Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Пирамиды Древнего Египта

Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день

4.8
10 отзывов
Со школьных лет все обычно помнят статую Большого сфинкса и стройный ряд пирамид в Гизе.

Мало кто знает, что всего в Египте найдено 118 пирамид.

Вы увидите самые примечательные из них — пирамиды Джосера, Дахшура и Униса.

А мы расскажем о принципах строительства древних некрополей и поделимся таинственными историями о жизни и смерти фараонов.
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта
Пирамиды Древнего Египта

Что вас ожидает

Погружение в мир Древнего Египта

Вы посетите окрестности Гизы, Дахшура, Саккары и увидите расположенные в них пирамиды. В программе экскурсии:

  • Пирамиды Дахшура — «Ломаная» и Красная. Мы раскроем, кто и для кого их построил, чем объясняются особенности их цвета и формы.
  • Пирамида Джосера — древнейшая в Египте. Вы узнаете, что символизируют шесть ее ступеней, и увидите погребальные камеры для фараона и членов его семьи.
  • Пирамида Униса — мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах обнаружил на ее стенах заупокойные тексты и что о них известно в наши дни.
  • Пирамиды в Гизе — самые знаменитые пирамиды в мире. Вы осмотрите без спешки это великое место и услышите о нем интересные факты: сколько времени уходило на создание пирамиды, какие технологии использовались при строительстве и как тела фараонов готовили к погребению.
  • Статуя Большого сфинкса — высеченная из монолитной известковой скалы, она покорит вас выразительностью и грандиозными размерами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: пирамиды Дахшура — 4$; пирамида Джосера — 17$ внешний осмотр + 4$ за посещение; пирамиды Гизы — 13$ внешний осмотр + 26$ за посещение пирамиды Хеопса
  • Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном современном транспорте с кондиционером
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Мухаммед
Мухаммед
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
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10 реальных отзывов от туристов

Н
18 окт 2021
Добрый день! Экскурсия была нестандартной - я составила список того, что я хочу увидеть в Каире и окрестностях, гид разложил его на два дня, потому что за 1 день все посмотреть было нереально.
Приходится учитывать, что в 1500 все туристические зоны закрываются.
Помимо экскурсии вы оплачиваете свои входные билеты, у меня вышла сумма около 70$.
Организовано все очень хорошо. Чистая машина с кондиционером. Мухаммед хорошо говорит по-русски и знает тему, о которой рассказывает. Всегда поможет с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть по пребыванию в Каире. С ним не страшно пробовать местную кухню в недорогих кафе:))) обязательно на обед попробуйте местное, а не дорогие рестораны или сетевой знакомый фастфуд. Все было отлично, искренне рекомендую, Мухаммеду моя огромная благодарность за эти дни в Каире! Если мне чего то и не хватило, то только более глубокой информации. Я, как многие, увлекалась темой Древнего Египта и Средних веков, много об этом читала. И по опыту знаю, что далеко не всё, что пишут у нас о какой-либо стране или месте соответствует тому, что сами местные ученые\археологи той страны думают и считают по той же теме. Вот эта картина у меня в голове так и не сложилась. Но, я всегда лезу в подробности, которые не всем интересны, поэтому того, что вам расскажет Мухаммед вам хватит на учебник по Древнему миру))
М
16 окт 2021
Невероятно! Мы до сих пор в восторге от эмоций. ))) Хотим поблагодарить вашу команду за незабываемый день! Организацией занимался Мухаммад, а экскурсию проводил гид Халид. Мы с мужем словно перенеслись назад в прошлое, очень интересно было слушать историю Египта, столько эмоций мы не испытывали давно! Слушать Халида одно удовольствие! В дороге мы ни разу не заскучали, слушали как маленькие дети с открытыми ртами)) И как вам удалось нас так заинтересовать? Для нас это редкость. Столько информации мы не слышали даже в школе на уроках истории за все 11 классов)) Не передать словами как красиво и увлекательно гид передал нам бесценные знания! Сейчас уже вечер, а мы с мужем смотрим ролики на YouTube про пирамиды и мумии, благодаря Вам у нас появилось новое хобби! Вы настоящие профессионалы своего дела. Всем туристам рекомендуем попасть именно к Вам) С любовью Марианна и Сергей) P.S. Халид, вы нам сделали столько потрясающих фотографий… На телефоне снимков 200, так много… Класс. И все очень красивые) Жалко что в отзыве нельзя оставить пару фото!
Д
15 окт 2021
Все тщательно и грамотно спланировано. С утра и до вечера - интереснейшая программа. Находился, насмотрелся и налазился по пирамидам. Отдельное спасибо гиду Моххамеду - подстраивался под пожелания, порадовал знаниями, юмором и вниманием.
Советую увидеть и ощутить лично всем, кто хоть немного увлекается историей.
Масса эмоций и впечатлений гарантирована.
А
7 окт 2021
Все отлично! Мы были на экскурсии с маленькой дочкой. Потому просили сделать нам "интересно и коротко". В итоге побывали везде где хотели и даже больше. Посередине даже пообедали в ресторанчике, чтобы улучшить настроение ребёнку.
Рекомендую Мохамеда как хорошего экскурсовода. Приехали вовремя, общаться приятно.
S
5 окт 2021
Спасибо огромное гиду за прекрасную экскурсию по пирамидам. Мухаммед это человек, влюблённый в свою страну и ее историю. Он поведал нам много интересных фактов и событий, связанных с величайшими сооружениями, провёл по местам, куда не приглашаю русских туристов, а именно увидеть пирамиду Джосера и многое другое. Пусть это станет неким сюрпризом для следующих туристов. Очень рекомендую. Ещё раз: спасибо.
В
19 сен 2021
Очень довольны экскурсией на Пирамиды! У нас было мало времени, но успели осмотреть ключевые достопримечательности и узнать много любопытного о Египте, заинтересовались на будущее новыми маршрутами. Комфортный автомобиль и очень хороший водитель. Гид очень предусмотрительный, грамотно спланировал тайминг и маршрут. Открытием стал маленький кофейный магазин, где мы приобрели очень достойный кофе с локальными специями.
N
15 авг 2021
Мухаммад отличный знаток истории, отвечал на все любознательные вопросы. Побывали там где планировали. Не понравилось место выбранное для обеда. Рекомендую тем кто готов ходить много и долго.
м
15 авг 2021
Экскурсия проведена в сокращенном варианте (2 часа экскурсия и 2 -дорога) в связи с дефицитом времени. Возможно, это несколько отразилось на содержании. Но я полностью удовлетворен полученной информацией и работой гида
Дмитрий
15 июля 2021
Замечательная экскурсия. Мухаммед великолепный рассказчик, благодаря его связям и знакомствам удалось попасть в закрытые места комплексов пирамид, куда с обычной экскурсией попасть невозможно.
М
15 июня 2021
У нас было мало времени на достопримечательности Каира, но в экскурсии смогли несколько изменить план и посмотреть пирамиды в Гизе и национальный музей.

Очень понравился рассказ, история Египта и история самих археологических раскопок.
Гид хорошо говорит на русском языке, без него мы не смогли бы так ознакомиться с древнеегипетской культурой.

В музее провёл по самым интересным местам, успели многое посмотреть.

Попросили порекомендовать местный ресторан с аутентичной кухней и там было очень вкусно и колоритно.

Благодаря гиду мы смогли больше проникнуться и впечатлиться красотой и историей Каира.

Спасибо большое!

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