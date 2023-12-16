Нетуристический Каир

Индивидуальная экскурсия в Каире

"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день

Каир — это не только музеи и пирамиды.

Приглашаем выйти за пределы туристических районов и получить более объёмное представление о египетской столице! Мы покажем разный Каир: удивляющий, шокирующий и восхищающий.

Вы погуляете по «городу мёртвых» и «городу мусорщиков», посетите великолепный парк Аль-Азхар и побываете в грандиозном пещерном монастыре.
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Ближайшие даты:
16
дек
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18
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Описание

Что вас ожидает

«Город мусорщиков». Мы погуляем по бедному району Маншият Насир на восточной окраине города, куда свозят мусор со всего Каира. Его населяют потомственные мусорщики заббалины. Вы раскроете особенности их происхождения и повседневной жизни.

Монастырь Святого Симеона. Вы посетите крупнейшее на Ближнем Востоке религиозное сооружение, вмещающее до 20 тысяч прихожан. Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры.

«Город мёртвых». Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам. Это мусульманское кладбище, где несколько веков хоронили простых людей и представителей знати. Вы увидите, как обычные надгробия соседствуют здесь с величественными мавзолеями.

Парк Аль-Азхар. Раньше на его месте была свалка строительного мусора. Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города. Вы погуляете по его аллеям, сочетающим современный дизайн и стиль древних исламских садов.

Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили. Это сердце и душа Старого Каира. Вы пройдёте по извилистым древним улочкам, где торгуют всем, чем только можно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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