Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Я познакомлю вас с его богатым наследием и покажу контрасты столицы: от сокровищ Большого Египетского музея и великолепных мечетей до товаров на Восточном рынке и Города Мусорщиков.
Вы услышите о прошлом и современной жизни Каира, раскроете его секреты и узнаете о быте и местных порядках.
Описание экскурсии
Программа гибкая — мы посетим именно те локации, которые вам интересны, и отведем на них столько времени, сколько захотите. Что можно увидеть на экскурсии:
Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами! Вы встретите мудрого сфинкса и проникнетесь тайнами величественных сооружений. Услышите о царях и мудрецах, посетивших эти места, и поймете, над какими задачами сегодня ломают головы археологи.
Большой Египетский музей. 100 залов, 15 000 экспонатов — мы остановимся у самых любопытных, большинство из которых связаны с Рамзесом. Я объясню, как правильно произносить его имя, и раскрою секрет его популярности у египетского народа.
Цитадель Саладина — крепость, возведенная по указу «победителя крестоносцев». Поговорим о том, чем прославился Саладин, о масштабном строительстве, впечатлимся убранством и архитектурой мечетей.
Религиозный комплекс Старого Каира. Здесь сочетаются три главные религии мира — иудаизм, христианство и ислам. Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви Св. Георгия.
Восточный базар, самый большой в Африке. Вы побродите по его лабиринтам, увидите предметы ручной работы и отдохнете в старом-старом кафе «Эль Фишави».
Город Мусорщиков и бедные кварталы. При желании отправимся в эти труднодоступные районы — со мной можно спокойно ходить по их улочкам. Заглянем на мусульманское кладбище и в монастырь св. Симеона Сапожника, выдолбленный в скале.
Речная прогулка по Нилу. Также вы можете вечером прокатиться на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами берега, усеянного огоньками. Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами.
А по пятницам можем посетить базар животных или рынок верблюдов, где нет туристов — еще одно место, чтобы увидеть настоящую жизнь Каира!
Каир — прошлое и настоящее
Впечатляющие локации и виды я дополню рассказами об истории и современной жизни города и страны. Вы поймете, почему Каир стал четвертой столицей Египта, и услышите о предыдущих. В подробностях узнаете о царях, упомянутых в школьных учебниках. О географии и нынешней экономике, о работе и быте простых жителей, их кухне и традициях. Поговорим и о том, как одеваются женщины в нашей стране, как устроены порядки в семьях. И конечно, я поделюсь советами для отдыха и самостоятельного изучения Египта.
Организационные детали
- Музеи (Национальный, Цитадель Саладина, пирамиды) работают до 16:00, в период Рамадана — до 15:30; пожалуйста, учитывайте это при бронировании.
- Современный транспорт входит в стоимость
Дополнительные расходы
- Получасовая прогулка по Нилу на скоростном катере (я буду с вами) — €40
- Прогулка по Нилу на корабле — €75 за чел: 2 часа с 19-30 до 21-30, входит ужин и танцевальная программа, напитки оплачиваются отдельно; я отвезу вас к причалу и встречу после программы
- Входные билеты на достопримечательности (на кассе в местной валюте), для детей до 12 лет — 50% скидка:
— Вход на территорию пирамид — 200 египетских фунтов ($13), вход внутрь пирамиды — 400 фунтов ($25)
— Большой Египетский музей — 1450 фунтов ($13)
— Цитадель Саладина — 180 фунтов ($10)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам нужен был опытный проводник, а не просто гид с заученным текстом.
Выбор пал на Ахмеда,