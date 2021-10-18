Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Добрый день! Экскурсия была нестандартной - я составила список того, что я хочу увидеть в Каире и окрестностях, гид разложил его на два дня, потому что за 1 день все посмотреть было нереально.

Приходится учитывать, что в 1500 все туристические зоны закрываются.

Помимо экскурсии вы оплачиваете свои входные билеты, у меня вышла сумма около 70$.

Организовано все очень хорошо. Чистая машина с кондиционером. Мухаммед хорошо говорит по-русски и знает тему, о которой рассказывает. Всегда поможет с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть по пребыванию в Каире. С ним не страшно пробовать местную кухню в недорогих кафе:))) обязательно на обед попробуйте местное, а не дорогие рестораны или сетевой знакомый фастфуд. Все было отлично, искренне рекомендую, Мухаммеду моя огромная благодарность за эти дни в Каире! Если мне чего то и не хватило, то только более глубокой информации. Я, как многие, увлекалась темой Древнего Египта и Средних веков, много об этом читала. И по опыту знаю, что далеко не всё, что пишут у нас о какой-либо стране или месте соответствует тому, что сами местные ученые\археологи той страны думают и считают по той же теме. Вот эта картина у меня в голове так и не сложилась. Но, я всегда лезу в подробности, которые не всем интересны, поэтому того, что вам расскажет Мухаммед вам хватит на учебник по Древнему миру))