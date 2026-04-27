Жемчужина Средиземноморья, вторая столица Египта, невеста Средиземного моря - у города, построенного Александром Македонским, много названий. Он удачно сочетает европейские и арабские традиции и хранит следы древних цивилизаций.В рамках экскурсии

посетите катакомбы Ком-эль-Шукафа, библиотеку Александрия, форт Кайт-Бей, мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси и Помпееву колонну. В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги русскоговорящего гида. Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно. Дополнительные расходы: билеты в катакомбы, амфитеатр и крепость Кайт-Бей, а также обед по желанию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $235 за экскурсию

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Вы увидите гробницы знати, расположенные на трёх уровнях, сохранившиеся колонны, саркофаги и статую древнеегипетского бога Анубиса в римских доспехах.

Библиотека Александрия (наружный осмотр)

Это самая большая библиотека в мире, где хранится 8 миллионов книг. Вы посетите открытый двор, увидите статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, сможете сделать яркие фото. Гид расскажет о внешнем дизайне библиотеки.

Форт Кайт-Бей

Он построен на руинах Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. На фоне впечатляющего замка также получаются атмосферные кадры.

Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси

Эту мечеть считают самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено строение.

Помпеева колонна

Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, KIA или Nissan с кондиционером и услуги русскоговорящего гида

Заберём вас из любого отеля в Каире и привезём обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы: