдкюец исуса 9 - синагога бен изра 10-римская башня 11-пирамиды хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс 12-сакара 13-загадочный серапем 14- пирамид тити и мастаба каджмни 15-черная и белая пустыня 16-оазис бахария 17-карнакский храм 18 - луксорский храм 19-поющие колоссы мемнона. 20- внуки фараонов, фабрика, где вазы делают из камня 21-храм хатшепсута 22 - долина царей 23- храм абосимбель 24- храм изиды 25- асуанская плотина Важная информация: Маршрут экскурсии гибкий. Начало и конец тура определяется по вашим пожеланиям. ✅* начало тура: из Хургады или из Каира ✅* Конец тура: Каир или Хургада То есть:
  Первый вариант: Прилет в Каир, программа на Севере —затем перелет в Луксор, конец в Асуане. из Асуана либо перелет в Каир, потом из Каира в Москву. Либо поехать на авто в Хургаду (за доплату) и из Хургады в Москву. Значит: Москва - Каир Каир -Луксор Асуан - Хургада или Каир Хургада или Каир, Москва **второй вариант: Прилет в Хургаду: трансфер в Луксор, начало круиза, всего круиз будет 4 дня, потом конец круиза в Асуане. Из Асуана перелет в Каир, программа на Севере, потом вылет из Каира в Москву. Значит: Москва - Хургада Хургада - Луксор (авто за доплату) Асуан - Каир Каир - Москва.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности:
  • 1-каир
  • 2-гиза
  • 3-белая пустыня
  • 4-оазис
  • 5-черная пустыня
  • 6-Александрия
  • 7-луксор
  • 8-Асуан
  • 9-Абусимбель
  • 10-эдфу, комомбо
  • ВЕСЬ ЕГИПЕТ
Что включено
  • 1-Услуги русскоязычного гида /n2-Круиз по нилу С луксора до асуана /n3-Полициейские разрешения /n/n4-Все трансферы/n/n5-Все входные билеты в исторические объекты /n/n6-Завтрак и обед /n7-Завтрак, обед, ужин на корабле
Что не входит в цену
  • Перелет/n/nУжин/n/nСувениры /n/nНапитки/n/nТрансфер из каира в луксор (поездом или самолётом) /n/nДругие посещения не в программе/n/nЧаевые по 20 $ за челоаека на корабле за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: Каирский аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Маршрут экскурсии гибкий. Начало и конец тура определяется по вашим пожеланиям
  • ✅* начало тура:
  • Из Хургады или из Каира
  • ✅* Конец тура:
  • Каир или Хургада
  • То есть:
  • Первый вариант:
  • Прилет в Каир, программа на Севере - затем перелет в Луксор, конец в Асуане
  • Из Асуана либо перелет в Каир, потом из Каира в Москву. Либо поехать на авто в Хургаду (за доплату) и из Хургады в Москву
  • Значит:
  • Москва - Каир
  • Каир - Луксор
  • Асуан - Хургада или Каир
  • Хургада или Каир, Москва
  • Второй вариант:
  • Прилет в Хургаду: трансфер в Луксор, начало круиза, всего круиз будет 4 дня, потом конец круиза в Асуане. Из Асуана перелет в Каир, программа на Севере, потом вылет из Каира в Москву
  • Москва - Хургада
  • Хургада - Луксор (авто за доплату)
  • Асуан - Каир
  • Каир - Москва
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

