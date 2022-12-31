Вечерняя прогулка в сердце Каира

Стать египтянином на 3 часа, затеряться на рынке Эль Халили и услышать истории древнего города

Рынок Эль Халили — это не только древнейший базар Африки, но и место притяжения для египтян в любое время суток.

Приглашаю вас исследовать это место вечером, когда город отдыхает от дневного зноя, а торговые ряды наполняются атмосферой арабской ночи.

Мы проникнем в культуру Египта через изделия мастеров, поговорим об истории Каира и вдохнем прохладный воздух с нотками специй.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Вечерняя прогулка в сердце Каира
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Описание

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка по-каирски!

Я заберу вас из отеля, когда солнце только начнет приближаться к горизонту. Готовы увидеть Каир таким же, каким он был 1000 лет назад? Мы отправимся в сердце города, чтобы, подобно настоящим египтянам, прогуляться по старинным улицам и лабиринтам восточного базара, остановиться на чашечку кофе в традиционных кофейнях. Моя задача — погрузить вас в атмосферу аутентичного Каира, помочь вам ощутить себя местными жителями и провести вас по интереснейшим страницам истории города.

Хан Эль Халили: ларец с чудесами

Не будем забывать, что мы в одном из самых колоритных мест Каира: шумный и многолюдный днем, вечером Хан Эль Халили приобретает особую атмосферу, когда поток покупателей схлынул, а среди продавцов остались те, для кого торговля — не просто работа, а настоящее искусство. Мы остановимся у лавочек с изделиями местных мастеров, полюбуемся ювелирными украшениями и антиквариатом, вдохнем ароматы пряностей и оценим на ощупь арабские ковры и аксессуары из кожи. А если захотите что-то купить, я дам полезные советы и помогу поторговаться!

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на автомобиле и доставлю обратно после экскурсии. Сама прогулка по Старому базару проходит пешком.
  • Стоит позаботиться об удобной обуви, взять с собой бутылочку воды и куртку в зимнее время (ведь мы будем гулять после заката)
  • Вам могут понадобиться дополнительные средства на покупки, напитки или перекус (на ваше усмотрение)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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