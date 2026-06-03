Даже нескольких часов в Каире будет достаточно, чтобы погрузиться в эпоху фараонов. Мы организуем экскурсию вашей мечты, начав её прямо в аэропорту.
Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым!
Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым!
Описание экскурсии
Из представленного ниже списка вы можете выбрать любые 3 объекта, которые вам наиболее интересны. Во время экскурсии гид расскажет вам не только о фараонах и пирамидах, но и познакомит с историей страны и жизнью современных египтян. Итак, в программе:
- Комплекс Гиза. Среди густонаселённого города возвышаются настоящие чудеса света, дошедшие до нас из глубины веков. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса.
- Город Мусорщиков — один из самых необычных районов Каира, существующий с 70-х годов прошлого века. Жители этого «города в городе» занимаются сбором мусора для последующей переработки и утилизации. Также здесь находится монастырь Святого Симеона Сапожника — уникальный коптский религиозный комплекс, вырубленный в скале.
- Египетский музей — сокровищница, насчитывающая более 120000 артефактов. Я покажу вам самые значимые из них.
- Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Мы перенесёмся на самую знаменитую улицу Африки и Египта. Пока вы не спеша будете любоваться её великолепием, я расскажу её необычную историю. Также мы обязательно посетим старинные медресе и средневековые мечети. Рядом расположена ещё одна знаменитая достопримечательность — рынок Хан-эль-Халили. Это настоящий восточный базар, где разноцветные ткани, блеск золота и ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
- Каирская цитадель — возведённая в 12 веке крепость, на территории которой находится одна из самых красивых мечетей города — Алебастровая. Обязательно зайдём внутрь.
- Коптский квартал Каира, где расположено множество христианских церквей, в том числе Святой Марии и Абу Серга. Именно в этом районе останавливалось святое семейство с младенцем Иисусом. Я покажу вам легендарные места, связанные с мировой историей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером или минивэне в зависимости от количества участников. В машине всегда есть питьевая вода.
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
- Мы заберём вас от аэропорта или из отеля и после экскурсии отвезём обратно
- По желанию за отдельную плату можем заехать на обед в кафе
- По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер для группы 3-8 человек — $20 за всю группу
- Трансфер из аэропорта и обратно — $33 за седан, $45 за микроавтобус
- Комплекс пирамид в Гизе: $15 — взрослый билет и $7 — детский (до 12 лет)
- Вход в пирамиду Хеопса: $29 — взрослый билет и $15 — детский (до 12 лет)
- Египетский музей: $12 — взрослый билет и $6 — детский (до 12 лет)
- Цитадель Саладина: $12 — взрослый билет и $6 — детский (до 12 лет)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Выражаю огромную благодарность профессионалу своего дела Саиду! Грамотная речь, глубокие знания! Крайне интересно проведенная экскурсия! Мы чувствовали себя в абсолютной безопасности, открыли для себя Египет с совершенно иной стороны. Кроме того, прекрасное человеческое отношение. Я сильно подвернула ногу. Саид мало того, что нашел лед в пустыне, купил необходимые лекарства! Рекомендую с чистой совестью!
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Великолепная экскурсия! Мы посетили некрополь Саккары, пирамиды Гизы и GEM (новый Большой Египетский Музей). Наш супер-гид Ахмед провел с нами весь день. Дети (10 и 13 лет), открыв рот слушали
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И
с нами был гид Мохаммед и мы очень благодарны ему за организацию, за включенность, за интересное повествование, за отличное настроение
интересно рассказывает и для взрослых, и для детей, с хорошим чувством юмора, гибко подстраивает маршрут под наши потребности,
спасибо ❤️
интересно рассказывает и для взрослых, и для детей, с хорошим чувством юмора, гибко подстраивает маршрут под наши потребности,
спасибо ❤️
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Р
Спасибо огромное за экскурсии.
С нами был Петр, он очень много знает о стране, традициях и правителях, не удивительно, ведь он историк по образованию. Очень воспитанный, в меру скромный, отвечал на
С нами был Петр, он очень много знает о стране, традициях и правителях, не удивительно, ведь он историк по образованию. Очень воспитанный, в меру скромный, отвечал на
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е
Большое спасибо за экскурсию Мохаммеду! Гид отлично знает материал и умеет увлечь слушателей. обязательно порекомендую друзьям. уже сегодня порекомендовала данное приложение и гида. Спасибо!
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A
Наш гид Мухаммед приехал в отель точно по расписанию, вся экскурсия прошла по плану, несмотря на большое количество туристов, мы смогли полюбоваться достопримечательностями сполна, голова просто гудела от исторических фактов.
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