Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!

Немного о городе и районах, которые мы увидим

Каир – столица Египта и крупнейший город Африки, расположенный в месте, где долина Нила расширяется и переходит в речную дельту.

Старый Каир находится на восточном берегу реки. Этот колоритный район города с узкими улочками и перенаселёнными многоквартирными постройками беспорядочно застраивался на протяжении веков. Если в западном Каире находятся преимущественно правительственные здания и современные строения, то в восточной части находятся сотни старых мечетей, а также главная башня Каира, которая многим служит ориентиром.

Сейчас город разрастается к западу, захватывая сельскохозяйственные земли, примыкающие к Нилу. Ещё в середине XIX века египетским правителем Исмаилом-пашой в западных районах была устроена застройка по образцу Парижа. Здесь можно увидеть широкие бульвары и несколько парков.

В городе существует остров Рода, расположенный на Ниле, который известен старейшими мусульманскими постройками, дворцом Маниал, госпиталем Каирского университета и ниломером – специальным сооружением для измерения уровня Нила.

В центральной части Каира на реке Нил расположен и тихий зелёный остров Гезира (Эл-Замалик), где находятся общественные и культурно-исторические заведения, дорогие частные виллы, посольства и представительства иностранных компаний.

Отдельное внимание путешественников уделяется Каирскому музею – самому большому хранилищу предметов древнеегипетского искусства, коллекция которого насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта. Музей расположен в центре города на площади Тахрир, был построен в 1900 году в неоклассическом стиле по проекту французского архитектора Марселя Дюнона.