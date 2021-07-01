Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города

5
7 отзывов
Каир — это эпицентр египетской истории.

Я познакомлю вас с его богатым наследием и покажу контрасты столицы: от сокровищ Национального музея и великолепных мечетей до товаров на Восточном рынке и Города мусорщиков.

Вы услышите о прошлом и современной жизни Каира, раскроете его секреты и узнаете о быте и местных порядках.
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир
Многоликий Каир

Что вас ожидает

Программа гибкая — мы посетим именно те локации, которые вам интересны, и отведем на них столько времени, сколько захотите. Что можно увидеть на экскурсии:

Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами! Вы встретите мудрого сфинкса и проникнетесь тайнами величественных сооружений. Услышите о царях и мудрецах, посетивших эти места, и поймете, над какими задачами сегодня ломают головы археологи.

Египетский музей. 100 залов, 15000 экспонатов — мы остановимся у самых любопытных, большинство из которых связаны с Рамзесом. Я объясню, как правильно произносить его имя, и раскрою секрет его популярности у египетского народа.

Цитадель Саладина — крепость, возведенная по указу «победителя крестоносцев». Поговорим о том, чем прославился Саладин, о масштабном строительстве, впечатлимся убранством и архитектурой мечетей.

Религиозный комплекс Старого Каира. Здесь сочетаются три главные религии мира — иудаизм, христианство и ислам. Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви св. Георгия.

Восточный базар, самый большой в Африке. Вы побродите по его лабиринтам, увидите предметы ручной работы и отдохнете в старом-старом кафе «Эль Фишави».

Город мусорщиков и бедные кварталы. При желании отправимся в эти труднодоступные районы — со мной можно спокойно ходить по их улочкам. Заглянем на мусульманское кладбище и в монастырь св. Симеона Сапожника, выдолбленный в скале.

Речная прогулка по Нилу. Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками. Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами.

А по пятницам можем посетить базар животных или рынок верблюдов, где нет туристов — еще одно место, чтобы увидеть настоящую жизнь Каира.

Каир — прошлое и настоящее

Впечатляющие локации и виды я дополню рассказами об истории и современной жизни города и страны. Вы поймете, почему Каир стал четвертой столицей Египта, и услышите о предыдущих. В подробностях узнаете о царях, упомянутых в школьных учебниках. О географии и нынешней экономике, о работе и быте простых жителей, их кухне и традициях. Поговорим и о том, как одеваются женщины в нашей стране, как устроены порядки в семьях. И конечно, я поделюсь советами для отдыха и самостоятельного изучения Египта.

Организационные детали

  • Музеи (Египетский, Цитадель Саладина, пирамиды) работают до 16-00, в период Рамадана — до 15-30; пожалуйста, учитывайте это при бронировании.
  • Современный транспорт входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Получасовая прогулка по Нилу на скоростном катере (я буду с вами) — 40 евро
  • Прогулка по Нилу на корабле — 75 евро за человека: 2 часа с 19-30 до 21-30, входит ужин и танцевальная программа, напитки оплачиваются отдельно; я отвезу вас к причалу и встречу после программы
  • Входные билеты на достопримечательности (на кассе в местной валюте), для детей до 12 лет — 50% скидка:
    — Вход на территорию Пирамид 200 Е. ф. (13$), вход внутрь пирамиды 400 Е. ф.(25$)
    — Национальный музей 200 Е. ф. (13$)
    — Цитадель Саладина 180 Е. ф. (10$)
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля или в любом месте в пределах города
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ахмед
Ахмед
Давайте знакомиться! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-переводчик, египтолог. Закончил факультет туризма (4 года) и Иероглифический Институт (2 года). Не перестаю восхищаться и открывать для себя новые уголки волшебного Каира — моего дома, который я люблю всем сердцем. Этот город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура, полон тайн, которыми я с удовольствием поделюсь с вами, дорогие путешественники! До скорой встречи в Каире!
Написать

7 реальных отзывов от туристов

R
1 июля 2021
Мы прилетали из Хургады в Каир на один день, поэтому времени было мало. Наш маршрут - Египетский музей, пирамиды Гизы, дальше мы захотели в ювелирные магазины, и в конце посмотрели на закатный город с Каирской телебашни. Все было просто отлично, Ахмед прекрасный рассказчик и знаток своего дела, было очень интересно. Не стесняйтесь задавать вопросы про экспонаты, историю или даже современный Египет, Ахмед отличный собеседник. Перемещались все время экскурсии на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Нам не приходилось общаться с кассирами, охранниками, таксистами (после окончания экскурсии мы ехали в аэропорт), стоять в очередях, все это брал на себя Ахмед, было приятное ощущение гостя Каира. Рекомендую!
Жалею, что это был только один день, для Каира это мало.
Е
21 июня 2021
Все очень понравилось. Отличный гид. Рекомендую
Е
13 июня 2021
Нам очень понравилась экскурсия ! Ахмед рассказывал очень интересно, даже дети слушали внимательно. С этим гидом очень комфортно и все наши пожелания всегда учитывались … комфортная машины, хороший водитель.
Действительно советуем !
Ю
26 мая 2021
Здравствуйте, на экскурсию ходили мои свекры, вернулись очень довольные, под приятным впечатлением от общения с Ахмедом, они прилетали одним днём из Шарма, Ахмед их встретил и потом сопроводил в аэропорт, все было четко по времени, экскурсия была выстроена по их пожеланиям. Рассказывали так заманчиво, что мы с мужем тоже захотели прогуляться с Ахмедом в следующий визит в Каир)
olga
15 мая 2021
Выбрали Ахмеда для знакомства с Каиром и не пожалели! Гид очень интересно излагает материал, готов изменить маршрут исходя из наших пожеланий. Мы чувствовали себя с ним очень комфортно. Не предлагал ничего купить, не навязывал дополнительных услуг. Очень деликатный, интеллигентный и образованный гид. Всё, что он рассказывал, хорошо запомнилось. Обязательно посетите с Ахмедом Каирский музей! На обед отвел в ресторан, где были только местные жители, очень вкусно и недорого. Нас возили на новом микроавтобусе, с кондиционером, водитель вел машину аккуратно, очень спокойный и вежливый. Очень удобно для небольшой группы. Рекомендуем Ахмеда!
А
7 мая 2021
Были на экскурсии 07.05
Очень довольны гидом Ахметом, очень компетентный, знающий и любящий историю специалист.
Экскурсия была очень насыщена, получили массу удовольствия и новых знаний.
Ахмет откликался на любые просьбы и пожелания, для нашего удобства был изменён и порядок посещения достопримечательностей.
Дополнительные услуги были предложены, но ни одну из них нам не навязывали.
Транспорт был удобным, чистым и с кондиционером.
С удовольствием воспользуемся услугами этого юрт и этого изгиба ещё раз!
К
1 мая 2021
Потрясающая Экскурсия!
Все остались довольны, даже ребёнок подросток, слушал с открытым ртом. ) очень познавательно и совершенно не утомительно.
Огромное спасибо 😊 вы супер!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Каире

Пирамиды Древнего Египта
Цена за всё – до 6 чел.
160
за 1-6 чел.
Пирамиды Древнего Египта
2 отзыва
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Знакомьтесь, Каир!
Цена за всё – до 5 чел.
140
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
26 отзывов
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
Ваш идеальный день в Каире
Цена за всё – до 2 чел.
150
за 1-2 чел.
Ваш идеальный день в Каире
3 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
Транзитная экскурсия по Каиру
$160
за 1 чел.
Транзитная экскурсия по Каиру
3 отзыва
Ежедневно в 8:00
Путешествие из Каира в Александрию
Цена за всё – до 10 чел.
220
за 1-10 чел.
12ч
Путешествие из Каира в Александрию
1 отзыв
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
$50
за 1 чел.
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
3 отзыва
Ежедневно
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
Цена за всё – до 1 чел.
Можно и 13 чел., но чуть дороже
от $150
за 1-13 чел.
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
4 отзыва
Ежедневно по договоренности
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара, Дахшур
$160
за 1 чел.
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара, Дахшур
1 отзыв
Ежедневно в 8:00
Добро пожаловать в Каир!
от
150
135
за 1-13 чел.
Добро пожаловать в Каир!
45 отзывов
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Христианский Каир
$120
за 1 чел.
Христианский Каир
Ежедневно в 9:30
Старый Каир и висячая церковь
$120
за 1 чел.
Старый Каир и висячая церковь
Ежедневно с 09:00 до 16:00
Каир «All Inclusive» — фараонский, коптский и исламский
Цена за всё – до 1 чел.
Можно и 6 чел., но чуть дороже
от $180
за 1-6 чел.
10ч
Каир «All Inclusive» — фараонский, коптский и исламский
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬