Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Все краски Александрии

Это максимально удобный вариант знакомства с городом: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут. Классический вариант включает следующие достопримечательности:

Форт Кайт-Бей — древняя крепость, построенная из остатков знаменитого Александрийского маяка.

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — античный некрополь, где вы увидите старинные гробницы, колонны и саркофаги.

Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — самая красивая и знаменитая мечеть Александрии. Мы расскажем, кому она посвящена и какие приемы использовались при ее строительстве.

Римский амфитеатр — вы оцените первый и пока единственный памятник римской архитектуры, найденный в городе.

Библиотека Александрина — современный культурный центр, возведенный в память об утраченной Александрийской библиотеке.

Помпеева колонна — вы рассмотрите самый большой римский монолит за пределами Рима и Константинополя.

Дворец Монтаза — роскошный королевский дворец. Вы погуляете по его живописному парку и элегантным комнатам.

Александрийский национальный музей 🖼 — мы покажем артефакты эры фараонов, эллинистического и римского периодов, христианской и мусульманской эпох.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы или аэропорта и привезут обратно без доплат

Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды

Транспорт

Для группы до 3 человек экскурсия ⛳ проводится на легковом авто

Для большего количества человек — на микроавтобусе 🚌

Движение на дорогах Каира и Александрии очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель 🚗, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию ⛳ более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет