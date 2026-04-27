Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Жемчужина Средиземноморья, вторая столица Египта, невеста Средиземного моря - у города, построенного Александром Македонским, много названий. Он удачно сочетает европейские и арабские традиции и хранит следы древних цивилизаций.
В рамках экскурсии читать дальшеуменьшить
посетите катакомбы Ком-эль-Шукафа, библиотеку Александрия, форт Кайт-Бей, мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси и Помпееву колонну. В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги русскоговорящего гида. Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно. Дополнительные расходы: билеты в катакомбы, амфитеатр и крепость Кайт-Бей, а также обед по желанию
🕌 Узнайте историю шейха в мечети Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Что можно увидеть
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Библиотека Александрия
Форт Кайт-Бей
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Помпеева колонна
Описание экскурсии
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Вы увидите гробницы знати, расположенные на трёх уровнях, сохранившиеся колонны, саркофаги и статую древнеегипетского бога Анубиса в римских доспехах.
Библиотека Александрия (наружный осмотр)
Это самая большая библиотека в мире, где хранится 8 миллионов книг. Вы посетите открытый двор, увидите статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, сможете сделать яркие фото. Гид расскажет о внешнем дизайне библиотеки.
Форт Кайт-Бей
Он построен на руинах Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. На фоне впечатляющего замка также получаются атмосферные кадры.
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Эту мечеть считают самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено строение.
Помпеева колонна
Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, KIA или Nissan с кондиционером и услуги русскоговорящего гида
Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
Билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4/взрослый, $2/детский
Билет в амфитеатр — $4/взрослый, $2/детский
Билет в крепость Кайт-Бей — $4/взрослый, $2/детский
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Mariia
24.04.26 Ездили с гидом Ахмедом (из команды организатора Ахмеда) из Каира в Александрию. Дорога заняла примерно 2 часа (для нас это достаточно быстро), по пути по нашей просьбе заехали в читать дальшеуменьшить
аэропорт, за что отдельное спасибо. В самой Александрии посетили катакомбы, цитадель, Александрийскую библиотеку, по нашей просьбе заехали в храм Св. Марка. В течение всего дня Ахмед рассказывал историю Александрии и самого Египта, информация была интересной и полной. На обратном пути сделали обеденный перерыв. Экскурсией остались очень довольны.
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо вам большое Очень приятно что вам понравилось и все было отлично и вас ждем еще раз И вашей друзей
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M
Mariia
Большое спасибо организаторам и отдельно большое спасибо гиду Саиду. Провел экскурсию по Александрии очень интересно и понятно 👍 Водитель тоже большой профессионал👍
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за обратный связи Очень приятно что вам понравилось и все было замечательно! 🙏
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А
Анастасия
Великолепная экскурсия! Ахмед - шикарный рассказчик и знаток русского языка, интересно подаёт материал и об истории, и о жизни. У нас было 4 локации, одна другой лучше, но по программе читать дальшеуменьшить
можно и 5. Мы просто уже устали, но остались в абсолютном восторге, и от города, и от организации, ведь всё билеты в локациях покупал на входе Ахмед, а также он организовал нам небольшой заплыв на лодке возле того места, где раньше был Александрийский маяк.
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А
Андрей
Выражаем огромную благодарность за нашу экскурсию в Александрию! Посетили каждый уголок всех достопримечательностей, с интереснейшим рассказом! Вкусно пообедали в очень красивом месте прямо на берегу моря. Все очень активно, насыщенно, интересно! Спасибо за этот день!
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Е
Евгения
Отличная экскурсия. Гид Саид рассказал очень много интересного. Организатор подстроился под нас, прислал по нашей просьбе машину ранее оговоренного времени. Саид составилл график так, чтобы до закрытия достопримечательностей мы успели осмотреть все запланированное, т. к. был выходной и сокращённый график работы у объектов. Саид отличный гид! Интересная экскурсия, рекомендую!
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И
Инна
Мы с сыном остались очень довольны экскурсией. Ахмед был очень внимателен и рассказывал интересно и для детей, и для взрослых. По маршруту мы посетили: 1. Катакомбы; 2. Колонну; 3. Библиотеку (хоть и ставили на читать дальшеуменьшить
то, что она будет закрыта в связи с праздником, но нет, Ахмед уточнил, что она работает, но рано закрывается, поэтому график строили под библиотеку и всё успели) 4. Крепость.
когда проезжали мимо рынка, сын обратил внимание на сахарный тростник, спросил, что с ним делать - Ахмед рассказал, что из него в том числе можно отжимать сок, остановился и купил нам попробовать. останавливались пробовать рисовое мороженое. завез нас в вкусный рыбный ресторан с видом на море и крепость.
Ахмед был с нами максимально включен в свою работу, мы благодарны за организацию этой экскурсии.
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за обратный связи и что все вам понравилось ждем вас еще раз и вашей друзей
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