Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

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мы почувствовали заботу и профессионализм. Нас уже ждал водитель на комфортном микроавтобусе, который оперативно доставил нас в забронированный отель. Однако по приезду оказалось, что наши номера заняты, а в качестве замены предложили менее комфортные номера по завышенной цене.



Мы сразу связались с Мухаммедом, и, несмотря на поздний час (это было почти два часа ночи), он мгновенно отреагировал. Всегда оставаясь на связи, он помог нам найти отличный отель по разумной цене, договорился о скидке на длительное проживание и даже организовал для нас трансфер.



На следующий день нас ждала увлекательная экскурсия к пирамидам Гизы и Сфинксу. Мухаммед не только рассказал множество интересных историй, но и сделал для нас потрясающие фотографии. После этой экскурсии мы поняли, что хотим открывать для себя Египет только с ним, и сразу договорились о путешествиях на все оставшиеся дни. Благодаря Мухаммеду мы посетили множество невероятных мест, о которых раньше даже не слышали, и получили незабываемые впечатления.



Всё было организовано на высшем уровне: комфорт, безопасность и индивидуальный подход. По совету Мухаммеда мы также посетили замечательные рестораны с аутентичной египетской кухней и магазин традиционных восточных сладостей.



Без сомнений, наша оценка — 10 из 10! Если вы ищете надёжного, знающего и внимательного гида в Египте, мы всем рекомендуем Мухаммеда! ”