Программа экскурсии
- В 08:00 – 08:30 русскоязычный гид-египтолог заберет вас из вашего отеля на комфортабельном автобусе.
- Вы отправитесь к пирамиде Снофру или «Ломаной» пирамиде в Дахшуре. Дахшур – некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств, расположенный в пустыне в 26 км к югу от Каира, на западном берегу Нила. «Ломаная» пирамида была построена в 2600 г. до н. э. в царствование фараона Снофру – отца знаменитого Хеопса.
- Далее вы направитесь в Саккару, которая находится в 25 км от Дахшура. Здесь вы увидите древнейший некрополь столицы Древнего Царства – Мемфиса. Посетите Ступенчатую пирамиду Джосера – древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Пирамида построена зодчим Имхотепом для погребения фараона Джосера около 2650 г. до н. э.
- Обед в ресторане.
- Посещение папирусной фабрики.
- После направитесь к величественным пирамидам фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Увидите Большой сфинкс с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм, прикрепленный к пирамиде Хефрена.
- Посетите Музей парфюмерии с его чарующими ароматами (30 минут).
- Возвращение в отель в 17:00 – 17:30.
Рекомендуем взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; деньги на подарки и сувениры; напитки. И, конечно, хорошее настроение!