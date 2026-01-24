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Вечерняя прогулка в сердце Каира

Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Приглашаем вас на эксклюзивную вечернюю прогулку по древнему рынку Эль Халили в Каире.

Откройте для себя истинную сущность Африки, погрузитесь в атмосферу арабской ночи, когда город оживает после заката.

Вас ждет знакомство
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с историей и культурой Египта, встреча с мастерами ремесленного искусства и возможность прикоснуться к антиквариату и ювелирным изделиям.

Насладитесь ароматами специй и вкусом местного кофе, а я, ваш личный гид, помогу вам почувствовать себя частью этого удивительного мира. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с вечерним Каиром и его традициями

5
47 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера Каира
  • 🛍️ Возможность приобрести аутентичные сувениры
  • ☕ Посещение традиционных кофейнь
  • 📜 Погружение в историю города
  • 🖼️ Созерцание изделий местных мастеров
  • 💬 Интересные рассказы о культуре Египта
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира

Что можно увидеть

  • Рынок Эль Халили
  • Старый базар
  • Традиционные кофейни

Описание экскурсии

Вечерняя прогулка по-каирски!

Я заберу вас из отеля, когда солнце только начнет приближаться к горизонту. Готовы увидеть Каир таким же, каким он был 1000 лет назад? Мы отправимся в сердце города, чтобы, подобно настоящим египтянам, прогуляться по старинным улицам и лабиринтам восточного базара, остановиться на чашечку кофе в традиционных кофейнях. Моя задача — погрузить вас в атмосферу аутентичного Каира, помочь вам ощутить себя местными жителями и провести вас по интереснейшим страницам истории города.

Хан Эль Халили: ларец с чудесами

Не будем забывать, что мы в одном из самых колоритных мест Каира: шумный и многолюдный днем, вечером Хан Эль Халили приобретает особую атмосферу, когда поток покупателей схлынул, а среди продавцов остались те, для кого торговля — не просто работа, а настоящее искусство. Мы остановимся у лавочек с изделиями местных мастеров, полюбуемся ювелирными украшениями и антиквариатом, вдохнем ароматы пряностей и оценим на ощупь арабские ковры и аксессуары из кожи. А если захотите что-то купить, я дам полезные советы и помогу поторговаться!

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на автомобиле и доставлю обратно после экскурсии. Сама прогулка по Старому базару проходит пешком.
  • Стоит позаботиться об удобной обуви, взять с собой бутылочку воды и куртку в зимнее время (ведь мы будем гулять после заката)
  • Вам могут понадобиться дополнительные средства на покупки, напитки или перекус (на ваше усмотрение)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсри
Юсри — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 701 туриста
Привет, меня зовут Йосри (Юрий), я родился и вырос в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я работаю гидом с 1995 года, свободно владею русским и английским языками. Разбираюсь в сокровищах, обычаях, истории и культуре Древнего Египта. С удовольствием стану вашим гидом и проводником к памятникам Каира, Гизы, Александрии и Файюма. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
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А
Отличная экскурсия! Прогулялись по вечернему рынку, погрузились в аутентичную атмосферу восточного города. Отдельная благодарность Йосри за помощь с покупкой билетов на пирамиды и в музей! Однозначно рекомендую данную экскурсию.
Отличная экскурсия! Прогулялись по вечернему рынку, погрузились в аутентичную атмосферу восточного города. Отдельная благодарность Йосри за
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И
Прекрасный вечер с Юсри! Провел нас по базару, рассказал много интересного про жизнь в Египте и Каире, ответил на все наши вопросы. Однозначно рекомендую
Прекрасный вечер с Юсри! Провел нас по базару, рассказал много интересного про жизнь в Египте и
Прекрасный вечер с Юсри! Провел нас по базару, рассказал много интересного про жизнь в Египте и
Прекрасный вечер с Юсри! Провел нас по базару, рассказал много интересного про жизнь в Египте и
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Olga
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
Очень колоритная экскурсия! С погружением в бурлящий котел вечернего Каира!
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А
Отличный гид, очень интеллигентный и тактичный. Большая, комфортная машина, интересная экскурсия. Прогулка получилась даже больше запланированной, гуляли 4 часа. Семья с детьми 5 и 11 лет. Спасибо огромное! Рекомендую👍
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А
Благодаря гиду Ахмеду у нас состоялось чудесное знакомство с Каиром, точнее, со старой частью города. Вечерняя прогулка в самом сердце Каира вряд ли может кого-то оставить равнодушным, ведь город на
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этой экскурсии открывается совсем с другой стороны. Гид с историческим образованием и отличным знанием русского языка провёл небольшой экскурс в историю и ответил на все возникшие вопросы, даже самые щепетильные. Благодарим и рекомендуем!

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Н
Организация на высшем уровне!
все четко, интересно, безопасно и душевно!
спасибо 🥰!
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