Транзитная экскурсия по Каиру

Не упустите возможность увидеть самые известные достопримечательности и легендарные памятники...

5
3 отзыва
Не упустите возможность увидеть самые известные достопримечательности и легендарные памятники архитектуры Каира, находясь в городе.

С нами вы увидите величественные пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой сфинкс и Египетский музей с его археологическими ценностями.

Сможете увидеть колоритные улочки и характерные для города постройки, посетите Музей парфюмерии, где насладитесь ароматами востока и, конечно, старейший местный рынок Хан эль-Халили, который поразит вас обилием и контрастами.
Транзитная экскурсия по Каиру
Транзитная экскурсия по Каиру
Транзитная экскурсия по Каиру
Транзитная экскурсия по Каиру
Транзитная экскурсия по Каиру
Транзитная экскурсия по Каиру

Что вы увидите 🤩

  • Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
  • Большой сфинкс
  • Храм у пирамиды Хефрена
  • Музей парфюмерии
  • Река Нил
  • Базар Хан эль-Халили
Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!
Немного о городе и районах, которые мы увидим
Каир – столица Египта и крупнейший город Африки, расположенный в месте, где долина Нила расширяется и переходит в речную дельту.
Старый Каир находится на восточном берегу реки. Этот колоритный район города с узкими улочками и перенаселёнными многоквартирными постройками беспорядочно застраивался на протяжении веков. Если в западном Каире находятся преимущественно правительственные здания и современные строения, то в восточной части находятся сотни старых мечетей, а также главная башня Каира, которая многим служит ориентиром.
Сейчас город разрастается к западу, захватывая сельскохозяйственные земли, примыкающие к Нилу. Ещё в середине XIX века египетским правителем Исмаилом-пашой в западных районах была устроена застройка по образцу Парижа. Здесь можно увидеть широкие бульвары и несколько парков.
В городе существует остров Рода, расположенный на Ниле, который известен старейшими мусульманскими постройками, дворцом Маниал, госпиталем Каирского университета и ниломером – специальным сооружением для измерения уровня Нила.
В центральной части Каира на реке Нил расположен и тихий зелёный остров Гезира (Эл-Замалик), где находятся общественные и культурно-исторические заведения, дорогие частные виллы, посольства и представительства иностранных компаний.
Отдельное внимание путешественников уделяется Каирскому музею – самому большому хранилищу предметов древнеегипетского искусства, коллекция которого насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта. Музей расположен в центре города на площади Тахрир, был построен в 1900 году в неоклассическом стиле по проекту французского архитектора Марселя Дюнона.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля группы 3-6 человекДля группы 7-12 человек
Общий
$160
$125
$95
$75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты во все указанные исторические места
  • Все передвижения на современном автомобиле с кондиционером
  • Русскоязычный гид-египтолог
  • Обед во время поездки
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты в Пирамид Хеопса (25$)
  • Напитки
  • Сувениры.
Место начала и завершения
Международный аэропорт Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 8:00

Karim A.
Karim A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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