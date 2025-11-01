Мои заказы

Из Каира в Александрию: вторая столица Египта, невеста Средиземного моря

Увлекательное путешествие из Каира в Александрию, где переплетаются европейские и арабские традиции. Посетите знаковые места и насладитесь видами
Приглашаю вас на увлекательную экскурсию из Каира в Александрию — жемчужину Средиземноморья и вторую столицу Египта, основанную Александром Македонским.

Мы посетим такие знаковые места, как дворец аль-Мунтаза, крепость Кайтбей, Александрийскую библиотеку и мечеть Абу Аббаса, погрузив вас в атмосферу древних цивилизаций. Завершим день обедом в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря с великолепными видами.
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое наследие
  • 📚 Знаменитая библиотека
  • 🏰 Величественные крепости
  • 🕌 Архитектурные шедевры
  • 🍽️ Обед с видом на море
Что можно увидеть

  • Дворец аль-Мунтаза
  • Крепость Кайтбей
  • Александрийская библиотека
  • Мечеть Абу Аббаса

Описание экскурсии

Александрия, основанная великим Александром Македонским в 331 году до н. э., является не только культурным и историческим центром Египта, но и местом, где уникально переплетаются европейские и арабские традиции. Этот город был свидетелем бурного романа Антония и Клеопатры и хранит следы древних цивилизаций, что делает его невероятно привлекательным для путешественников. В рамках экскурсии мы посетим ключевые достопримечательности города, чтобы ваше знакомство с Александрийским наследием было ярким и запоминающимся:
  • Дворец аль-Мунтаза — бывшая резиденция королей Египта, одно из самых важных и красивых туристических мест города, с величественными видами на Средиземное море.
  • Крепость Кайтбей — построенная в 1477 году на месте одного из чудес света, Фаросского маяка, эта крепость служила важным оборонным сооружением, и с ее стен открывается захватывающий вид на море.
  • Александрийская библиотека — крупнейшее хранилище знаний древности, которое сохранило дух науки и культуры.
  • Мечеть Абу Аббаса— самая знаменитая мечеть города, являющаяся не только важным религиозным объектом, но и архитектурным шедевром. После насыщенной экскурсионной программы, мы отдохнем в уютном рыбном ресторане на берегу Средиземного моря, где сможете насладиться изысканными блюдами свежих морепродуктов и уникальной атмосферой этого красивейшего уголка мира. Присоединяйтесь и откройте для себя таинственную и величественную Александрию — город, который навсегда останется в вашем сердце!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Монтаза, бывшая резиденция короля Египта
  • Александрийская библиотека
  • Цитадель Кайтбей
  • Мечеть Абу Аббаса
  • Обед в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря
Что включено
  • Услуги гида и трансфер
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед по желанию
  • . Входные билеты
Место начала и завершения?
Перед вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
1 ноя 2025
Мы были на индивидуальной экскурсии в Александрию с персональным трансфером из/в отель в Аламейне на приличном авто по местным меркам, не убер и слава Богу). В целом хорошо, гид на
месте, в Александрии, оказался преподавателем русского языка и литературы, отлично говорил на русском и при этом никогда не был в России, отвечал на сторонние наши вопросы, был вежлив и вообще конкретно он - большой молодец! Но вообще экскурсия обзорная, очень быстрая, галопом по европам как говорится. Вроде как должна была окончится ближе к вечеру, а в 16.00 мы уже были в своем отеле, выехав обратно в 14.00 из Александрии, не хватило нам ее что ли немного. Я бы посоветовал построить так, чтобы побыть подольше во всех этих знаковых точках, в той же библиотеке или в церкви святого Марка. Ну т. е. если уж приехали в западную часть историческую, то в ней подольше можно задержать туристов, поговорить, порассказывать побольше и подольше. А если есть силы на восточную, то наверное она стоит посещения конечно. У нас сил на передвижение уже не было) Если хотите восточную часть, то +50 долларов. И да, обед, который типа с видом на море, ну на любителя конечно, место туристическое 100%, рыбка была нормальная, но вокруг шум, гам, галдеж, не отдохнуть конечно.

С
Сергей
3 мая 2025
Отличный гид, Мухамед. Интересно рассказывает, общительный, готов подстроиться под желания туристов. Все посмотрели. Сам город понравился, много интересных мест.

