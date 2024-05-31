1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви Св»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел — там вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«Также вы познакомитесь с историей первой церкви в Египте и услышите о происхождении её необычного названия»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
«Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муиз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
«Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200€120 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Мы подготовили для вас идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем на комфортную обзорную экскурсию, объединяющую главный музей страны, прогулку на лодке по Нилу и старинный квартал Хан аль-Халили»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112€84 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Транзитная экскурсия по Каиру
Начало: Международный аэропорт Каир
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
«- Главная достопримечательность Каира и всего Египта - это, конечно же, Великие Пирамиды Гизы»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Начало: Ваше место пребывания в Каире
«Синагога (обзорно, закрыта на ремонт)»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Vip Каир
Начало: Место вашего пребывания в Каире
«А если у вас в запасе будет еще один день на знакомство с царственным Египтом, готовы будем познакомить вас с его древним миром в рамках другой, не менее увлекательной, программы»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Ужин И самое главное — Вы сможете увидеть огни вечернего города с высоты птичьего полёта, поднявшись на 60-ый этаж или поужинать на вечернем круизе по Нилу»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
«Для более глубокого знакомства с историей Египта и его архитектурными достопримечательностями, предлагаем вам посетить три уникальных дворцовых комплекса: Маниал, Абдин и Албарон»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«В тёплой и дружеской атмосфере вы неспешно исследуете Каир и увидите его главные достопримечательности с разных ракурсов»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ААлександра29 мая 2024Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ЕЕвгений22 мая 2024Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
- ВВиталий22 мая 2024Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ДДенис16 мая 2024Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
- ППавел9 мая 2024Очень понравилось, водитель Шариф и гид Ибрагим настоящие профессионалы. Оперативно, без задержек, доброжелательно. Угостили вкусным манговым соком.
- ННаталья7 мая 2024Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
- ООксана7 мая 2024Мохамед - просто красавчик!!! Все отлично организовано! С момента заказа, через час, уже были на экскурсии (очень быстро и оперативно)!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Обзорные»
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