🕰️ Оптимальное использование времени при пересадке
🏛️ Возможность увидеть главные достопримечательности Каира
🚗 Комфортный трансфер из аэропорта и обратно
📜 Интересные исторические факты от опытных гидов
🌍 Уникальный опыт знакомства с культурой Египта
Что можно увидеть
Пирамиды Гизы
Сфинкс
Коптский квартал
Церковь Святой Марии
Церковь Абу Серга
Мечеть Амр Ибн эль-Ас
Улица Муиз
Рынок Хан эль-Халили
Описание экскурсии
Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого.
Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.).
Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.
Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из аэропорта или другого места и по окончании отвезём обратно
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером. В автомобиле для вас будет питьевая вода.
Стоимость указана за 8-часовую программу. Если вы хотите заказать 3-часовую экскурсию, то стоимость будет ниже – $145
Дополнительно оплачиваются:
входной билет на плато Гизы — 360 египетских фунтов ($12)/взрослый и 180 фунтов ($6)/детский (до 14 лет)
вход в пирамиду Хеопса — 600 фунтов ($20)/взрослый и 300 фунтов ($10)/детский (до 14 лет)
вход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы — 180 фунтов ($6)/чел.
поездка на фелуке, стоимость зависит от количества человек и длительности
питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или другом месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 774 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными читать дальшеуменьшить
путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — в том числе с детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
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Иван
Оказались в Каире проездом и решили не терять времени даром. На сайте трипстер нашли Мухамеда и ни на секунду не пожалели, что обратились именно к нему! Он организовал нам потрясающую экскурсию, учитывая читать дальшеуменьшить
все наши пожелания и предпочтения! Мы посетили комплекс пирамид в Гизе, и даже спустились в одну из них😅 Познакомились с их верным вечным стражником - Сфинксом. Вишенкой на торте стал новый Каирский музей. . это что-то потрясающее. Его должен посетить каждый! Масштаб поражает! Вся эта программа была грамотно продуманна: Нас забрали и всюду возили на комфортабельном автомобиле с кондиционером, водитель был очень аккуратным, что очень важно с учётом здешней манеры езды) никаких пробок и очередей на локациях, везде проходили первыми и делали самые красивые снимки без толпы на заднем фоне! Мухамед - Квалифицированный и сертифицированный гид, хотелось записывать каждое слово и запомнить как можно больше информации, было не просто интересно, было захватывающе и завораживающе, с огромной любовью к истории своей страны, города и народа! И что самое главное для нас, как для искушенных туристов - не шаблонно!
Ещё раз огромное спасибо, за потрясающие эмоции прожитые в Каире! Обязательно вернёмся и будем рекомендовать друзьям!
+7
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Д
Денис
Сегодня посетили Каир. В аэропорту с табличкой встретил Мохаммед!!! Это было незабываемое путешествие! Идеально владеет русским языком, отвечает на все вопросы, невероятно хорошо знает историю и с огромным удовольствием делится читать дальшеуменьшить
знаниями! Поездка была на комфортном автомобиле. В музее показал самые знаковые экспонаты, подробно все рассказал. Заботился о комфорте и взрослых и детей, даже устроил раздельное питание!!! Не бойтесь доверить ему делать фотографии, он выберет лучшие ракурсы и самые лучшие места))) Спасибо огромное, нам очень понравилось!!!
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Владимир
Останавливались в Каире на одну ночь, и провели два дня с Мохамедом. Мохамед встретил нас в аэропорту, провел обширную экскурсию в первый день, отвез в отель, а во второй день читать дальшеуменьшить
забрал из отеля, провез нас по пирамидам и БЕМ, а потом в срок доставил в аэропорт. Все прошло, как мы и запланировали, четко и интересно. Никаких остановок в "своих" магазинах и лавках. Никакой "левой" информации. Этого гида могу рекомендовать.
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S
Sergey
Мохаммед отличный гид, хорошо знает русский язык и интересно рассказывет. Все было организовано как договаривались. Советую при длительной пересадке в Каире
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Д
Дмитрий
Экскурсия отличная! Гид хороший! Все понравилось! Однозначно рекомендую!
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Д
Дмитрий
Были проездом в Каире, хотели посмотреть Пирамиды. Все отлично получилось, тур полностью построили под нас и под наше время. Спасибо большое, команда отработала слаженно и на отлично
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