Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Со школьных лет все обычно помнят статую Большого сфинкса и стройный ряд пирамид в Гизе. Мало кто знает, что всего в Египте найдено 118 пирамид. Вы увидите самые примечательные из них — пирамиды Джосера, Дахшура и Униса.
А мы расскажем о принципах строительства древних некрополей и поделимся таинственными историями о жизни и смерти фараонов.
А мы расскажем о принципах строительства древних некрополей и поделимся таинственными историями о жизни и смерти фараонов.
Описание экскурсии
Погружение в мир Древнего Египта
Вы посетите окрестности Гизы, Дахшура, Саккары и увидите расположенные в них пирамиды. В программе экскурсии:
- Пирамиды Дахшура — «Ломаная» и Красная. Мы раскроем, кто и для кого их построил, чем объясняются особенности их цвета и формы.
- Пирамида Джосера — древнейшая в Египте. Вы узнаете, что символизируют шесть ее ступеней, и увидите погребальные камеры для фараона и членов его семьи.
- Пирамида Униса — мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах обнаружил на ее стенах заупокойные тексты и что о них известно в наши дни.
- Пирамиды в Гизе — самые знаменитые пирамиды в мире. Вы осмотрите без спешки это великое место и услышите о нем интересные факты: сколько времени уходило на создание пирамиды, какие технологии использовались при строительстве и как тела фараонов готовили к погребению.
- Статуя Большого сфинкса — высеченная из монолитной известковой скалы, она покорит вас выразительностью и грандиозными размерами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: пирамиды Дахшура — $4,5; пирамида Джосера — $6; пирамиды Сакара — $13; пирамиды Гизы — $15 внешний осмотр + $32 за посещение пирамиды Хеопса
- Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка
- Экскурсия проходит на комфортабельном современном транспорте с кондиционером
- По желанию на экскурсии возможно посещение магазинов украшений, масел, катание на верблюде и конной повозке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле или в аэропорту, где место нахождения туристов в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С удовольствием делюсь отзывом об индивидуальной экскурсии по пирамидам Египта — это был по-настоящему незабываемый опыт.
Экскурсия была организована на высшем уровне. Уже за день до поездки с нами связался гид
Экскурсия была организована на высшем уровне. Уже за день до поездки с нами связался гид
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Г
Всё организовано на отлично! Соответствует заявленному. Забрали вовремя. Помогли советами. Ответили на все вопросы, чтоб мы могли заранее подготовиться. У нас был гид Ашур- замечательный, юморист, отвечал на все вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще по стране. Мы ездили из Хургады, довольно длинная дорога, поэтому были 2 водителя. Всем советую.
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Мухаммед провел для нас очень содержательную экскурсию. Вся заявленная программа была выполнена. Мы ездили в январе, температура была комфортная. Мы не планировали залезать на верблюдов - Мухаммед нас уговорил и
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Д
Отличные впечатления. Мухаммед очень приятный человек, много показал, рассказал, ответил на множество вопросов, показал лучшие ракурсы для фотографий. Экскурсия понравилась и детям-подросткам (13, 15 и 17 лет). Всё было хорошо организовано, комфортно, безопасно. Спасибо.
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Д
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мухаммеду за высокий уровень сервиса и невероятную поддержку на протяжении всего нашего пребывания в Египте!
С первой минуты нашего прилёта в аэропорт Сфинкс в Каире
С первой минуты нашего прилёта в аэропорт Сфинкс в Каире
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К
Изначально очень понравилось то, что Мухаммед мгновенно отвечал на сообщения. А я вопросов задавала не мало и всегда получала ответ. Мы заказали сразу 4 экскурсии: пирамиды, Александрия, пустыня и Луксор.
+2
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