Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Даже нескольких часов в Каире будет достаточно, чтобы погрузиться в эпоху фараонов. Мы организуем экскурсию вашей мечты, начав её прямо в аэропорту.
Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым!
Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из представленного ниже списка вы можете выбрать любые 3 объекта, которые вам наиболее интересны. Во время экскурсии гид расскажет вам не только о фараонах и пирамидах, но и познакомит с историей страны и жизнью современных египтян. Итак, в программе:
- Комплекс Гиза. Среди густонаселённого города возвышаются настоящие чудеса света, дошедшие до нас из глубины веков. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса.
- Город мусорщиков — один из самых необычных районов Каира, существующий с 70-х годов прошлого века. Жители этого «города в городе» занимаются сбором мусора для последующей переработки и утилизации. Также здесь находится монастырь Святого Симеона Сапожника — уникальный коптский религиозный комплекс, вырубленный в скале.
- Египетский музей — сокровищница, насчитывающая более 120000 артефактов. Я покажу вам самые значимые из них.
- Улица Аль-Муиз и рынок Хан-эль-Халили. Мы перенесёмся на самую знаменитую улицу Африки и Египта. Пока вы не спеша будете любоваться её великолепием, я расскажу её необычную историю. Также мы обязательно посетим старинные медресе и средневековые мечети. Рядом расположена ещё одна знаменитая достопримечательность — рынок Хан-эль-Халили. Это настоящий восточный базар, где разноцветные ткани, блеск золота и ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
- Каирская цитадель — возведённая в 12 веке крепость, на территории которой находится одна из самых красивых мечетей города — Алебастровая. Обязательно зайдём внутрь.
- Коптский квартал Каира, где расположено множество христианских церквей, в том числе Святой Марии и Абу Серга. Именно в этом районе останавливалось святое семейство с младенцем Иисусом. Я покажу вам легендарные места, связанные с мировой историей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером или минивэне в зависимости от количества участников. В машине всегда есть питьевая вода.
- Мы заберём вас от аэропорта или из отеля и после экскурсии отвезём обратно
- По желанию за отдельную плату можем заехать на обед в кафе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер для группы 3-8 человек — 10 евро за всю группу
- Трансфер из аэропорта и обратно — 30 евро
- Комплекс пирамид в Гизе: 360 фунтов — взрослый билет и 180 фунтов — детский (до 12 лет)
- Вход в пирамиду Хеопса: 600 фунтов — взрослый билет и 300 фунтов — детский (до 12 лет)
- Египетский музей: 300 фунтов — взрослый билет и 150 фунтов — детский (до 12 лет)
- Цитадель Саладина: 300 фунтов — взрослый билет и 150 фунтов — детский (до 12 лет)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1325 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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