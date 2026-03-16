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Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше

Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Пересадка в Каире может стать захватывающим приключением с нашей индивидуальной экскурсией.

Откройте для себя древние пирамиды Гизы, величественный Сфинкс, загадочный коптский квартал с его историческими церквями и мечетями. Погрузитесь в атмосферу
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прошлого на улицах старого города и рынке Хан эль-Халили.

Наша экскурсия адаптируется под ваше расписание и интересы, включая комфортабельный трансфер из аэропорта.

Путешествие на фелуке по Нилу откроет необычные виды Каира, а профессиональный гид раскроет секреты египетской истории.

Забронируйте экскурсию и воспользуйтесь уникальной возможностью познакомиться с Каиром, даже если у вас всего несколько свободных часов

5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Оптимальное использование времени при пересадке
  • 🏛️ Возможность увидеть главные достопримечательности Каира
  • 🚗 Комфортный трансфер из аэропорта и обратно
  • 📜 Интересные исторические факты от опытных гидов
  • 🌍 Уникальный опыт знакомства с культурой Египта
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Коптский квартал
  • Церковь Святой Марии
  • Церковь Абу Серга
  • Мечеть Амр Ибн эль-Ас
  • Улица Муиз
  • Рынок Хан эль-Халили

Описание экскурсии

Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого.

Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.).

Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.

Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из аэропорта или другого места и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером. В автомобиле для вас будет питьевая вода.
  • Стоимость указана за 8-часовую программу. Если вы хотите заказать 3-часовую экскурсию, то стоимость будет ниже – $145

Дополнительно оплачиваются:

  • входной билет на плато Гизы — 360 египетских фунтов ($12)/взрослый и 180 фунтов ($6)/детский (до 14 лет)
  • вход в пирамиду Хеопса — 600 фунтов ($20)/взрослый и 300 фунтов ($10)/детский (до 14 лет)
  • вход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы — 180 фунтов ($6)/чел.
  • поездка на фелуке, стоимость зависит от количества человек и длительности
  • питание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или другом месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 774 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными
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путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — в том числе с детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1
Иван
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
На сайте трипстер нашли Мухамеда и ни на секунду не пожалели, что обратились именно к нему!
Он организовал нам потрясающую экскурсию, учитывая
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все наши пожелания и предпочтения!
Мы посетили комплекс пирамид в Гизе, и даже спустились в одну из них😅 Познакомились с их верным вечным стражником - Сфинксом.
Вишенкой на торте стал новый Каирский музей. . это что-то потрясающее. Его должен посетить каждый! Масштаб поражает!
Вся эта программа была грамотно продуманна:
Нас забрали и всюду возили на комфортабельном автомобиле с кондиционером, водитель был очень аккуратным, что очень важно с учётом здешней манеры езды)
никаких пробок и очередей на локациях, везде проходили первыми и делали самые красивые снимки без толпы на заднем фоне! Мухамед - Квалифицированный и сертифицированный гид, хотелось записывать каждое слово и запомнить как можно больше информации, было не просто интересно, было захватывающе и завораживающе, с огромной любовью к истории своей страны, города и народа! И что самое главное для нас, как для искушенных туристов - не шаблонно!

Ещё раз огромное спасибо, за потрясающие эмоции прожитые в Каире! Обязательно вернёмся и будем рекомендовать друзьям!

Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.+7
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром.
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Д
Сегодня посетили Каир. В аэропорту с табличкой встретил Мохаммед!!! Это было незабываемое путешествие! Идеально владеет русским языком, отвечает на все вопросы, невероятно хорошо знает историю и с огромным удовольствием делится
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знаниями! Поездка была на комфортном автомобиле. В музее показал самые знаковые экспонаты, подробно все рассказал. Заботился о комфорте и взрослых и детей, даже устроил раздельное питание!!! Не бойтесь доверить ему делать фотографии, он выберет лучшие ракурсы и самые лучшие места))) Спасибо огромное, нам очень понравилось!!!

Сегодня посетили Каир. В аэропорту с табличкой встретил Мохаммед!!! Это было незабываемое путешествие! Идеально владеет русским
Сегодня посетили Каир. В аэропорту с табличкой встретил Мохаммед!!! Это было незабываемое путешествие! Идеально владеет русским
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Владимир
Останавливались в Каире на одну ночь, и провели два дня с Мохамедом. Мохамед встретил нас в аэропорту, провел обширную экскурсию в первый день, отвез в отель, а во второй день
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забрал из отеля, провез нас по пирамидам и БЕМ, а потом в срок доставил в аэропорт. Все прошло, как мы и запланировали, четко и интересно. Никаких остановок в "своих" магазинах и лавках. Никакой "левой" информации. Этого гида могу рекомендовать.

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S
Мохаммед отличный гид, хорошо знает русский язык и интересно рассказывет. Все было организовано как договаривались. Советую при длительной пересадке в Каире
Мохаммед отличный гид, хорошо знает русский язык и интересно рассказывет. Все было организовано как договаривались. Советую
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Д
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
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Д
Были проездом в Каире, хотели посмотреть Пирамиды. Все отлично получилось, тур полностью построили под нас и под наше время. Спасибо большое, команда отработала слаженно и на отлично
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Входит в следующие категории Каира

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