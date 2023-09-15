Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше

Успеть съездить к пирамидам или прогуляться по старым кварталам

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Ответы на вопросы
Если у вас пересадка в Каире от 3 часов, этого достаточно, чтобы побывать в столице.

Мы выстроим маршрут в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и были ли вы здесь прежде.

Пирамиды Гизы, коптский квартал, церкви и мечети, аутентичный рынок на старинных улочках — выбор большой. Мы поможем вам определиться, заберём из аэропорта и погрузим в историю.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого.

Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.).

Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.

Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.

Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из аэропорта или другого места и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером. В автомобиле для вас будет питьевая вода.
  • Стоимость указана за 8-часовую программу. Если вы хотите заказать 3-часовую экскурсию, то стоимость будет ниже – 135€.

Дополнительно оплачиваются:

  • входной билет на плато Гизы — 360 египетских фунтов (12$)/взрослый и 180 фунтов (6$)/детский (до 14 лет)
  • вход в пирамиду Хеопса — 600 фунтов (20$)/взрослый и 300 фунтов (10$)/детский (до 14 лет)
  • вход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы — 180 фунтов (6$)/чел.
  • поездка на фелуке, стоимость зависит от количества человек и длительности
  • питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту или другом месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Висячая церковь Святой Девы Марии
Базар Хан Эль Халили
Самое главное
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