Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Все краски Александрии Это максимально удобный вариант знакомства с городом: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут. Классический вариант включает следующие достопримечательности:
Форт Кайт-Бей — древняя крепость, построенная из остатков знаменитого Александрийского маяка.
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — античный некрополь, где вы увидите старинные гробницы, колонны и саркофаги.
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — самая красивая и знаменитая мечеть Александрии. Мы расскажем, кому она посвящена и какие приемы использовались при ее строительстве.
Римский амфитеатр — вы оцените первый и пока единственный памятник римской архитектуры, найденный в городе.
Библиотека Александрина — современный культурный центр, возведенный в память об утраченной Александрийской библиотеке.
Помпеева колонна — вы рассмотрите самый большой римский монолит за пределами Рима и Константинополя.
Дворец Монтаза — роскошный королевский дворец. Вы погуляете по его живописному парку и элегантным комнатам.
Александрийский национальный музей 🖼 — мы покажем артефакты эры фараонов, эллинистического и римского периодов, христианской и мусульманской эпох.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы или аэропорта и привезут обратно без доплат
Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды
Транспорт
Для группы до 3 человек экскурсия ⛳ проводится на легковом авто
Для большего количества человек — на микроавтобусе 🚌
Движение на дорогах Каира и Александрии очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель 🚗, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию ⛳ более информативной.
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы (автомобиль с водителем) включены. Мы заранее получим все необходимые разрешения для вашего перемещения между городами
Питание 🍽️ и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, Римский амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей 🖼 — 6$
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!