Погрузитесь в удивительный мир египетской пустыни, где природа, культура и древняя история сливаются воедино! Наша экскурсия — это идеальное сочетание приключений, открытий и отдыха, которое подойдёт для любителей истории, природы и активного туризма. Я заберу вас из отеля в Каире или Файюме и отправимся в путешествие, полное ярких впечатлений! Деревня Тунис:

Оазис творчества и традиций

Наш день начнётся с посещения живописной деревни Тунис, расположенной на высоком холме в оазисе Файюм, всего в 100 км. от Каира. Полюбуетесь панорамными видами на голубые воды озера Карун, одного из крупнейших природных озёр Египта, окружённого золотыми песками пустыни. Прогуляетесь по улочкам деревни, где каменные дома с куполами, построенные в традиционном исламском стиле, создают атмосферу уюта и гармонии. Узнаете, почему деревня называется Тунис, и познакомьтесь с её главным ремеслом — искусством керамики. Местные мастера создают уникальные изделия, которые можно приобрести в качестве сувениров. Посетите гончарные мастерские и, при желании, попробуйте свои силы в создании глиняных шедевров! Заповедник Вади-эль-Райан:

Природное чудо Египта

Далее мы отправимся в заповедник Вади-эль-Райан, один из самых живописных национальных парков Египта, расположенный в сердце пустыни. Вы познакомитесь с Зачарованным озером (Magic Lake), которое меняет свой цвет от бирюзового до глубокого синего в зависимости от времени суток и солнечного света. Это место — настоящий рай для фотографов! Узнаете, почему Вади-эль-Райан привлекает туристов, ищущих оздоровление и релаксацию. Озёра заповедника содержат минералы, полезные для лечения ревматизма, что делает это место популярным для медицинского туризма. Полюбуетесь уникальным водопадом — редким явлением для пустынного Египта, соединяющим верхнее и нижнее озёра. По желанию попробуете сэндбординг — захватывающее катание на досках по песчаным дюнам. Это весёлое приключение подойдёт как новичкам, так и опытным любителям активного отдыха! Понаблюдаете за местной фауной: в заповеднике обитают фенековые лисицы, газели и перелётные птицы. Долина китов (Вади-эль-Хитан):

Путешествие в доисторическую эпоху

Наша финальная остановка — легендарная Долина китов, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из самых значимых палеонтологических мест в мире. Исследуете уникальный открытый музей под открытым небом, где сохранились окаменелости доисторических китов (археоцетов), живших 40 миллионов лет назад. Эти киты — переходная форма от наземных млекопитающих к морским, с остатками задних конечностей! Посетите Музей окаменелостей и изменения климата, где выставлены скелеты китов, включая 18-метровый скелет Basilosaurus isis, а также окаменелости акул, морских коров и мангровых деревьев. Прогуляетесь по обозначенным тропам среди сотен ископаемых, разбросанных по пескам пустыни, и узнайте, как древний океан Тетис покрывал эту территорию миллионы лет назад. Услышите захватывающую историю эволюции китов и поймите, почему Вади-эль-Хитан называют крупнейшим в мире «кладбищем китов». Насладитесь тишиной пустыни и завораживающими видами скальных образований, созданных ветром и временем. Важная информация:

Если захотите заняться сэндбордингом, я выдам вам доски • Возьмите с собой паспорт.