Дорогие путешественники! Приглашаем вас присоединиться к уникальной экскурсии по самым знаковым и необычным местам Каира, где вы сможете прикоснуться к многовековой истории, культуре и традициям Египта. Это путешествие откроет для вас не только исторические сокровища, но и удивительные аспекты современной жизни города.

Посещение мусульманских кладбищ

Наша экскурсия начнется с посещения мусульманских кладбищ, известных как «Город мертвых». Вы увидите уникальные архитектурные особенности надгробий и мавзолеев, которые отражают богатую исламскую культуру и традиции. Это место, где история и духовность переплетаются, создавая особую атмосферу.

Прогулка по улице Аль-Муизз

Далее мы отправимся на легендарную улицу Аль-Муизз — первую улицу, построенную в Каире более тысячи лет назад. Эта историческая артерия города изобилует архитектурными шедеврами, включая мечети, медресе и старинные дома. Вы сможете насладиться красотой средневекового исламского зодчества и почувствовать дух старого Каира.

Исследование крупнейшего рынка Ближнего Востока

В конце улицы Аль-Муизз нас ждет знаменитый рынок Хан аль-Халили, который также существует более тысячи лет. Это настоящий лабиринт узких улочек, заполненных яркими лавками, где вы найдете все — от ароматных специй и ювелирных изделий до традиционных египетских сувениров. У вас будет время прогуляться, сделать покупки и попробовать местные угощения.

Знакомство с городом мусорщиков

Следующей точкой нашего маршрута станет уникальный район, известный как «Город мусорщиков» (Заббалин). Здесь проживает более 250 000 человек, чья жизнь связана со сбором и переработкой мусора. Вы узнаете о необычной системе утилизации отходов, организованной местной общиной, и посетите удивительную церковь, высеченную прямо в скале горы Мокаттам. Это место поражает своей историей и духовной значимостью.

Отдых в парке Аль-Азхар

Завершим нашу экскурсию в одном из самых живописных мест Каира — парке Аль-Азхар, который раскинулся на 800 акрах. Этот оазис зелени в сердце мегаполиса предлагает великолепные виды, ухоженные сады и спокойную атмосферу. Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться природой и полюбоваться панорамой города. Важная информация:

Трансфер из аэропорта 20 долларов дополнительно.