Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира

Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира.

За время нашей экскурсии вы увидите самые главные архитектурно-исторические памятники исламской культуры, которые потрясают воображение.

Вы сможете на мгновение перенестись в прошлое и увидеть места, в которых проводили время великие правители и государственные деятели, насладиться великолепием видов и почувствовать себя жителем другой эпохи.
Исламский Каир
Исламский Каир
Исламский Каир
Исламский Каир
Исламский Каир
Исламский Каир

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Амра ибн аль-Аса
  • Цитадель Султана Салах ад-Дина Аль-Аяуби
  • Мечеть Эль-Насир Мухаммеда или «Мечеть с зеленым куполом»
  • Мечеть Мухаммеда Али-паши
  • Мечеть-медресе султана Хасана
  • Мечеть ар-Рифаи
  • Мечеть Ибн Тулуна
  • Музей Гайера-Андерсона
  • Дворец Амира Таза

Программа экскурсии

  • В 09:00 – 09:30 русскоязычный гид-египтолог «Kiwi Travel» заберет вас из вашего отеля на комфортабельном автобусе. Вы направитесь на обзор первой построенной мечети в Египте и во всей Африке «Мечеть Амра ибн аль-Аса», которая была выстроена в 641-642 гг. н. э., как культовый центр первой арабской столицы Египта – города Фустат.
  • После посещения мечети вы попадете в одно из самых впечатляющих сооружений в Каире –Цитадель Султана Салах ад-Дина Аль-Аяуби. Замок был построен в XII веке с целью укрепить Каир в военном конфликте с крестоносцами. Цитадель служила царю и его правительству в Египте много веков. После многие династии, включая аюбидов, мамлюков и даже некоторых османов, правили Египтом из неё. На территории вы увидите такие ценные исторические памятники, как Мечеть Эль-Насир Мухаммеда или «Мечеть с зеленым куполом» и Мечеть Мухаммеда Али-паши – великого архитектора, которая гордо стоит на самой высокой точке во внутреннем дворе Цитадели, поражая огромным пространством, диковинными украшениями на стенах, замечательными куполами и минаретами.
  • Обед в ресторане. После посетим три больших архитектурных здания рядом с Цитаделью.
  • Мечеть-медресе султана Хасана – один из ярких архитектурных памятников исламского мира. Невозможно не остановить взгляд на необычайных архитектурных деталях комплекса.
  • Мечеть ар-Рифаи, основанная Хушьяр Ханем, матерью Хедива Исмаиля, как мавзолей королевской семьи. Это красивое святилище, сочетающее в себе различные исламские архитектурные стили, строилось более сорока лет.
  • После обзора территории Цитадели и близлежащих мечетей отправимся в самую большую мечеть в Египте – Мечеть Ибн Тулуна. Из ее минарета нам откроется великолепный вид на Каир.
  • После отправимся в Музей Гайера-Андерсона, названный в честь одного из великих командиров британской армии, члена египетской государственной службы, который коллекционировал предметы древнеегипетского, исламского и центрально-азиатского искусства, приобретенные им во время путешествий по региону, и которые впоследствии были подарены им Египту, а позже вошли в коллекцию музея.
  • Далее мы посетим Дворец Амира Таза, построенный в 1352 году мамлюкским князем Тазом в честь его брака с дочерью Султана Эль-Насира Мухаммада. Дворец расположен на пересечении улиц Салиба и Сиюфья. Сегодня во время осеннее-весеннего сезона в его главном дворе даже проводятся концерты.
  • Возвращение в отель в 17:00 – 17:30.
Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля группы 3-6 человекДля группы 7-12 человек
Общий
$150
$90
$65
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты во все указанные исторические места
  • Все передвижения на современном автомобиле с кондиционером
  • Русскоязычный гид-египтолог
  • Обед во время поездки
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Напитки
  • Сувениры.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 9:00

Karim A.
Karim A.
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