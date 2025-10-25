Путешествие из Каира в Александрию

Путешествие в Александрию из Каира позволит вам погрузиться в древнеегипетскую культуру. Посетите римские катакомбы Ком-эль-Шокафа, где узнаете о погребальных обрядах. Исследуйте крепость Кайт-Бей, возведённую на месте Александрийского маяка.
Прогуляйтесь по королевским садам дворца Монтаза и насладитесь видами Средиземного моря на набережной. В библиотеке Александрина откроется тайна исчезновения древней библиотеки. Комфортабельный автобус и русскоязычный гид обеспечат удобство и информативность поездки
Прогуляйтесь по королевским садам дворца Монтаза и насладитесь видами Средиземного моря на набережной. В библиотеке Александрина откроется тайна исчезновения древней библиотеки. Комфортабельный автобус и русскоязычный гид обеспечат удобство и информативность поездки
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная библиотека Александрина
- 🏰 Историческая крепость Кайт-Бей
- 🏛️ Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа
- 🌊 Прогулка по набережной Средиземного моря
- 🌿 Королевские сады дворца Монтаза
Что можно увидеть
- Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа
- Крепость Кайт-Бей
- Дворец Монтаза
- Александрийская набережная
- Библиотека Александрина
Описание экскурсии
- Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа (1 час) — вы познакомитесь с погребальными обрядами, рассматривая архитектуру и рельефы катакомб
- Крепость Кайт-Бей (1 час) — посетите историческую крепость, построенную на руинах знаменитого Александрийского маяка
- Александрийская набережная (1 час) — насладитесь свежим средиземноморским воздухом, заглянете на местные рынки и при желании попробуете свежие морепродукты
- Библиотека Александрина (1 час) — вы побываете в современном здании, вдохновлённом формой солнечного диска. Мы расскажем о богатствах и таинственном исчезновении древней библиотеки
Во время путешествия из Каира в Александрию и обратно:
- вы узнаете об истории города, его культурном и научном значении
- услышите о роли и вкладе разных религий в развитие города
- мы расскажем о бытовых особенностях жизни в Александрии
- о национальной кухне, приморских традициях
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- Путь из Каира в Александрию занимает около 2 часов. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Toyota
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно и услуги русскоязычного гида
- Дополнительно оплачивается питание ($10 — по желанию), а также входные билеты:
— в катакомбы — 200 фунтов ($4) за чел.
— в библиотеку Александрина — 200 фунтов ($4) за чел.
— в крепость Кайт-Бей — 200 фунтов ($4) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 809 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 окт 2025
Спасибо за хороший день! Экскурсия индивидуальная, поэтому все было в комфортном для меня режиме. Экскурсовод Мухаммад все показал, рассказал. Также организатор Руби помогла решить вопрос, не касающийся данной экскурсии. Спасибо большое!
А
Алексей
17 сен 2025
Были первый раз в каире, решили взять экскурсию, очень интересно, рассказывают увлекательно, и еще удобство что можно даже русской картой оплатить, ребята все на опыте, у нас был экскурсовод Шериф. Успехов вашей компании.
Я
Яна
8 мая 2025
Была на экскурсии в Александрии с экскурсоводом Мухамеддом. Интересно рассказывает об истории города, отвечает на любые вопросы о Египте, отлично говорит на русском языке, мне понравилось.
Касательно стоимости экскурсии не возникло никаких проблем, все соответствует описанию и программе
Касательно стоимости экскурсии не возникло никаких проблем, все соответствует описанию и программе
Евгений
1 мая 2025
Я записывался на эту экскурсию, но так вышло что группы не набралось, и мне предложили присоединиться к немного другой программе. В принципе тоже вышла неплохая обзорная экскурсия по Александрии. За
Павел
30 апр 2025
На комфортабельном 7-местном Mitsubishi ок. 3 часов от гостиницы до Александрии и столько же обратно (часть времени ушло на заезд за туристами в другой отель). Водитель говорил только по английски.
Ольга
15 апр 2025
Тяжелая экскурсия, так как наибольшая часть времени - это дорога из Каира в Александрию и обратно. Автобус был комфортабельный, водитель аккуратный, но физически всё равно тяжело. Посмотрели всего три локации,
Руби
Ответ организатора:
Здравствуйте Большое спасибо за ваше мнение, но ваша поездка приходится на Рамадан, и времени будет мало, это одно. Другое дело,
Лилия
27 мар 2025
Мы доехали до Александрии с прекрасным водителем на комфортабельном автобусе. В городе нас встретил гид, который живо и интересно рассказал про основные достопримечательности города. Немного не хватило прогулки по городу, но зато мы вернулись в Каир засветло
Иванова
25 мар 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию в Александрию, водитель профессионал,Саид экскурсовод от бога.
A
Artem
21 мар 2025
Саид замечательный гид: много и детально рассказывал, шутил и всячески подбадривал нас, хорошо знает историю. Программа интересная, локации точно стоят внимания. Водитель тоже с комфортом довёз нас из Каира в Александрию и обратно. Рекомендую!
Е
Екатерина
7 мар 2025
Экскурсия в Александрию была замечательной! С нами был экскурсовод Саид - очень грамотный, профессиональный и доброжелательный. Отвечал на все вопросы, был гибок к нашим потребностям, делал классные фото и всё
Е
Екатерина
25 фев 2025
Экскурсия по Александрии оставила приятное впечатление. Гид эмоционально и с искренним интересом знакомил нас с городом, отвечал на вопросы и старался учитывать пожелания. Очень понравились катакомбы и форт, а вот
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: В Каире
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$250 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$256
$320 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$193
$350 за всё до 3 чел.