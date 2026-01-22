Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

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Пирамиды Древнего Египта

Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Со школьных лет все обычно помнят статую Большого сфинкса и стройный ряд пирамид в Гизе. Мало кто знает, что всего в Египте найдено 118 пирамид. Вы увидите самые примечательные из них — пирамиды Джосера, Дахшура и Униса.

А мы расскажем о принципах строительства древних некрополей и поделимся таинственными историями о жизни и смерти фараонов.
4.9
120 отзывов
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта

Описание экскурсии

Погружение в мир Древнего Египта

Вы посетите окрестности Гизы, Дахшура, Саккары и увидите расположенные в них пирамиды. В программе экскурсии:

  • Пирамиды Дахшура — «Ломаная» и Красная. Мы раскроем, кто и для кого их построил, чем объясняются особенности их цвета и формы.
  • Пирамида Джосера — древнейшая в Египте. Вы узнаете, что символизируют шесть ее ступеней, и увидите погребальные камеры для фараона и членов его семьи.
  • Пирамида Униса — мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах обнаружил на ее стенах заупокойные тексты и что о них известно в наши дни.
  • Пирамиды в Гизе — самые знаменитые пирамиды в мире. Вы осмотрите без спешки это великое место и услышите о нем интересные факты: сколько времени уходило на создание пирамиды, какие технологии использовались при строительстве и как тела фараонов готовили к погребению.
  • Статуя Большого сфинкса — высеченная из монолитной известковой скалы, она покорит вас выразительностью и грандиозными размерами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: пирамиды Дахшура — $4,5; пирамида Джосера — $6; пирамиды Сакара — $13; пирамиды Гизы — $15 внешний осмотр + $32 за посещение пирамиды Хеопса
  • Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка
  • Экскурсия проходит на комфортабельном современном транспорте с кондиционером
  • По желанию на экскурсии возможно посещение магазинов украшений, масел, катание на верблюде и конной повозке

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле или в аэропорту, где место нахождения туристов в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
5
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3
Юлия
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.

Экскурсия была организована на высшем уровне. Уже за день до поездки с нами связался гид
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Мухаммед: подробно рассказал, во сколько приедет он с водителем и где встречаемся — всё чётко, спокойно и без лишней суеты.

Во время самой экскурсии Мухаммед рассказал огромное количество интересных и глубоких фактов о пирамидах и истории Древнего Египта. Его знания в области египтологии впечатляют — информация подаётся живо, увлекательно и с искренней любовью к своему делу. С нами был ребенок 9 лет, ему было также интересно слушать гида, как и взрослым. Отдельный плюс — билеты были организованы без очередей, что сэкономило много времени и сил.

Особенно приятно удивило катание на верблюдах: Мухаммед договорился о приятной цене, и главное — катание прошло не в толпе туристов, а отдельно для нас. Нам выделили двух верблюдов, что сделало этот момент максимально комфортным и атмосферным.

Экскурсия прошла легко и приятно, что мы сразу же договорились о другой — и она также была организована безупречно. Мухаммед — невероятно отзывчивый, добрый и внимательный человек, с которым чувствуешь себя спокойно и уверенно на протяжении всей поездки.

Рекомендую эту индивидуальную экскурсию и гида Мухаммеда всем, кто хочет не просто увидеть пирамиды, а получить качественный и комфортный опыт.

С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
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Г
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы могли заранее подготовиться. У нас был гид Ашур- замечательный, юморист, отвечал на все вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще по стране. Мы ездили из Хургады, довольно длинная дорога, поэтому были 2 водителя. Всем советую.
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы
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Алексей
Мухаммед провел для нас очень содержательную экскурсию. Вся заявленная программа была выполнена. Мы ездили в январе, температура была комфортная. Мы не планировали залезать на верблюдов - Мухаммед нас уговорил и
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мы не пожалели - получили суперские фото. Мухаммед сам договаривается с бедуином-погонщиком, цена известна заранее (это сверх стоимости) и никаких вымогательств. Это важный момент - здесь гид не только и не столько гид, сколько оберег от посягательств окружающей публики. Без гида нам сложно было бы самим найти билетную кассу (думаете, там есть крупная вывеска ВХОД или КАССА или указатели? ха-ха), самим сориентироваться внутри комплекса. Для любителей истории рекомендация - прочитайте 2-3 статьи по теме перед поездкой, посмотрите пару видео типа National Geographic. Во время экскурсии всё не обсудишь. А поверх минимальных знаний рассказ ложится гораздо лучше. Мухаммед, спасибо!

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Д
Отличные впечатления. Мухаммед очень приятный человек, много показал, рассказал, ответил на множество вопросов, показал лучшие ракурсы для фотографий. Экскурсия понравилась и детям-подросткам (13, 15 и 17 лет). Всё было хорошо организовано, комфортно, безопасно. Спасибо.
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Д
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении всего нашего пребывания в Египте!

С первой минуты нашего прилёта в аэропорт Сфинкс в Каире
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мы почувствовали заботу и профессионализм. Нас уже ждал водитель на комфортном микроавтобусе, который оперативно доставил нас в забронированный отель. Однако по приезду оказалось, что наши номера заняты, а в качестве замены предложили менее комфортные номера по завышенной цене.

Мы сразу связались с Мухаммедом, и, несмотря на поздний час (это было почти два часа ночи), он мгновенно отреагировал. Всегда оставаясь на связи, он помог нам найти отличный отель по разумной цене, договорился о скидке на длительное проживание и даже организовал для нас трансфер.

На следующий день нас ждала увлекательная экскурсия к пирамидам Гизы и Сфинксу. Мухаммед не только рассказал множество интересных историй, но и сделал для нас потрясающие фотографии. После этой экскурсии мы поняли, что хотим открывать для себя Египет только с ним, и сразу договорились о путешествиях на все оставшиеся дни. Благодаря Мухаммеду мы посетили множество невероятных мест, о которых раньше даже не слышали, и получили незабываемые впечатления.

Всё было организовано на высшем уровне: комфорт, безопасность и индивидуальный подход. По совету Мухаммеда мы также посетили замечательные рестораны с аутентичной египетской кухней и магазин традиционных восточных сладостей.

Без сомнений, наша оценка — 10 из 10! Если вы ищете надёжного, знающего и внимательного гида в Египте, мы всем рекомендуем Мухаммеда! ”

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении
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К
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало и всегда получала ответ. Мы заказали сразу 4 экскурсии: пирамиды, Александрия, пустыня и Луксор.
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Нас было 3 человека. Везде брали индивидуальные экскурсии. Удобный транспорт, по времени тоже всё чётко, гиды отличные. Особенно нам понравился Усама, Мустафа и Рами. Каждый интересен по своему. Программа полностью выполнена, что для меня очень важно. Организация всех туров очень понравилась. Отвечали на вопросы даже после того, как закончились все наши экскурсии. Отличная команда! Рекомендую и очень советую! Не пожалеете.

Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало+2
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало
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