Жемчужина Средиземноморья, вторая столица Египта, невеста Средиземного моря — у города, построенного Александром Македонским, много названий. Что неудивительно! Он удачно сочетает европейские и арабские традиции и хранит следы древних цивилизаций. Мы покажем вам важные памятники прошлого, чтобы знакомство с Александрией было ярким и запоминающимся.

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Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Вы увидите гробницы знати, расположенные на трёх уровнях, сохранившиеся колонны, саркофаги и статую древнеегипетского бога Анубиса в римских доспехах.

Библиотека Александрия (наружный осмотр)

Это самая большая библиотека в мире, где хранится 8 миллионов книг. Вы посетите открытый двор, увидите статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, сможете сделать яркие фото. Гид расскажет о внешнем дизайне библиотеки.

Форт Кайт-Бей

Он построен на руинах Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. На фоне впечатляющего замка также получаются атмосферные кадры.

Дворец и сады Монтазы (наружный осмотр)

По пути до локации вы полюбуетесь красивыми видами на город и старую гавань Александрии, где под водой обнаружено около 7000 древних памятников. А затем посетите сады короля Фарука (последнего короля в истории Египта), увидите дворцы Харамлек и Саламлек, пройдёте по знаменитому мосту Монтаза и доберётесь до Чайного острова. На обратном пути мы остановимся у знаменитого моста Стэнли.

Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси

Эту мечеть считают самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено строение.

Помпеева колонна

Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида

Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы: