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Нетуристический Каир

Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Каир — это не только музеи и пирамиды.

Приглашаем выйти за пределы туристических районов и получить более объёмное представление о египетской столице! Мы покажем разный Каир: удивляющий, шокирующий и восхищающий.

Вы погуляете по «городу мёртвых» и Городу Мусорщиков, посетите великолепный парк Аль-Азхар и побываете в грандиозном пещерном монастыре.
4.9
16 отзывов
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир
Нетуристический Каир

Описание экскурсии

Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир на восточной окраине города, куда свозят мусор со всего Каира. Его населяют потомственные мусорщики заббалины. Вы раскроете особенности их происхождения и повседневной жизни.

Монастырь Святого Симеона. Вы посетите крупнейшее на Ближнем Востоке религиозное сооружение, вмещающее до 20 тысяч прихожан. Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры.

«Город мёртвых». Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам. Это мусульманское кладбище, где несколько веков хоронили простых людей и представителей знати. Вы увидите, как обычные надгробия соседствуют здесь с величественными мавзолеями.

Парк Аль-Азхар. Раньше на его месте была свалка строительного мусора. Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города. Вы погуляете по его аллеям, сочетающим современный дизайн и стиль древних исламских садов.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Это сердце и душа Старого Каира. Вы пройдёте по извилистым древним улочкам, где торгуют всем, чем только можно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаль
Камаль — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Каира! Меня зовут Камаль, я представляю дружную команду лицензированных гидов. Каир — яркий многогранный город. Величественный и утончённый, консервативный и светский. Мы раскроем его для вас с разных сторон. Учтём все ваши пожелания и проведём экскурсию на высшем уровне.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
Спасибо большое за великолепную организацию, прекрасных гидов и внимание ко всем нашим просьбам!
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Артём
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид приятней, чем остальные 4, с которыми мы успели познакомиться в Египте

Впечатляет город мусорщиков, раньше
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такое видел только на YouTube.

Очень понравился гид Мустафа - интересный рассказчик, не разводит на деньги и защищает своих туристов от разводил. Мустафа даже выбил обратно часть денег в ресторане после оплаты, когда понял, что с нас взяли больше, чем должны были 💪 Приятное чувство юмора гида скрасило экскурсию

Рекомендую

Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид
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М
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего нам понравилась прогулка по кварталу, где находятся христианские коптские церкви, а также потряс и
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удивил город мусорщиков-в такие моменты ты начинаешь ценить то, что тебя окружает в обычной жизни. После ужасов города мусорщиков Мухамед нас привёз в красивый и зелёный Аль-Азхар парк, который раньше был свалкой, а под конец дня мы прогулялись по восточному рынку. Время провели очень насыщенно, познавательно и ярко.

Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего
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Анна
Отличный гид, программа была скорректирована под наши запросы и интересы. Всё было замечательно!
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Н
Не забываемый день в таком старинном городе контрастов Каир. К концу дня, Гид Мустафа стал для нас близким другом!!! От всей компании благодарим нашего гида Мустафу, его тонкий юмор, смекалка, умение держать интригу и создавать дружелюбную отмосферу. Увлекательный рассказ про город его жителей, про традиции и культуру сделали нашу экскурсию незабываемой. Нам очень повезло))) Мустафа спасибо!!!!
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Р
Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень оперативные и четкие. Во время путешествия все круто. Чувство юмора Мохаммада, харизма, знание мест, преподнесение информации - все на высшем уровне. Это волшебный день. Спасибо вам! Водитель Рамадан также очень круто водит авто и аккуратно. Мы счастливы!
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Входит в следующие категории Каира

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