Гранд тур с гидом историком посвящён всем интересным памятникам Египта. Прикоснуться к всем историческим объектам Египта. Поездка на жизнь. Египет вдоль и поперёк. Север Египта и юг Египта на 11 дней. С круизом по нилу. Археологическая, экологическая, природная, лечебная программа. Разнообразный, нестандартный маршрут Романтика по звездам лечебная. Посетить места силы и мидитации. Это насыщенная активная программа. Много будем ходить, ездить. Нормальное физическое состояние обязательно. Будем путешествоать по всем Египетеским городам. Маршрут: Прилет:москва - каир 1-Прилет в каир:всречаем в аэропорту с табличкой. В этот день вы после полёта уставший. Поэтому будет маленькая обзорная экскурсия по каиру,ужин, затем довезем в отель отель. 2- обзорная экскурсия по каиру:каирский музей, цитадель саладина и алебастровая мечеть, коптский христианский квартал. 3- древний Египет: -Гиза:пирамиды хеопса, хефреноса, микриноса и большой сфинкс -Сакара: ступенчатая пирамида джосара, серапем, пирамида тити, мастаба каджмни. -Мемфис:древняя столица и статуя рамзеса. 4-Александрия: -мечеть -Катакомб -библиотека снаружи -форт каитбей 5-экскурсия в пустыню 6-возвращение из пустынии в отель. Следующий день утром: 7-перелет в луксор:экскурсия по восточному берегу нила, по городу живых:карнакский храм, луксорский храм. После экскурсии заселимся на корабль. 8-экскурсия по городу мёртвых: Долина царей, храм хатшепсута, поющие колоссы мемнона. Корабль отправляется в 13.00 в асуан. 9- Экскурсия в храмы эдфу и комомбо. 10-экскурсия в храм абосимбель. 11-обзорная экскурсия по асуану: Храм богини любви, асуанская плотина. Потом Трансфер в аэропорт. Посещаемые города: 1-каир 2-гиза 3-Александрия 5-белая пустыня 6-черная пустыня 7-оазис бахария 8-луксор 11-асуан Посещаемые места: 1-Каирский музей 2-нил 3-исламский каир 4-улица алмоаз 5-коптский квартал 6-висячая церквь 7-монастырь святого Георгия победаносеца 8 - пещера и колдкюец исуса 9 - синагога бен изра 10-римская башня 11-пирамиды хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс 12-сакара 13-загадочный серапем 14- пирамид тити и мастаба каджмни 15-черная и белая пустыня 16-оазис бахария 17-карнакский храм 18 - луксорский храм 19-поющие колоссы мемнона. 20- внуки фараонов, фабрика, где вазы делают из камня 21-храм хатшепсута 22 - долина царей 23- храм абосимбель 24- храм изиды 25- асуанская плотина Важная информация: Маршрут экскурсии гибкий. Начало и конец тура определяется по вашим пожеланиям. ✅* начало тура: из Хургады или из Каира ✅* Конец тура: Каир или Хургада То есть:

Первый вариант: Прилет в Каир, программа на Севере —затем перелет в Луксор, конец в Асуане. из Асуана либо перелет в Каир, потом из Каира в Москву. Либо поехать на авто в Хургаду (за доплату) и из Хургады в Москву. Значит: Москва - Каир Каир -Луксор Асуан - Хургада или Каир Хургада или Каир, Москва **второй вариант: Прилет в Хургаду: трансфер в Луксор, начало круиза, всего круиз будет 4 дня, потом конец круиза в Асуане. Из Асуана перелет в Каир, программа на Севере, потом вылет из Каира в Москву. Значит: Москва - Хургада Хургада - Луксор (авто за доплату) Асуан - Каир Каир - Москва.

