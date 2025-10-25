Путешествие из Каира в Александрию

Мои заказы

В очаровательную Александрию - из Каира

Откройте для себя Александрию: катакомбы, крепость, дворец и библиотека. Путешествие из Каира с русскоязычным гидом и комфортным трансфером
Путешествие в Александрию из Каира позволит вам погрузиться в древнеегипетскую культуру. Посетите римские катакомбы Ком-эль-Шокафа, где узнаете о погребальных обрядах. Исследуйте крепость Кайт-Бей, возведённую на месте Александрийского маяка.

Прогуляйтесь по королевским садам дворца Монтаза и насладитесь видами Средиземного моря на набережной. В библиотеке Александрина откроется тайна исчезновения древней библиотеки. Комфортабельный автобус и русскоязычный гид обеспечат удобство и информативность поездки
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная библиотека Александрина
  • 🏰 Историческая крепость Кайт-Бей
  • 🏛️ Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа
  • 🌊 Прогулка по набережной Средиземного моря
  • 🌿 Королевские сады дворца Монтаза
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа
  • Крепость Кайт-Бей
  • Дворец Монтаза
  • Александрийская набережная
  • Библиотека Александрина

Описание экскурсии

  • Римские катакомбы Ком-эль-Шокафа (1 час) — вы познакомитесь с погребальными обрядами, рассматривая архитектуру и рельефы катакомб
  • Крепость Кайт-Бей (1 час) — посетите историческую крепость, построенную на руинах знаменитого Александрийского маяка
  • Александрийская набережная (1 час) — насладитесь свежим средиземноморским воздухом, заглянете на местные рынки и при желании попробуете свежие морепродукты
  • Библиотека Александрина (1 час) — вы побываете в современном здании, вдохновлённом формой солнечного диска. Мы расскажем о богатствах и таинственном исчезновении древней библиотеки

Во время путешествия из Каира в Александрию и обратно:

  • вы узнаете об истории города, его культурном и научном значении
  • услышите о роли и вкладе разных религий в развитие города
  • мы расскажем о бытовых особенностях жизни в Александрии
  • о национальной кухне, приморских традициях
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Путь из Каира в Александрию занимает около 2 часов. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Toyota
  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно и услуги русскоязычного гида
  • Дополнительно оплачивается питание ($10 — по желанию), а также входные билеты:
    — в катакомбы — 200 фунтов ($4) за чел.
    — в библиотеку Александрина — 200 фунтов ($4) за чел.
    — в крепость Кайт-Бей — 200 фунтов ($4) за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 809 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
1
2
1
Н
Наталья
25 окт 2025
Спасибо за хороший день! Экскурсия индивидуальная, поэтому все было в комфортном для меня режиме. Экскурсовод Мухаммад все показал, рассказал. Также организатор Руби помогла решить вопрос, не касающийся данной экскурсии. Спасибо большое!
А
Алексей
17 сен 2025
Были первый раз в каире, решили взять экскурсию, очень интересно, рассказывают увлекательно, и еще удобство что можно даже русской картой оплатить, ребята все на опыте, у нас был экскурсовод Шериф. Успехов вашей компании.
Я
Яна
8 мая 2025
Была на экскурсии в Александрии с экскурсоводом Мухамеддом. Интересно рассказывает об истории города, отвечает на любые вопросы о Египте, отлично говорит на русском языке, мне понравилось.
Касательно стоимости экскурсии не возникло никаких проблем, все соответствует описанию и программе
Евгений
Евгений
1 мая 2025
Я записывался на эту экскурсию, но так вышло что группы не набралось, и мне предложили присоединиться к немного другой программе. В принципе тоже вышла неплохая обзорная экскурсия по Александрии. За
читать дальше

полдня мы посетили: Мост Стенли; Небольшой христианский храм; Руины римского театра и баней; Александрийскую библиотеку; Главную мечеть; Крепость Кайт-Бей; и закончили обедом в Рыбном ресторане. Дорога от Каира менее 3 часов в одну сторону. Александрия произвела совсем другое впечатление, нежели Каир, более чистая и отстроенная, недаром ее считают аналогом Санкт-Петербурга у русских, культурная столица. В общем получившейся экскурсией я доволен, к работе организаторов и гидов вопросов нет, все хорошо.

Павел
Павел
30 апр 2025
На комфортабельном 7-местном Mitsubishi ок. 3 часов от гостиницы до Александрии и столько же обратно (часть времени ушло на заезд за туристами в другой отель). Водитель говорил только по английски.
читать дальше

Гид нас встретил уже в Александрии и пришлось пересесть на 3й ряд сидений - для коротких проездов по городу нормально, а для длительной поездки комфортно будет если вы миниатюрны. Гид Саид рассказывает интересно, маршрут тоже приятный. Обед за доп. плату с отличным видом и вкусным кальмаром был в конце программы, так что берите перекус и воду. На трассе водитель останавливается на заправке - капучино 2.80$

Ольга
Ольга
15 апр 2025
Тяжелая экскурсия, так как наибольшая часть времени - это дорога из Каира в Александрию и обратно. Автобус был комфортабельный, водитель аккуратный, но физически всё равно тяжело. Посмотрели всего три локации,
читать дальше

из которых только крепость действительно оставила впечатления. Не хватило времени у воды, на набережной. Там самые красивые виды в городе + это то, что полностью отсутствует в Каире, и по большей части именно за этим и ехали в Александрию. Гид рассказывал интересно, шутил и всячески старался, чтобы у нас остались наилучшие воспоминания о поездке.

Руби
Руби
Ответ организатора:
Здравствуйте Большое спасибо за ваше мнение, но ваша поездка приходится на Рамадан, и времени будет мало, это одно. Другое дело,
читать дальше

что в описании написано, что дорога занимает более двух часов, так как длина дороги составляет 220 километров, а вы сказали, что машина была комфортной, а гид был хорошим, так что с нашей стороны проблем не возникнет. Еще раз спасибо за разъяснения. Желаем вам счастливой жизни.

Лилия
Лилия
27 мар 2025
Мы доехали до Александрии с прекрасным водителем на комфортабельном автобусе. В городе нас встретил гид, который живо и интересно рассказал про основные достопримечательности города. Немного не хватило прогулки по городу, но зато мы вернулись в Каир засветло
Иванова
Иванова
25 мар 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию в Александрию, водитель профессионал,Саид экскурсовод от бога.
A
Artem
21 мар 2025
Саид замечательный гид: много и детально рассказывал, шутил и всячески подбадривал нас, хорошо знает историю. Программа интересная, локации точно стоят внимания. Водитель тоже с комфортом довёз нас из Каира в Александрию и обратно. Рекомендую!
Е
Екатерина
7 мар 2025
Экскурсия в Александрию была замечательной! С нами был экскурсовод Саид - очень грамотный, профессиональный и доброжелательный. Отвечал на все вопросы, был гибок к нашим потребностям, делал классные фото и всё
читать дальше

возможное, чтобы нам понравился город и мы получили крутые впечатления! Отдельно отмечу, что Саид при встрече представился египтологом и это тот случай, когда за этим стоят действительно глубокие знания и большой опыт. Благодаря Саиду мы увидели еще один облик Египта, так как Александрия очень отличается от Каира и курортных районов Красного моря. Без этой экскурсии впечатление о стране было бы неполным.
Отдельное спасибо организатору Руби за четкую организацию поездки, что была на связи, отвечала на вопросы. И прекрасному водителю за безопасное вождение, чистый автомобиль и заботу.

Е
Екатерина
25 фев 2025
Экскурсия по Александрии оставила приятное впечатление. Гид эмоционально и с искренним интересом знакомил нас с городом, отвечал на вопросы и старался учитывать пожелания. Очень понравились катакомбы и форт, а вот
читать дальше

королевский дворец с парком и библиотека особого впечатления не произвели. Особенно хотелось бы отметить водителя, который во время долгой дороги из Каира и обратно предлагал обратить внимание на некоторые интересные объекты, давал комментарии и терпеливо отвечал на мои вопросы.

