Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой по живописным садам и паркам Каира, включая парк Эль Андалус и сад Ормана. Посещение аквариума подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Кульминацией станет визит к величественным пирамидам Гизы и Сфинксу, символам древнего Египта.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре региона, а также насладиться его природной красотой. Индивидуальный подход и комфортное передвижение сделают поездку незабываемой
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре региона, а также насладиться его природной красотой. Индивидуальный подход и комфортное передвижение сделают поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады и парки
- 🐠 Подводный мир аквариума
- 🏛️ Величие пирамид Гизы
- 🚗 Комфортное передвижение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Каирский аквариум
- Парк Эль Андалус
- Сад Ормана
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
Описание экскурсии
- Египетский музей — один из самых известных и крупнейших музеев в мире, в котором собраны статуи и древнеегипетские артефакты, сокровища Тутанхамона, мумии, бытовые предметы и мебель, амулеты и украшения.
- Пирамиды Гизы и Сфинкс. Историческая часть в нашей программе тоже будет. Вы рассмотрите древние пирамиды, гробницы и погребальные храмы, а также увидите огромную статую царя Хефрена с телом льва и головой человека. Она символизирует силу и мудрость.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет.
- Входные билеты в музей — 550 египетских фунтов.
- Стоимость входного билета в пирамиды Гизы — 700 египетских фунтов.
- Поедем на легковом автомобиле с кондиционером Citroen.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно изменить маршрут экскурсии по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
11 янв 2025
Экскурсия вышла очень насыщенной.
Музей, прогулка по Нилу на лодке, и как гвоздь программы - поездка на верблюдах в пустыню возве пирамид. Чувствуешь себя почти настоящим бедуином, верхом на "корабле пустыни"
Спасибо Руби за экскурсию 🙂
Музей, прогулка по Нилу на лодке, и как гвоздь программы - поездка на верблюдах в пустыню возве пирамид. Чувствуешь себя почти настоящим бедуином, верхом на "корабле пустыни"
Спасибо Руби за экскурсию 🙂
Елена
8 янв 2025
Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️
За нами приехал комфортабельный минивэн, чистый салон, водитель всегда открывал и закрывал дверь
За нами приехал комфортабельный минивэн, чистый салон, водитель всегда открывал и закрывал дверь
O
Olga
6 янв 2025
Ясмин, которая провела с нами день - великолепный гид, прекрасно знает русский язык и очень интересно рассказывает, ответила на все вопросы!
Мы не хотели ехать в рамках этого тура на пирамиды,
Мы не хотели ехать в рамках этого тура на пирамиды,
Р
Розалия
2 янв 2025
Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута. Она отлично владеет русским языком, все было понятно, интересно и увлекательно. Будем рекомендовать всем знакомым.
А
Александра
30 дек 2024
Огромное спасибо Руби за экскурсию по Каиру! Встретили в аэропорту в удобное для нас время, пролетели все достопримечательности без очередей благодаря юркости гида. Интересный и подробный рассказ про пирамиды, историю и будни местных жителей - очень понравилось. Ничего не навязывается, предлагаются варианты мест посещения.
Руби ответит на все ваши вопросы, очень приятная собеседница! Рекомендуем с мужем на все 100!!!
Руби ответит на все ваши вопросы, очень приятная собеседница! Рекомендуем с мужем на все 100!!!
Елена
25 дек 2024
Были на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман с учетом Каирских пробок. Незабываемое впечатление оставили пирамиды, особенно катание на верблюдах. Руби по- нашему желанию вносла изменения в маршрут, так как в национальный музей мы сходили сами. Экскурсия легкая и интересная! Всем рекомендую! Для первого знакомства с Каиром -отличный вариант!
Ю
Юлия
12 дек 2024
Мы посещали Кайр с гидом Риби (Рабаб). Отличная экскурсия! ❤️
Водитель приехал во время, доехали до Каира комфортно с кондиционером.
В Каире Рабаб рассказала много интересных фактов в музее, дала дельные советы,
Водитель приехал во время, доехали до Каира комфортно с кондиционером.
В Каире Рабаб рассказала много интересных фактов в музее, дала дельные советы,
О
Ольга
22 окт 2024
Ездили с ребенком 7 лет. Маршрут проходил в индивидуальном темпе с учётом пожеланий. Узнали много исторических фактов о Каире, хочется отметить, что гид Руби отлично владеет русским языком. Сыну особенно понравились пещеры в парке рядом с аквариумом. Спасибо большое!
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