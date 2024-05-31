Обзорные и познавательные экскурсии Каира

Найдено 23 экскурсии в категории «Обзорные» в Каире, цены от €43, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Вы познакомитесь с ними на примере храмовых сооружений: древней мечети Амра ибн аль-Аса, коптских церквей Або Серга и Девы Марии («Подвешенной»), синагоги и православной церкви Св»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел — там вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«Также вы познакомитесь с историей первой церкви в Египте и услышите о происхождении её необычного названия»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
«Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200140 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муиз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
«Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200120 за всё до 8 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Мы подготовили для вас идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем на комфортную обзорную экскурсию, объединяющую главный музей страны, прогулку на лодке по Нилу и старинный квартал Хан аль-Халили»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Транзитная экскурсия по Каиру
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Транзитная экскурсия по Каиру
Начало: Международный аэропорт Каир
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
«- Главная достопримечательность Каира и всего Египта - это, конечно же, Великие Пирамиды Гизы»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Начало: Ваше место пребывания в Каире
«Синагога (обзорно, закрыта на ремонт)»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Vip Каир
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Vip Каир
Начало: Место вашего пребывания в Каире
«А если у вас в запасе будет еще один день на знакомство с царственным Египтом, готовы будем познакомить вас с его древним миром в рамках другой, не менее увлекательной, программы»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 5 чел.
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Ужин И самое главное — Вы сможете увидеть огни вечернего города с высоты птичьего полёта, поднявшись на 60-ый этаж или поужинать на вечернем круизе по Нилу»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Каиру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
8 часов
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
«Для более глубокого знакомства с историей Египта и его архитектурными достопримечательностями, предлагаем вам посетить три уникальных дворцовых комплекса: Маниал, Абдин и Албарон»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«В тёплой и дружеской атмосфере вы неспешно исследуете Каир и увидите его главные достопримечательности с разных ракурсов»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulia
    31 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
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    времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
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    стояли в очередях, катались у пирамид на колеснице, нам сделала классные фото, это потрясающие эмоции) Мы проехали по разным районам, послушали как живут люди сейчас, узнали много интересных исторических фактов

    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
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    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
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    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Транзитная экскурсия по Каиру
    Очень понравилось, водитель Шариф и гид Ибрагим настоящие профессионалы. Оперативно, без задержек, доброжелательно. Угостили вкусным манговым соком.
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
    Мохамед - просто красавчик!!! Все отлично организовано! С момента заказа, через час, уже были на экскурсии (очень быстро и оперативно)!
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    Отношение к туристам - великолепное! И самое главное - никаких магазинов, базаров, фабрик и другого "шопинга", только культурная и развлекательная программа! И это - супер классно! Впечатления - невероятные! Спасибо Вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
  2. Многоликий Каир
  3. По Каиру с историком-египтологом
  4. Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
  5. Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Обзорные" можно забронировать 23 экскурсии от 43 до 320 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Каира нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Каире много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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