Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Увидите мумии в Каирском музее, заглянете на восточный базар и узнаете легенды самой старой мечети Африки.
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Описание
Что вас ожидает
Каирский музей
Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы лучше поймёте жизнь Древнего Египта, разглядывая экспонаты коллекции, среди которых:
- Голова статуи первой женщины-фараона Хатшепсут
- Раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены
- Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом
- Мумии, в том числе животных
- Украшения, сандалии и сосуды
Крепость Саладина
Другое название — Каирская цитадель. Здесь находится мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы поймёте, почему её также называют алебастровой, и перенесётесь в атмосферу Древнего Востока.
Улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили
Аль-Муиз — самая знаменитая улица Египта. Она была названа в честь первого халифа, одного из основателей Каира. Вы не спеша будете любоваться старинными медресе и средневековыми мечетями, а я расскажу необычную историю улицы.
Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар. Разноцветные ткани, блеск золота и серебра, ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
Мечеть Ибн Тулуна
Одна из старейших мечетей во всей Африке, сохранившихся в своём первоначальном облике. Я поделюсь с вами легендами этого религиозного сооружения, возведённого в 9 веке.
Мечеть-медресе султана Баркука
Построенный в конце 14 века религиозный комплекс в исламском средневековом районе Каира. Вы узнаете интереснейшую историю строения этого медресе и ощутите дух времени.
Организационные детали
- По желанию можно скорректировать программу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Каирский музей: 300 фунтов/взрослый, 150 фунтов/детский (до 12 лет)
- Крепость Саладина: 300 фунтов/взрослый, 150 фунтов/детский (до 12 лет)
- Внимание! Микроавтобус для группы 3–8 человек — дополнительно €15
Про транспорт
- Для группы 1–2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером. В машине есть вода для вас.
- Для группы 3–8 человек экскурсия проходит на микроавтобусе. Доплата за микроавтобус составит €15 вне зависимости от числа путешественников. Также есть вода для вас.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.