Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта.



С нами вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе, Ступенчатую пирамиду в Саккаре и пирамиду Снофру в Дахшуре за один день! Вы сможете прикоснуться к древнейшим сооружениям, увидеть настоящие саркофаги и легендарного Большого сфинкса.



Разбавит наш тур поездка на папирусную фабрику и в Музей парфюмерии, где вы сможете насладиться чарующими ароматами Востока.