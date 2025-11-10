Экскурсия в Порт-Саид предлагает уникальную возможность познакомиться с одним из самых ярких городов на северном побережье Суэцкого канала.
Город, известный как важный порт для экспорта египетских продуктов, также служит заправочной станцией для судов. Туристы смогут насладиться прогулкой по тихим паркам и увидеть знаменитый Суэцкий канал.
Путешествие сопровождается русскоязычным гидом, который расскажет об истории города, строительстве канала и значимых исторических событиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Увидеть Суэцкий канал
- 🌿 Насладиться парками
- 🗣 Русскоязычный гид
- 📜 Узнать историю канала
- 🌊 Прогулка на пароме
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Порт-Саида - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом, с июля по август, может быть жарко, но это также популярное время для посещения. В зимние месяцы, с декабря по март, температура более прохладная, но всё ещё подходит для экскурсий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Суэцкий канал
- Порт-Саид
Описание экскурсииПорт сайд является одним из самых ярких городов на Северном побережье суэцкого канала,важным портом для экспорта египетских продуктов, таких как хлопок и рис. Также порт сайд является заправочной станции для судов, проходящих через суэцкий канал. Он процветает как туристический курорт особенно летом. Порт сайд находится на северо - востоке Египта на средиземном море у Северного окончания суэцкого канала. Из каира в порт сайд 3 часа ехать. Обычно туристы ездят в Александрию как вторую столицу Египта, забывая один из самых красивых городов Египта. Но в последнее время Есть много желающих поехать в порт сайд, посмотреть знаменитый суэцкий канал. Поэтому решили организовать эту программу. Чтобы познакомиться с этим городом, наслаждаться тихими паркми, увидеть суэцкий канал, плыть паром по суэцкому каналу. Программа уникальная, новая. вас соправаждает русскоязычный гид, который вам расскажет об истории города и Египта, а так же о суэцком канале и как мы его построили. И как египтяне погибли, когда рыли канал. Услышите рассказ о воинах, которые произошли из за суацкого канала. И как мы 1956 году национализировали суацкий канал. И как Англия, франция, израиль против Египта воевали и бомбили город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа:
- За вами заедем в ваш отель в каире или в гизе на комфортабильном автомобиле, поедем 2,5 - 3 часа до порт сайда
- Там вы увидите:
- Суацкий канал
- Классный парк фарьял с видом на суэцкий канал
- Порт фуад: живописныйгород, известный своей европейской архитектуры
- Солярые горы
- Переправа паром по суэцкому каналу
- Рынок: порт сайд знаменит как беспошлиный рынок и не дорогой большой рынок, поэтому Египтяне покупают свои одежды, бренды оттуда
- Экскурсия завершится классным обедом в рыбном ресторане, где есть свежие морские продукты
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
