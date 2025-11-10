Экскурсия в Порт-Саид предлагает уникальную возможность познакомиться с одним из самых ярких городов на северном побережье Суэцкого канала.



Город, известный как важный порт для экспорта египетских продуктов, также служит заправочной станцией для судов. Туристы смогут насладиться прогулкой по тихим паркам и увидеть знаменитый Суэцкий канал.



Путешествие сопровождается русскоязычным гидом, который расскажет об истории города, строительстве канала и значимых исторических событиях

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Порт-Саида - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом, с июля по август, может быть жарко, но это также популярное время для посещения. В зимние месяцы, с декабря по март, температура более прохладная, но всё ещё подходит для экскурсий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.