Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур

Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта

5
1 отзыв
Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта.

С нами вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе, Ступенчатую пирамиду в Саккаре и пирамиду Снофру в Дахшуре за один день! Вы сможете прикоснуться к древнейшим сооружениям, увидеть настоящие саркофаги и легендарного Большого сфинкса.

Разбавит наш тур поездка на папирусную фабрику и в Музей парфюмерии, где вы сможете насладиться чарующими ароматами Востока.
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур

Что вы увидите 🤩

  • Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
  • Пирамида Снофру или «Ломаная» пирамида в Дахшуре
  • Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре
  • Папирусная фабрика
  • Музей парфюмерии
Программа экскурсии
  • В 08:00 – 08:30 русскоязычный гид-египтолог заберет вас из вашего отеля на комфортабельном автобусе.
  • Вы отправитесь к пирамиде Снофру или «Ломаной» пирамиде в Дахшуре. Дахшур – некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств, расположенный в пустыне в 26 км к югу от Каира, на западном берегу Нила. «Ломаная» пирамида была построена в 2600 г. до н. э. в царствование фараона Снофру – отца знаменитого Хеопса.
  • Далее вы направитесь в Саккару, которая находится в 25 км от Дахшура. Здесь вы увидите древнейший некрополь столицы Древнего Царства – Мемфиса. Посетите Ступенчатую пирамиду Джосера – древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Пирамида построена зодчим Имхотепом для погребения фараона Джосера около 2650 г. до н. э.
  • Обед в ресторане.
  • Посещение папирусной фабрики.
  • После направитесь к величественным пирамидам фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Увидите Большой сфинкс с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм, прикрепленный к пирамиде Хефрена.
  • Посетите Музей парфюмерии с его чарующими ароматами (30 минут).
  • Возвращение в отель в 17:00 – 17:30.
Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!

Цены на экскурсионный тур

Для одного человекаДля 2 человекДля группы 3-6 человекДля группы 7-12 человек
Общий
$160
$125
$95
$75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты во все указанные исторические места
  • Все передвижения на современном автомобиле с кондиционером
  • Русскоязычный гид-египтолог
  • Обед во время поездки
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты в Пирамид Хеопса (25$)
  • Cерапеум (саркофаги в Саккаре) (5$)
  • Напитки
  • Сувениры.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 8:00

Karim A.
Karim A.
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