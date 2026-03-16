Пересадка в Каире может стать захватывающим приключением с нашей индивидуальной экскурсией.Откройте для себя древние пирамиды Гизы, величественный Сфинкс, загадочный коптский квартал с его историческими церквями и мечетями. Погрузитесь в атмосферу

прошлого на улицах старого города и рынке Хан эль-Халили. Наша экскурсия адаптируется под ваше расписание и интересы, включая комфортабельный трансфер из аэропорта. Путешествие на фелуке по Нилу откроет необычные виды Каира, а профессиональный гид раскроет секреты египетской истории. Забронируйте экскурсию и воспользуйтесь уникальной возможностью познакомиться с Каиром, даже если у вас всего несколько свободных часов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого.

Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.).

Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.

Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из аэропорта или другого места и по окончании отвезём обратно

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером. В автомобиле для вас будет питьевая вода.

Стоимость указана за 8-часовую программу. Если вы хотите заказать 3-часовую экскурсию, то стоимость будет ниже – $145

Дополнительно оплачиваются: