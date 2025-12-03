Погрузитесь в атмосферу разных эпох истории Каира. Вы прогуляетесь по старинным улицам, где время словно застыло. Зайдёте в древние медресе и святилища, поражающие своим великолепием. Увидите мумии в Каирском музее, заглянете на восточный базар и узнаете легенды самой старой мечети Африки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каирский музей

Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы лучше поймёте жизнь Древнего Египта, разглядывая экспонаты коллекции, среди которых:

Голова статуи первой женщины-фараона Хатшепсут

Раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены

Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом

Мумии, в том числе животных

Украшения, сандалии и сосуды

Крепость Саладина

Другое название — Каирская цитадель. Здесь находится мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы поймёте, почему её также называют алебастровой, и перенесётесь в атмосферу Древнего Востока.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили

Аль-Муизз — самая знаменитая улица Египта. Она была названа в честь первого халифа, одного из основателей Каира. Вы не спеша будете любоваться старинными медресе и средневековыми мечетями, а я расскажу необычную историю улицы.

Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар. Разноцветные ткани, блеск золота и серебра, ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.

Мечеть Ибн Тулуна

Одна из старейших мечетей во всей Африке, сохранившихся в своём первоначальном облике. Я поделюсь с вами легендами этого религиозного сооружения, возведённого в 9 веке.

Мечеть-медресе султана Баркука

Построенный в конце 14 века религиозный комплекс в исламском средневековом районе Каира. Вы узнаете интереснейшую историю строения этого медресе и ощутите дух времени.

Организационные детали

По желанию можно скорректировать программу

По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Каирский музей: $12 взрослый, $6 детский (до 12 лет)

Крепость Саладина: $12 взрослый, $6 детский (до 12 лет)

Старый город: $10

Про транспорт