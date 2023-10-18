Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только

Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза

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Ответы на вопросы
Конечно, пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — главные памятники Гизы.

Но знаете ли вы, что на плато не три, а девять пирамид? А где похоронен создатель усыпальницы Хеопса? Где покоится жена фараона Хефрена и кто сопровождает её на пути в вечность? Кажется, время скрыло от нас так много. Но мы станем вашими проводниками в мир Древнего Египта и приоткроем завесу некоторых тайн Гизы.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
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Описание

Что вас ожидает

Сначала самое известное

Конечно, сперва мы осмотрим три знаменитые пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Гид расскажет много интересных небанальных фактов о древнеегипетском царстве.

Гробница архитектора Хемиуна

Найдём её недалеко от великих пирамид Гизы. Именно Хемиуна считают создателем знаменитой пирамиды Хеопса.

Усыпальница царицы Мересаанкх III

Эта уникальная по своему стилю и архитектуре гробница была возведена для жены фараона Хефрена. Вы будете поражены богатой настенной росписью гробницы и величественными статуями, сопровождающими царицу по дороге в вечность.

Статуя Сфинкса и Гранитный храм

Заглянем в лицо стражу египетских пирамид и посетим храм, посвященный мумификации. Вы узнаете, как у древних египтян происходил этот удивительный процесс перехода к новой жизни.

Наша экскурсия не предполагает заезда в магазин масел, посещения фабрики папируса и прочих часто предлагаемых гидами услуг. Только вы и история!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле 2022 года выпуска с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
  • Мы заберём вас из отеля в Каире и после экскурсии привезём обратно.
  • Трансфер из аэропорта и района Новый Каир оплачивается отдельно. Подробности в переписке.
  • Дополнительно оплачиваются вход в комплекс Гиза — $13 взрослые, $7 дети до 12 лет, вход внутрь пирамиды Хеопса — $25, вход в гробницу Хемиуна — $3, вход в усыпальницу Мересаанкх — $3.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
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Пирамиды Гизы
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