Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Каир — это эпицентр египетской истории. Я познакомлю вас с его богатым наследием и покажу контрасты столицы: от сокровищ Большого Египетского музея и великолепных мечетей до товаров на Восточном рынке и Города Мусорщиков. Вы услышите о прошлом и современной жизни Каира, раскроете его секреты и узнаете о быте и местных порядках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа гибкая — мы посетим именно те локации, которые вам интересны, и отведем на них столько времени, сколько захотите. Что можно увидеть на экскурсии:

Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами! Вы встретите мудрого сфинкса и проникнетесь тайнами величественных сооружений. Услышите о царях и мудрецах, посетивших эти места, и поймете, над какими задачами сегодня ломают головы археологи.

Большой Египетский музей. 100 залов, 15 000 экспонатов — мы остановимся у самых любопытных, большинство из которых связаны с Рамзесом. Я объясню, как правильно произносить его имя, и раскрою секрет его популярности у египетского народа.

Цитадель Саладина — крепость, возведенная по указу «победителя крестоносцев». Поговорим о том, чем прославился Саладин, о масштабном строительстве, впечатлимся убранством и архитектурой мечетей.

Религиозный комплекс Старого Каира. Здесь сочетаются три главные религии мира — иудаизм, христианство и ислам. Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви Св. Георгия.

Восточный базар, самый большой в Африке. Вы побродите по его лабиринтам, увидите предметы ручной работы и отдохнете в старом-старом кафе «Эль Фишави».

Город Мусорщиков и бедные кварталы. При желании отправимся в эти труднодоступные районы — со мной можно спокойно ходить по их улочкам. Заглянем на мусульманское кладбище и в монастырь св. Симеона Сапожника, выдолбленный в скале.

Речная прогулка по Нилу. Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками. Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами.

А по пятницам можем посетить базар животных или рынок верблюдов, где нет туристов — еще одно место, чтобы увидеть настоящую жизнь Каира!

Каир — прошлое и настоящее

Впечатляющие локации и виды я дополню рассказами об истории и современной жизни города и страны. Вы поймете, почему Каир стал четвертой столицей Египта, и услышите о предыдущих. В подробностях узнаете о царях, упомянутых в школьных учебниках. О географии и нынешней экономике, о работе и быте простых жителей, их кухне и традициях. Поговорим и о том, как одеваются женщины в нашей стране, как устроены порядки в семьях. И конечно, я поделюсь советами для отдыха и самостоятельного изучения Египта.

Организационные детали

Музеи (Национальный, Цитадель Саладина, пирамиды) работают до 16:00, в период Рамадана — до 15:30; пожалуйста, учитывайте это при бронировании.

Современный транспорт входит в стоимость

Дополнительные расходы