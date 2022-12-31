Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вечерняя прогулка по-каирски!
Я заберу вас из отеля, когда солнце только начнет приближаться к горизонту. Готовы увидеть Каир таким же, каким он был 1000 лет назад? Мы отправимся в сердце города, чтобы, подобно настоящим египтянам, прогуляться по старинным улицам и лабиринтам восточного базара, остановиться на чашечку кофе в традиционных кофейнях. Моя задача — погрузить вас в атмосферу аутентичного Каира, помочь вам ощутить себя местными жителями и провести вас по интереснейшим страницам истории города.
Хан Эль Халили: ларец с чудесами
Не будем забывать, что мы в одном из самых колоритных мест Каира: шумный и многолюдный днем, вечером Хан Эль Халили приобретает особую атмосферу, когда поток покупателей схлынул, а среди продавцов остались те, для кого торговля — не просто работа, а настоящее искусство. Мы остановимся у лавочек с изделиями местных мастеров, полюбуемся ювелирными украшениями и антиквариатом, вдохнем ароматы пряностей и оценим на ощупь арабские ковры и аксессуары из кожи. А если захотите что-то купить, я дам полезные советы и помогу поторговаться!
Организационные детали
Я заберу вас из отеля на автомобиле и доставлю обратно после экскурсии. Сама прогулка по Старому базару проходит пешком.
Стоит позаботиться об удобной обуви, взять с собой бутылочку воды и куртку в зимнее время (ведь мы будем гулять после заката)
Вам могут понадобиться дополнительные средства на покупки, напитки или перекус (на ваше усмотрение)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсри — ваш гид в Каире
Провёл 104 экскурсии для 109 туристов
Привет, меня зовут Йосри (Юрий), я родился и вырос в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я работаю гидом с 1995 года, свободно владею русским и английским языками. Разбираюсь в сокровищах, обычаях, истории и культуре Древнего Египта. С удовольствием стану вашим гидом и проводником к памятникам Каира, Гизы, Александрии и Файюма. До встречи!