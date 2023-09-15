Если у вас пересадка в Каире от 3 часов, этого достаточно, чтобы побывать в столице. Мы выстроим маршрут в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и были ли вы здесь прежде. Пирамиды Гизы, коптский квартал, церкви и мечети, аутентичный рынок на старинных улочках — выбор большой. Мы поможем вам определиться, заберём из аэропорта и погрузим в историю.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого.

Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.).

Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.

Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.

Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из аэропорта или другого места и по окончании отвезём обратно

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером. В автомобиле для вас будет питьевая вода.

Стоимость указана за 8-часовую программу. Если вы хотите заказать 3-часовую экскурсию, то стоимость будет ниже – 135€.

Дополнительно оплачиваются: