Эта экскурсия — это не просто путешествие по достопримечательностям, но и возможность глубже понять Каир: его прошлое, настоящее и уникальную культуру.
Вы увидите контрасты города — от древних улиц до современных сообществ, от духовных святынь до шумных рынков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаем вас присоединиться к уникальной экскурсии по самым знаковым и необычным местам Каира, где вы сможете прикоснуться к многовековой истории, культуре и традициям Египта. Это путешествие откроет для вас не только исторические сокровища, но и удивительные аспекты современной жизни города.
Посещение мусульманских кладбищ
Наша экскурсия начнется с посещения мусульманских кладбищ, известных как «Город мертвых». Вы увидите уникальные архитектурные особенности надгробий и мавзолеев, которые отражают богатую исламскую культуру и традиции. Это место, где история и духовность переплетаются, создавая особую атмосферу.
Прогулка по улице Аль-Муизз
Далее мы отправимся на легендарную улицу Аль-Муизз — первую улицу, построенную в Каире более тысячи лет назад. Эта историческая артерия города изобилует архитектурными шедеврами, включая мечети, медресе и старинные дома. Вы сможете насладиться красотой средневекового исламского зодчества и почувствовать дух старого Каира.
Исследование крупнейшего рынка Ближнего Востока
В конце улицы Аль-Муизз нас ждет знаменитый рынок Хан аль-Халили, который также существует более тысячи лет. Это настоящий лабиринт узких улочек, заполненных яркими лавками, где вы найдете все — от ароматных специй и ювелирных изделий до традиционных египетских сувениров. У вас будет время прогуляться, сделать покупки и попробовать местные угощения.
Знакомство с городом мусорщиков
Следующей точкой нашего маршрута станет уникальный район, известный как «Город мусорщиков» (Заббалин). Здесь проживает более 250 000 человек, чья жизнь связана со сбором и переработкой мусора. Вы узнаете о необычной системе утилизации отходов, организованной местной общиной, и посетите удивительную церковь, высеченную прямо в скале горы Мокаттам. Это место поражает своей историей и духовной значимостью.
Отдых в парке Аль-Азхар
Завершим нашу экскурсию в одном из самых живописных мест Каира — парке Аль-Азхар, который раскинулся на 800 акрах. Этот оазис зелени в сердце мегаполиса предлагает великолепные виды, ухоженные сады и спокойную атмосферу. Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться природой и полюбоваться панорамой города. Важная информация:
Трансфер из аэропорта 20 долларов дополнительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мусульманские кладбища
- Улица Аль-Муизз
- Рынок Хан-эль-Халили
- Город мусорщиков
- Парк Аль-Азхар
Что включено
- Услуги гида
- Услуга трансфер
- Билеты
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Перед вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер из аэропорта 20 долларов дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
