Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира.



За время нашей экскурсии вы увидите самые главные архитектурно-исторические памятники исламской культуры, которые потрясают воображение.



Вы сможете на мгновение перенестись в прошлое и увидеть места, в которых проводили время великие правители и государственные деятели, насладиться великолепием видов и почувствовать себя жителем другой эпохи.