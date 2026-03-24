Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир на восточной окраине города, куда свозят мусор со всего Каира. Его населяют потомственные мусорщики заббалины. Вы раскроете особенности их происхождения и повседневной жизни.
Монастырь Святого Симеона. Вы посетите крупнейшее на Ближнем Востоке религиозное сооружение, вмещающее до 20 тысяч прихожан. Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры.
«Город мёртвых». Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам. Это мусульманское кладбище, где несколько веков хоронили простых людей и представителей знати. Вы увидите, как обычные надгробия соседствуют здесь с величественными мавзолеями.
Парк Аль-Азхар. Раньше на его месте была свалка строительного мусора. Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города. Вы погуляете по его аллеям, сочетающим современный дизайн и стиль древних исламских садов.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Это сердце и душа Старого Каира. Вы пройдёте по извилистым древним улочкам, где торгуют всем, чем только можно.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
По запросу мы готовы скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаль — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Каира! Меня зовут Камаль, я представляю дружную команду лицензированных гидов. Каир — яркий многогранный город. Величественный и утончённый, консервативный и светский. Мы раскроем его для вас с разных сторон. Учтём все ваши пожелания и проведём экскурсию на высшем уровне.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
Спасибо большое за великолепную организацию, прекрасных гидов и внимание ко всем нашим просьбам!
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Артём
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид приятней, чем остальные 4, с которыми мы успели познакомиться в Египте
Впечатляет город мусорщиков, раньше читать дальшеуменьшить
такое видел только на YouTube.
Очень понравился гид Мустафа - интересный рассказчик, не разводит на деньги и защищает своих туристов от разводил. Мустафа даже выбил обратно часть денег в ресторане после оплаты, когда понял, что с нас взяли больше, чем должны были 💪 Приятное чувство юмора гида скрасило экскурсию
Рекомендую
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М
Мария
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего нам понравилась прогулка по кварталу, где находятся христианские коптские церкви, а также потряс и читать дальшеуменьшить
удивил город мусорщиков-в такие моменты ты начинаешь ценить то, что тебя окружает в обычной жизни. После ужасов города мусорщиков Мухамед нас привёз в красивый и зелёный Аль-Азхар парк, который раньше был свалкой, а под конец дня мы прогулялись по восточному рынку. Время провели очень насыщенно, познавательно и ярко.
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Анна
Отличный гид, программа была скорректирована под наши запросы и интересы. Всё было замечательно!
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Н
Наталья
Не забываемый день в таком старинном городе контрастов Каир. К концу дня, Гид Мустафа стал для нас близким другом!!! От всей компании благодарим нашего гида Мустафу, его тонкий юмор, смекалка, умение держать интригу и создавать дружелюбную отмосферу. Увлекательный рассказ про город его жителей, про традиции и культуру сделали нашу экскурсию незабываемой. Нам очень повезло))) Мустафа спасибо!!!!
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Р
Рада
Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень оперативные и четкие. Во время путешествия все круто. Чувство юмора Мохаммада, харизма, знание мест, преподнесение информации - все на высшем уровне. Это волшебный день. Спасибо вам! Водитель Рамадан также очень круто водит авто и аккуратно. Мы счастливы!