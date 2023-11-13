Увидеть все главные места - знаменитую библиотеку, мощный форт, древнюю колонну и живописные сады
Что неудивительно! Он удачно сочетает европейские и арабские традиции и хранит следы древних цивилизаций.
Мы покажем вам важные памятники прошлого, чтобы знакомство с Александрией было ярким и запоминающимся.
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Описание
Что вас ожидает
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Вы увидите гробницы знати, расположенные на трёх уровнях, сохранившиеся колонны, саркофаги и статую древнеегипетского бога Анубиса в римских доспехах.
Библиотека Александрия (наружный осмотр)
Это самая большая библиотека в мире, где хранится 8 миллионов книг. Вы посетите открытый двор, увидите статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, сможете сделать яркие фото. Гид расскажет о внешнем дизайне библиотеки.
Форт Кайт-Бей
Он построен на руинах Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. На фоне впечатляющего замка также получаются атмосферные кадры.
Дворец и сады Монтазы (наружный осмотр)
По пути до локации вы полюбуетесь красивыми видами на город и старую гавань Александрии, где под водой обнаружено около 7000 древних памятников. А затем посетите сады короля Фарука (последнего короля в истории Египта), увидите дворцы Харамлек и Саламлек, пройдёте по знаменитому мосту Монтаза и доберётесь до Чайного острова. На обратном пути мы остановимся у знаменитого моста Стэнли.
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Эту мечеть считают самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено строение.
Помпеева колонна
Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
- билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4/взрослый, $2/детский
- билет в амфитеатр — $4/взрослый, $2/детский
- билет в крепость Кайт-Бей — $4/взрослый, $2/детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.