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и задавали вопросы, не вспоминая про голод, скуку и усталость! Время пролетело как одно мгновение. Ахмед прекрасный рассказчик, интеллигентный и вежливый, приятный в общении и просто незаменимый человек для осмотра таких достопримечательностей. Он прекрасно спланировал наш маршрут, что позволило нам не свалиться от усталости на половине насыщенного маршрута, оберегал нас от навязчивости местных продавцов у пирамид, договаривался о доступе в «нетуристические» гробницы благодаря чему мы увидели, то, что не доступно большим группам. Ахмед решил возникшую проблему по оплате билетов в GEM, быстро и недорого организовал для нас верблюдов для фото, угостил вкусным чаем и кофе, не бросил нас в центре Каира и заботливо заселил в гостиницу после экскурсии. Ахмед еще и прекрасный фотограф. Сделал для нас классные фото и показывал наилучшие ракурсы без туристических толп, экономя при этом время на лишние перемещения по огромным пространствам! В общем, если бы не Ахмед, гуляли бы мы по пирамидам и музею пока сами не стали бы мумиями 😊. Тысяча благодарностей, Ахмед! Вспоминанием с теплотой и восторгом! Здоровья, мира и достатка Вашей семье!