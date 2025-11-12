Эль-Файюм расположен примерно в 150 км от Каира, что делает его доступным местом для искателей приключений.
На территории оазиса находится множество достопримечательностей разных эпох, а также песчаные дюны, озёра, долины. Вы побываете в деревне Тунис и познакомитесь с её жителями. Пообедаете в Долине китов и посетите уникальный заповедник Вади-эль-Райан.
На территории оазиса находится множество достопримечательностей разных эпох, а также песчаные дюны, озёра, долины. Вы побываете в деревне Тунис и познакомитесь с её жителями. Пообедаете в Долине китов и посетите уникальный заповедник Вади-эль-Райан.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в удивительный мир египетской пустыни, где природа, культура и древняя история сливаются воедино! Наша экскурсия — это идеальное сочетание приключений, открытий и отдыха, которое подойдёт для любителей истории, природы и активного туризма. Я заберу вас из отеля в Каире или Файюме и отправимся в путешествие, полное ярких впечатлений! Деревня Тунис:
Оазис творчества и традиций
Наш день начнётся с посещения живописной деревни Тунис, расположенной на высоком холме в оазисе Файюм, всего в 100 км. от Каира. Полюбуетесь панорамными видами на голубые воды озера Карун, одного из крупнейших природных озёр Египта, окружённого золотыми песками пустыни. Прогуляетесь по улочкам деревни, где каменные дома с куполами, построенные в традиционном исламском стиле, создают атмосферу уюта и гармонии. Узнаете, почему деревня называется Тунис, и познакомьтесь с её главным ремеслом — искусством керамики. Местные мастера создают уникальные изделия, которые можно приобрести в качестве сувениров. Посетите гончарные мастерские и, при желании, попробуйте свои силы в создании глиняных шедевров! Заповедник Вади-эль-Райан:
Природное чудо Египта
Далее мы отправимся в заповедник Вади-эль-Райан, один из самых живописных национальных парков Египта, расположенный в сердце пустыни. Вы познакомитесь с Зачарованным озером (Magic Lake), которое меняет свой цвет от бирюзового до глубокого синего в зависимости от времени суток и солнечного света. Это место — настоящий рай для фотографов! Узнаете, почему Вади-эль-Райан привлекает туристов, ищущих оздоровление и релаксацию. Озёра заповедника содержат минералы, полезные для лечения ревматизма, что делает это место популярным для медицинского туризма. Полюбуетесь уникальным водопадом — редким явлением для пустынного Египта, соединяющим верхнее и нижнее озёра. По желанию попробуете сэндбординг — захватывающее катание на досках по песчаным дюнам. Это весёлое приключение подойдёт как новичкам, так и опытным любителям активного отдыха! Понаблюдаете за местной фауной: в заповеднике обитают фенековые лисицы, газели и перелётные птицы. Долина китов (Вади-эль-Хитан):
Путешествие в доисторическую эпоху
Наша финальная остановка — легендарная Долина китов, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из самых значимых палеонтологических мест в мире. Исследуете уникальный открытый музей под открытым небом, где сохранились окаменелости доисторических китов (археоцетов), живших 40 миллионов лет назад. Эти киты — переходная форма от наземных млекопитающих к морским, с остатками задних конечностей! Посетите Музей окаменелостей и изменения климата, где выставлены скелеты китов, включая 18-метровый скелет Basilosaurus isis, а также окаменелости акул, морских коров и мангровых деревьев. Прогуляетесь по обозначенным тропам среди сотен ископаемых, разбросанных по пескам пустыни, и узнайте, как древний океан Тетис покрывал эту территорию миллионы лет назад. Услышите захватывающую историю эволюции китов и поймите, почему Вади-эль-Хитан называют крупнейшим в мире «кладбищем китов». Насладитесь тишиной пустыни и завораживающими видами скальных образований, созданных ветром и временем. Важная информация:
Если захотите заняться сэндбордингом, я выдам вам доски • Возьмите с собой паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Тунис
- Заповедник Вади-эль-Райан
- Долина китов
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Входные билеты в в Вади-эль-Райан - $5/чел.
- Входные билеты в Долину китов - $10/чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед вашим отелем
Завершение: Перед отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Если захотите заняться сэндбордингом, я выдам вам доски
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Каира
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$48
$50 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$135 за всё до 6 чел.