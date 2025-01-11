От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта

Погрузитесь в атмосферу Каира и Гизы: аквариум, парки и древние пирамиды. Уникальное путешествие для всей семьи, полное открытий и впечатлений
Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой по живописным садам и паркам Каира, включая парк Эль Андалус и сад Ормана. Посещение аквариума подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Кульминацией станет визит к величественным пирамидам Гизы и Сфинксу, символам древнего Египта.

Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре региона, а также насладиться его природной красотой. Индивидуальный подход и комфортное передвижение сделают поездку незабываемой
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады и парки
  • 🐠 Подводный мир аквариума
  • 🏛️ Величие пирамид Гизы
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта
От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта
От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Каирский аквариум
  • Парк Эль Андалус
  • Сад Ормана
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс

Описание экскурсии

  • Египетский музей — один из самых известных и крупнейших музеев в мире, в котором собраны статуи и древнеегипетские артефакты, сокровища Тутанхамона, мумии, бытовые предметы и мебель, амулеты и украшения.
  • Пирамиды Гизы и Сфинкс. Историческая часть в нашей программе тоже будет. Вы рассмотрите древние пирамиды, гробницы и погребальные храмы, а также увидите огромную статую царя Хефрена с телом льва и головой человека. Она символизирует силу и мудрость.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет.
  • Входные билеты в музей — 550 египетских фунтов.
  • Стоимость входного билета в пирамиды Гизы — 700 египетских фунтов.
  • Поедем на легковом автомобиле с кондиционером Citroen.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно изменить маршрут экскурсии по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Евгений
11 янв 2025
Экскурсия вышла очень насыщенной.
Музей, прогулка по Нилу на лодке, и как гвоздь программы - поездка на верблюдах в пустыню возве пирамид. Чувствуешь себя почти настоящим бедуином, верхом на "корабле пустыни"
Спасибо Руби за экскурсию 🙂
Елена
8 янв 2025
Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️

За нами приехал комфортабельный минивэн, чистый салон, водитель всегда открывал и закрывал дверь
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для нас. В начале экскурсии нам раздали воду!

Руби скорректировала программу под наш запрос, за это отдельное спасибо! Очень вежливый и грамотный подход во всём.

За день, мы успели посмотреть всё, что хотели! Самостоятельно на осмотр уйдет два дня, вы потеряетесь где-то между пирамидами и не увидите половину. Руби сразу посоветовала не подниматься внутрь пирамиды. Посмотрите заранее фото/видео от туда, и если вам как мне, это не надо для галочки, то слушайте гида и сэкономите деньги!

Она посоветовала нам покататься на верблюдах (хотя изначально мы не хотели), и потом это оказалось самым классным и запоминающимся приключением! Советуем)) Чаевые для владельцев верблюдов оставили, так как нам попались прикольные мужчины, которые нас смешно отфотографировали. Почувствовали себя настоящими туристами которые до этого кричали дома «а я когда поеду в Египет!» 😅 Смело соглашайтесь на это приключение!!!

Руби предложила нам кулоны с нашими именами на египетском алфавите. Это тоже нам очень понравились. Прониклись египетской культурой и обычаями. Она отвечала на все наши вопросы об экономике, культуре и истории страны 🇪🇬

Также, нам предложили заехать посмотреть как делают папирус. Это бесплатно, и порадовало что никто не навязывал что-то купить у них обязательно. Если не хотите заезжать, то вполне можно отказаться, как и от обеда. Мы сэкономили время и вместо обеда покатались по Нилу. А потом посмотрели ключевые экспонаты в Египетском музее.

Руби помогла нам купить дешевле кофе и магниты. Посоветовала действительно хорошие места с Египетской кухней в Каире (и даже отвела нас в нужное место).

Рекомендую от всей души гида Руби! Надеюсь ещё раз вернуться в Каир, понравилось))

Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️Руби замечательный гид! Очень оперативно смогли забронировать экскурсию по самой выгодной цене! Рада что выбрали именно её ❣️
O
6 янв 2025
Ясмин, которая провела с нами день - великолепный гид, прекрасно знает русский язык и очень интересно рассказывает, ответила на все вопросы!
Мы не хотели ехать в рамках этого тура на пирамиды,
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потому что у нас туда отдельный день, поэтому попросили заменить их на другие места в Каире, что и было сделано - сначала очень интересно провели время в музее, где Ясмин нас провела по самым интересным местам, затем поехали в Цитадель, зашли в мечеть, а потом поехали в старый Каир.
Замечательный гид, помогла с покупкой билетов везде, что актуально, если не работают карты, весь день был в нашем темпе, но мы везде успели, даже кофе выпить.

Спасибо большое, рекомендую!

Р
2 янв 2025
Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута. Она отлично владеет русским языком, все было понятно, интересно и увлекательно. Будем рекомендовать всем знакомым.
Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута.Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута.Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута.Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута.Наша семья в восторге от экскурсии, включая двух детей! Руби учла все пожелания при выборе маршрута.
А
30 дек 2024
Огромное спасибо Руби за экскурсию по Каиру! Встретили в аэропорту в удобное для нас время, пролетели все достопримечательности без очередей благодаря юркости гида. Интересный и подробный рассказ про пирамиды, историю и будни местных жителей - очень понравилось. Ничего не навязывается, предлагаются варианты мест посещения.
Руби ответит на все ваши вопросы, очень приятная собеседница! Рекомендуем с мужем на все 100!!!
Елена
25 дек 2024
Были на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман с учетом Каирских пробок. Незабываемое впечатление оставили пирамиды, особенно катание на верблюдах. Руби по- нашему желанию вносла изменения в маршрут, так как в национальный музей мы сходили сами. Экскурсия легкая и интересная! Всем рекомендую! Для первого знакомства с Каиром -отличный вариант!
Были на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман сБыли на экскурсии с Руби! Масса положительных эмоций. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, маршрут продуман с
Ю
12 дек 2024
Мы посещали Кайр с гидом Риби (Рабаб). Отличная экскурсия! ❤️
Водитель приехал во время, доехали до Каира комфортно с кондиционером.
В Каире Рабаб рассказала много интересных фактов в музее, дала дельные советы,
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где можно дешевле покупать сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме.
Мы посмотрели музей, прокатились по нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкс и катались на верблюде.
Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб! ❤️❤️

О
22 окт 2024
Ездили с ребенком 7 лет. Маршрут проходил в индивидуальном темпе с учётом пожеланий. Узнали много исторических фактов о Каире, хочется отметить, что гид Руби отлично владеет русским языком. Сыну особенно понравились пещеры в парке рядом с аквариумом. Спасибо большое!
Ездили с ребенком 7 лет. Маршрут проходил в индивидуальном темпе с учётом пожеланий. Узнали много исторических

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