Программа экскурсии
- В 09:00 – 09:30 русскоязычный гид-египтолог «Kiwi Travel» заберет вас из вашего отеля на комфортабельном автобусе. Вы направитесь на обзор первой построенной мечети в Египте и во всей Африке «Мечеть Амра ибн аль-Аса», которая была выстроена в 641-642 гг. н. э., как культовый центр первой арабской столицы Египта – города Фустат.
- После посещения мечети вы попадете в одно из самых впечатляющих сооружений в Каире –Цитадель Султана Салах ад-Дина Аль-Аяуби. Замок был построен в XII веке с целью укрепить Каир в военном конфликте с крестоносцами. Цитадель служила царю и его правительству в Египте много веков. После многие династии, включая аюбидов, мамлюков и даже некоторых османов, правили Египтом из неё. На территории вы увидите такие ценные исторические памятники, как Мечеть Эль-Насир Мухаммеда или «Мечеть с зеленым куполом» и Мечеть Мухаммеда Али-паши – великого архитектора, которая гордо стоит на самой высокой точке во внутреннем дворе Цитадели, поражая огромным пространством, диковинными украшениями на стенах, замечательными куполами и минаретами.
- Обед в ресторане. После посетим три больших архитектурных здания рядом с Цитаделью.
- Мечеть-медресе султана Хасана – один из ярких архитектурных памятников исламского мира. Невозможно не остановить взгляд на необычайных архитектурных деталях комплекса.
- Мечеть ар-Рифаи, основанная Хушьяр Ханем, матерью Хедива Исмаиля, как мавзолей королевской семьи. Это красивое святилище, сочетающее в себе различные исламские архитектурные стили, строилось более сорока лет.
- После обзора территории Цитадели и близлежащих мечетей отправимся в самую большую мечеть в Египте – Мечеть Ибн Тулуна. Из ее минарета нам откроется великолепный вид на Каир.
- После отправимся в Музей Гайера-Андерсона, названный в честь одного из великих командиров британской армии, члена египетской государственной службы, который коллекционировал предметы древнеегипетского, исламского и центрально-азиатского искусства, приобретенные им во время путешествий по региону, и которые впоследствии были подарены им Египту, а позже вошли в коллекцию музея.
- Далее мы посетим Дворец Амира Таза, построенный в 1352 году мамлюкским князем Тазом в честь его брака с дочерью Султана Эль-Насира Мухаммада. Дворец расположен на пересечении улиц Салиба и Сиюфья. Сегодня во время осеннее-весеннего сезона в его главном дворе даже проводятся концерты.
- Возвращение в отель в 17:00 – 17:30.
Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!