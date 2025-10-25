Путешествие из Каира в Александрию

читать дальше

возможное, чтобы нам понравился город и мы получили крутые впечатления! Отдельно отмечу, что Саид при встрече представился египтологом и это тот случай, когда за этим стоят действительно глубокие знания и большой опыт. Благодаря Саиду мы увидели еще один облик Египта, так как Александрия очень отличается от Каира и курортных районов Красного моря. Без этой экскурсии впечатление о стране было бы неполным.

Отдельное спасибо организатору Руби за четкую организацию поездки, что была на связи, отвечала на вопросы. И прекрасному водителю за безопасное вождение, чистый автомобиль и заботу.