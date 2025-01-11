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для нас. В начале экскурсии нам раздали воду!



Руби скорректировала программу под наш запрос, за это отдельное спасибо! Очень вежливый и грамотный подход во всём.



За день, мы успели посмотреть всё, что хотели! Самостоятельно на осмотр уйдет два дня, вы потеряетесь где-то между пирамидами и не увидите половину. Руби сразу посоветовала не подниматься внутрь пирамиды. Посмотрите заранее фото/видео от туда, и если вам как мне, это не надо для галочки, то слушайте гида и сэкономите деньги!



Она посоветовала нам покататься на верблюдах (хотя изначально мы не хотели), и потом это оказалось самым классным и запоминающимся приключением! Советуем)) Чаевые для владельцев верблюдов оставили, так как нам попались прикольные мужчины, которые нас смешно отфотографировали. Почувствовали себя настоящими туристами которые до этого кричали дома «а я когда поеду в Египет!» 😅 Смело соглашайтесь на это приключение!!!



Руби предложила нам кулоны с нашими именами на египетском алфавите. Это тоже нам очень понравились. Прониклись египетской культурой и обычаями. Она отвечала на все наши вопросы об экономике, культуре и истории страны 🇪🇬



Также, нам предложили заехать посмотреть как делают папирус. Это бесплатно, и порадовало что никто не навязывал что-то купить у них обязательно. Если не хотите заезжать, то вполне можно отказаться, как и от обеда. Мы сэкономили время и вместо обеда покатались по Нилу. А потом посмотрели ключевые экспонаты в Египетском музее.



Руби помогла нам купить дешевле кофе и магниты. Посоветовала действительно хорошие места с Египетской кухней в Каире (и даже отвела нас в нужное место).



Рекомендую от всей души гида Руби! Надеюсь ещё раз вернуться в Каир, понравилось))