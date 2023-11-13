Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта

Увидеть все главные места - знаменитую библиотеку, мощный форт, древнюю колонну и живописные сады

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Жемчужина Средиземноморья, вторая столица Египта, невеста Средиземного моря — у города, построенного Александром Македонским, много названий.

Что неудивительно! Он удачно сочетает европейские и арабские традиции и хранит следы древних цивилизаций.

Мы покажем вам важные памятники прошлого, чтобы знакомство с Александрией было ярким и запоминающимся.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Ближайшие даты:
13
ноя
14
ноя
15
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
27
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Вы увидите гробницы знати, расположенные на трёх уровнях, сохранившиеся колонны, саркофаги и статую древнеегипетского бога Анубиса в римских доспехах.

Библиотека Александрия (наружный осмотр)

Это самая большая библиотека в мире, где хранится 8 миллионов книг. Вы посетите открытый двор, увидите статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, сможете сделать яркие фото. Гид расскажет о внешнем дизайне библиотеки.

Форт Кайт-Бей

Он построен на руинах Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. На фоне впечатляющего замка также получаются атмосферные кадры.

Дворец и сады Монтазы (наружный осмотр)

По пути до локации вы полюбуетесь красивыми видами на город и старую гавань Александрии, где под водой обнаружено около 7000 древних памятников. А затем посетите сады короля Фарука (последнего короля в истории Египта), увидите дворцы Харамлек и Саламлек, пройдёте по знаменитому мосту Монтаза и доберётесь до Чайного острова. На обратном пути мы остановимся у знаменитого моста Стэнли.

Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси

Эту мечеть считают самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено строение.

Помпеева колонна

Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы:

  • билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4/взрослый, $2/детский
  • билет в амфитеатр — $4/взрослый, $2/детский
  • билет в крепость Кайт-Бей — $4/взрослый, $2/детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Александрия
Природа и пейзажи
Форты
Цветы и сады

Похожие туры из Каира

Александрия из Каира с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
у вашего отеля
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
300270 за всё до 10 чел.
Из Каира - в древнюю Саккару
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
у вашего отеля
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
125 за всё до 8 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
195156 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каире
ХОРОШО
🧭
ТАМ