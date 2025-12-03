Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы лучше поймёте жизнь Древнего Египта, разглядывая экспонаты коллекции, среди которых:
Голова статуи первой женщины-фараона Хатшепсут
Раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены
Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом
Мумии, в том числе животных
Украшения, сандалии и сосуды
Крепость Саладина
Другое название — Каирская цитадель. Здесь находится мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы поймёте, почему её также называют алебастровой, и перенесётесь в атмосферу Древнего Востока.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили
Аль-Муизз — самая знаменитая улица Египта. Она была названа в честь первого халифа, одного из основателей Каира. Вы не спеша будете любоваться старинными медресе и средневековыми мечетями, а я расскажу необычную историю улицы.
Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар. Разноцветные ткани, блеск золота и серебра, ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
Мечеть Ибн Тулуна
Одна из старейших мечетей во всей Африке, сохранившихся в своём первоначальном облике. Я поделюсь с вами легендами этого религиозного сооружения, возведённого в 9 веке.
Мечеть-медресе султана Баркука
Построенный в конце 14 века религиозный комплекс в исламском средневековом районе Каира. Вы узнаете интереснейшую историю строения этого медресе и ощутите дух времени.
Организационные детали
По желанию можно скорректировать программу
По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Каирский музей: $12 взрослый, $6 детский (до 12 лет)
Крепость Саладина: $12 взрослый, $6 детский (до 12 лет)
Старый город: $10
Про транспорт
Для группы 1–2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером. В машине есть вода для вас.
Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
Для группы 3–8 человек экскурсия проходит на микроавтобусе. Доплата за микроавтобус составит $20 вне зависимости от числа путешественников. Также есть вода для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4254 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
–
2
–
1
–
Liuba
Мне очень понравилась работа Сайда, и моего гида Валида. Отличное знание истории Египта и Каира, и смог ответить на 1500 моих дополнительных вопросов. Индивидуальный подход в плане содержания экскурсии. Буду рекомендовать своим друзьям. Все очень-очень понравилось. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Любовь
от всей души благодарим Саида как организатора и конечно же нашего гида Мухаммета!!!!! день пролетел на одном дыхании!!! остались в полном восторге от пирамид, музея!!!! Мухаммет очень грамотный и веселый читать дальшеуменьшить
экскурсовод! он не только погрузил нас в мир фараонов, но ответил на все интересующие нас вопросы, угостил вкуснейшим соком манго и сделал безумно интересные и красивые фотографии! хочу отметить, что экскурсия прошла на прекрасном минивэне!!! нам было не только интересно, но и комфортно!!! всем рекомендую этих прекрасных ребят Саида и Мухаммета!!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Andrei
Очень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого города и долго гуляли по базару, прошли по всей улице Муизз, гид Ахмед нас заводил читать дальшеуменьшить
в разные мечети, бани и другие исторические места. Очень красиво и интересно! Вся прогулка сопровождалась увлекательным рассказом об истории Каира и людях, которые его населяли и строили. Во второй половине дня поехали в Цитадель. Посмотрели невероятно красивую мечеть Мухаммеда Али и национальный музей оружия. Из цитадели открываются красивые виды на Каир. Благодарен Саиду и гиду Ахмеду за интереснейшую экскурсию по старому городу. Всем советую!!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Мы в Египте впервые и несказанно рады, что выбрали экскурсии именно у Сайда! Решили выбрать сразу 2 программы. Вчера смотрели Каир, старый город и цитадель Саладина. Видно, что Сайд с читать дальшеуменьшить
большим вниманием относится к своим туристам и отлично разбирается в истории. Хочу отметить, что гид также невероятно умеет ладить с детьми. Ну и как супер бонус, Сайд сделал нам огромное количество потрясающих фото!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Огромное спасибо гиду Ахмеду. Провели вместе целый день, он показал нам Каирский музей, крепость Саладина, старый город, рынок. Еще мы побывали в военном музее. Ахмед прекрасный рассказчик, много знает и из истории древнего Египта и более современную. Он очень хорошо знает русский язык, рассказывает интересно Мы прекрасно и познавательно провели время
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Взяли у Сайда 2 экскурсии и остались очень довольны! Решили также посмотреть пирамиды Гизы, Саккары и Дахшура. Каждое их этих величественных сооружений неповторимо и прекрасно. Особенно, если вам их показывает такой замечательный гид, как Сайд! Он просто супер профессиональный, эрудированный гид, а также порядочный и добрый человек 🤩 Помогал нам во всем, отвечал на все наши вопросы и угостил кофе!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Сердце средневекового Каира»