Сердце средневекового Каира

Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира

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Погрузитесь в атмосферу разных эпох истории Каира. Вы прогуляетесь по старинным улицам, где время словно застыло. Зайдёте в древние медресе и святилища, поражающие своим великолепием.

Увидите мумии в Каирском музее, заглянете на восточный базар и узнаете легенды самой старой мечети Африки.
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
Сердце средневекового Каира
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Описание

Что вас ожидает

Каирский музей

Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы лучше поймёте жизнь Древнего Египта, разглядывая экспонаты коллекции, среди которых:

  • Голова статуи первой женщины-фараона Хатшепсут
  • Раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены
  • Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом
  • Мумии, в том числе животных
  • Украшения, сандалии и сосуды

Крепость Саладина

Другое название — Каирская цитадель. Здесь находится мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы поймёте, почему её также называют алебастровой, и перенесётесь в атмосферу Древнего Востока.

Улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили

Аль-Муиз — самая знаменитая улица Египта. Она была названа в честь первого халифа, одного из основателей Каира. Вы не спеша будете любоваться старинными медресе и средневековыми мечетями, а я расскажу необычную историю улицы.

Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар. Разноцветные ткани, блеск золота и серебра, ароматы пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.

Мечеть Ибн Тулуна

Одна из старейших мечетей во всей Африке, сохранившихся в своём первоначальном облике. Я поделюсь с вами легендами этого религиозного сооружения, возведённого в 9 веке.

Мечеть-медресе султана Баркука

Построенный в конце 14 века религиозный комплекс в исламском средневековом районе Каира. Вы узнаете интереснейшую историю строения этого медресе и ощутите дух времени.

Организационные детали

  • По желанию можно скорректировать программу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Каирский музей: 300 фунтов/взрослый, 150 фунтов/детский (до 12 лет)
  • Крепость Саладина: 300 фунтов/взрослый, 150 фунтов/детский (до 12 лет)
  • Внимание! Микроавтобус для группы 3–8 человек — дополнительно €15

Про транспорт

  • Для группы 1–2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером. В машине есть вода для вас.
  • Для группы 3–8 человек экскурсия проходит на микроавтобусе. Доплата за микроавтобус составит €15 вне зависимости от числа путешественников. Также есть вода для вас.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
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Летние
Святые места
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Базар Хан Эль Халили
Самое главное
Шопинг
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