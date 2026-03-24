Каир — это не только музеи и пирамиды. Приглашаем выйти за пределы туристических районов и получить более объёмное представление о египетской столице! Мы покажем разный Каир: удивляющий, шокирующий и восхищающий. Вы погуляете по «городу мёртвых» и Городу Мусорщиков, посетите великолепный парк Аль-Азхар и побываете в грандиозном пещерном монастыре.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город Мусорщиков. Мы погуляем по бедному району Маншият Насир на восточной окраине города, куда свозят мусор со всего Каира. Его населяют потомственные мусорщики заббалины. Вы раскроете особенности их происхождения и повседневной жизни.

Монастырь Святого Симеона. Вы посетите крупнейшее на Ближнем Востоке религиозное сооружение, вмещающее до 20 тысяч прихожан. Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры.

«Город мёртвых». Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам. Это мусульманское кладбище, где несколько веков хоронили простых людей и представителей знати. Вы увидите, как обычные надгробия соседствуют здесь с величественными мавзолеями.

Парк Аль-Азхар. Раньше на его месте была свалка строительного мусора. Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города. Вы погуляете по его аллеям, сочетающим современный дизайн и стиль древних исламских садов.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Это сердце и душа Старого Каира. Вы пройдёте по извилистым древним улочкам, где торгуют всем, чем только можно.

Организационные детали