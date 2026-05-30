Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

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Многоликий Каир + Большой Египетский музей

Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Каир — это эпицентр египетской истории.

Я познакомлю вас с его богатым наследием и покажу контрасты столицы: от сокровищ Большого Египетского музея и великолепных мечетей до товаров на Восточном рынке и Города Мусорщиков.

Вы услышите о прошлом и современной жизни Каира, раскроете его секреты и узнаете о быте и местных порядках.
5
175 отзывов
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Многоликий Каир + Большой Египетский музей

Описание экскурсии

Программа гибкая — мы посетим именно те локации, которые вам интересны, и отведем на них столько времени, сколько захотите. Что можно увидеть на экскурсии:

Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами! Вы встретите мудрого сфинкса и проникнетесь тайнами величественных сооружений. Услышите о царях и мудрецах, посетивших эти места, и поймете, над какими задачами сегодня ломают головы археологи.

Большой Египетский музей. 100 залов, 15 000 экспонатов — мы остановимся у самых любопытных, большинство из которых связаны с Рамзесом. Я объясню, как правильно произносить его имя, и раскрою секрет его популярности у египетского народа.

Цитадель Саладина — крепость, возведенная по указу «победителя крестоносцев». Поговорим о том, чем прославился Саладин, о масштабном строительстве, впечатлимся убранством и архитектурой мечетей.

Религиозный комплекс Старого Каира. Здесь сочетаются три главные религии мира — иудаизм, христианство и ислам. Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви Св. Георгия.

Восточный базар, самый большой в Африке. Вы побродите по его лабиринтам, увидите предметы ручной работы и отдохнете в старом-старом кафе «Эль Фишави».

Город Мусорщиков и бедные кварталы. При желании отправимся в эти труднодоступные районы — со мной можно спокойно ходить по их улочкам. Заглянем на мусульманское кладбище и в монастырь св. Симеона Сапожника, выдолбленный в скале.

Речная прогулка по Нилу. Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками. Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами.

А по пятницам можем посетить базар животных или рынок верблюдов, где нет туристов — еще одно место, чтобы увидеть настоящую жизнь Каира!

Каир — прошлое и настоящее

Впечатляющие локации и виды я дополню рассказами об истории и современной жизни города и страны. Вы поймете, почему Каир стал четвертой столицей Египта, и услышите о предыдущих. В подробностях узнаете о царях, упомянутых в школьных учебниках. О географии и нынешней экономике, о работе и быте простых жителей, их кухне и традициях. Поговорим и о том, как одеваются женщины в нашей стране, как устроены порядки в семьях. И конечно, я поделюсь советами для отдыха и самостоятельного изучения Египта.

Организационные детали

  • Музеи (Национальный, Цитадель Саладина, пирамиды) работают до 16:00, в период Рамадана — до 15:30; пожалуйста, учитывайте это при бронировании.
  • Современный транспорт входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Получасовая прогулка по Нилу на скоростном катере (я буду с вами) — €40
  • Прогулка по Нилу на корабле — €75 за чел: 2 часа с 19-30 до 21-30, входит ужин и танцевальная программа, напитки оплачиваются отдельно; я отвезу вас к причалу и встречу после программы
  • Входные билеты на достопримечательности (на кассе в местной валюте), для детей до 12 лет — 50% скидка:
    — Вход на территорию пирамид — 200 египетских фунтов ($13), вход внутрь пирамиды — 400 фунтов ($25)
    — Большой Египетский музей — 1450 фунтов ($13)
    — Цитадель Саладина — 180 фунтов ($10)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1080 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-переводчик, египтолог. Закончил факультет туризма (4 года) и Иероглифический Институт (2 года). Не перестаю восхищаться и открывать для себя новые уголки волшебного Каира
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— моего дома, который я люблю всем сердцем. Этот город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура, полон тайн, которыми я с удовольствием поделюсь с вами, дорогие путешественники! До скорой встречи в Каире!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
4
3
3
2
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2
Polina
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Нам нужен был опытный проводник, а не просто гид с заученным текстом.
Выбор пал на Ахмеда,
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т к большой опыт, образование, и конечно же, очень положительные отзывы.
Ахмед не просто гид, это человек, который придаст нужную атмосферу вашей экскурсии, учтет пожелания, и добавит изюминку вашему отдыху - своим юмором и легким общением! Вы почувствуете дух древнего Египта, вы захотите вернуться сюда снова!
Благодарим Ахмеда всей семьей, и желаем много благодарных туристов!)))

Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
Отдыхали семьей в конце апреля. В Египте были первый раз, и конечно же, хотелось увидеть пирамиды.
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Александра
Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен, безумно понравился дочке. Нам понравился старый рынок, прогулка на корабле по Нилу, и, конечно
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же, пирамиды! А ещё прогулка на верблюдах останется в нашей памяти навсегда! Очень рекомендуем Ахмеда в качестве замечательного гида и организатора в Каире, будем рекомендовать знакомым.
P. S. Отдельное спасибо за отличные фотографии!

Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен,
Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен,
Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен,
Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен,
Мы остались очень довольны экскурсией с Ахмедом! Он показал нам лучшее в Каире, был очень любезен,
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М
В конце апреля мы с мужем посетили необыкновенный древний город Каир. Вообще мы приезжали на международный музыкальный фестиваль, и был у нас свободный день, который мы решили посвятить знакомству с
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городом и окунуться в древнюю историю Египта. Я заранее начала изучать предложения на трипстере. Моя мама всегда находит здесь интересные предложения, а я воспользовалась ресурсом впервые и не пожалела.
Задача была найти русскоговорящего гида и историка, который смог бы нас сопровождать по городу и рассказывать об интересных исторических событиях и персонах.
На сайте я ознакомилась с большим количеством резюме от гидов и остановилась на предложении от Ахмеда.
Мы сразу списались, Ахмед отвечал на мои вопросы всегда очень оперативно, что приятно, помог определиться с программой.
В назначенный день с личным водителем на отличной машине с кондиционером Ахмед забрал нас из отеля. Поехали в ГЕМ. Без гида-историка в этом музее делать нечего. С Ахмедом посещение музея стало настоящим погружением в древность, захватывающее и волшебное.
Задавайте любые вопросы Ахмеду про Египет и древность - и вы получите все ответы) Мы с мужем остались очень довольны.
Далее, по моей просьбе, мы поехали на базар и прошлись по улице Аль Муиз - настоящее погружение в Восток, невероятный колорит. С Ахмедом было надежно и спокойно гулять по таким локациям. Все-таки мы европейцы на Востоке - нужно быть внимательными. Поели в кафе все вместе, пообщались про пирамиды и гипотезы их создания, посмеялись. Личный водитель вернул нас в отель.
Спасибо, Ахмед, день был очень интересный.
Я радостью рекомендую всем кто любит историю и хочет углубить свои знания, у кого много вопросов или кто впервые в стране, написать сейчас Ахмеду и договориться на экскурсию.

В конце апреля мы с мужем посетили необыкновенный древний город Каир. Вообще мы приезжали на международный
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Анастасия
Ахмед замечательный гид в Каире. Если вы приезжаете в этот город, я рекомендую обращаться только к нему. Хорошее знание русского языка и местной культуры. Ахмед подстраивает тур под ваши интересы и создаёт дружескую атмосферу. Спасибо ещё раз за прекрасный день в Каире! Мы ещё вернёмся!
Ахмед замечательный гид в Каире. Если вы приезжаете в этот город, я рекомендую обращаться только к
Ахмед замечательный гид в Каире. Если вы приезжаете в этот город, я рекомендую обращаться только к
Ахмед замечательный гид в Каире. Если вы приезжаете в этот город, я рекомендую обращаться только к
Ахмед замечательный гид в Каире. Если вы приезжаете в этот город, я рекомендую обращаться только к
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О
Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень хороший организатор и рассказчик. Особенно запомнилась часть экскурсии по Египетскому музею, посетить его было
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моей мечтой, и посмотреть в нем все самое интересное, а главное узнать много интересного и познавательного - это несомненно заслуга Ахмеда. Мы погуляли по Базару и купили, все что хотели, что без помощи Ахмеда, с учетом "приставучих" местных торговцев, сделать не всегда просто))) А Пирамиды Гизы - это конечно то, что обязательно должен увидеть каждый. В общем смело обращайтесь к Ахмеду, если хотите увидеть и узнать много интересного про Каир.

Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень
Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень
Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень
Большое спасибо Ахмеду за отличную экскурсию! Давно хотела написать отзыв, но собралась только сейчас. Ахмед очень
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Елена
Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту в назначенное время. На все локации добирались вовремя. Очень интересно и легко рассказывал про
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Египет. День пролетел незаметно. Ахмед даже провел с нами чуть больше времени, чем положено. Угощал в дороге всякими вкусняшками, фруктами) Очень жаль было расставаться с ним, за день он стал частью нашей компании, другом) он очень классный! Всем рекомендую Ахмеда!!! А еще привозите ему побольше вкусного российского шоколада) его он очень любит) а так же Агутина))) Надеемся встретиться с ним в Москве или в Питере на концерте!

Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту
Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту
Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту
Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту
Ахмед просто великолепный гид и человек! О всех деталях договорились заранее, в переписке. Встретил в аэропорту
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