Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие из Каира в Александрию

Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии

Надежда
Надежда – экскурсионное агентство из Каира
Александрия очарует вас сочетанием средиземноморской атмосферы, восточного духа и памятников греко-римской культуры.

Вы выберете интересные вам места: амфитеатры, музеи 🖼, дворцы или древние катакомбы.

А мы раскроем богатую историю 📖 города и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко, насыщенно и познавательно!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €220 за экскурсию

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Путешествие из Каира в Александрию
Путешествие из Каира в Александрию

Что вас ожидает

Все краски Александрии
Это максимально удобный вариант знакомства с городом: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут. Классический вариант включает следующие достопримечательности:

  • Форт Кайт-Бей — древняя крепость, построенная из остатков знаменитого Александрийского маяка.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — античный некрополь, где вы увидите старинные гробницы, колонны и саркофаги.
  • Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — самая красивая и знаменитая мечеть Александрии. Мы расскажем, кому она посвящена и какие приемы использовались при ее строительстве.
  • Римский амфитеатр — вы оцените первый и пока единственный памятник римской архитектуры, найденный в городе.
  • Библиотека Александрина — современный культурный центр, возведенный в память об утраченной Александрийской библиотеке.
  • Помпеева колонна — вы рассмотрите самый большой римский монолит за пределами Рима и Константинополя.
  • Дворец Монтаза — роскошный королевский дворец. Вы погуляете по его живописному парку и элегантным комнатам.
  • Александрийский национальный музей 🖼 — мы покажем артефакты эры фараонов, эллинистического и римского периодов, христианской и мусульманской эпох.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы или аэропорта и привезут обратно без доплат
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды

Транспорт

  • Для группы до 3 человек экскурсия ⛳ проводится на легковом авто
  • Для большего количества человек — на микроавтобусе 🚌
  • Движение на дорогах Каира и Александрии очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель 🚗, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию ⛳ более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы (автомобиль с водителем) включены. Мы заранее получим все необходимые разрешения для вашего перемещения между городами
  • Питание 🍽️ и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, Римский амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей 🖼 — 6$
Путешествие из Каира в Александрию
Путешествие из Каира в Александрию
Путешествие из Каира в Александрию
Путешествие из Каира в Александрию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
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Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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