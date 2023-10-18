Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Но знаете ли вы, что на плато не три, а девять пирамид? А где похоронен создатель усыпальницы Хеопса? Где покоится жена фараона Хефрена и кто сопровождает её на пути в вечность? Кажется, время скрыло от нас так много. Но мы станем вашими проводниками в мир Древнего Египта и приоткроем завесу некоторых тайн Гизы.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Сначала самое известное
Конечно, сперва мы осмотрим три знаменитые пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Гид расскажет много интересных небанальных фактов о древнеегипетском царстве.
Гробница архитектора Хемиуна
Найдём её недалеко от великих пирамид Гизы. Именно Хемиуна считают создателем знаменитой пирамиды Хеопса.
Усыпальница царицы Мересаанкх III
Эта уникальная по своему стилю и архитектуре гробница была возведена для жены фараона Хефрена. Вы будете поражены богатой настенной росписью гробницы и величественными статуями, сопровождающими царицу по дороге в вечность.
Статуя Сфинкса и Гранитный храм
Заглянем в лицо стражу египетских пирамид и посетим храм, посвященный мумификации. Вы узнаете, как у древних египтян происходил этот удивительный процесс перехода к новой жизни.
Наша экскурсия не предполагает заезда в магазин масел, посещения фабрики папируса и прочих часто предлагаемых гидами услуг. Только вы и история!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле 2022 года выпуска с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
- Мы заберём вас из отеля в Каире и после экскурсии привезём обратно.
- Трансфер из аэропорта и района Новый Каир оплачивается отдельно. Подробности в переписке.
- Дополнительно оплачиваются вход в комплекс Гиза — $13 взрослые, $7 дети до 12 лет, вход внутрь пирамиды Хеопса — $25, вход в гробницу Хемиуна — $3, вход в усыпальницу Мересаанкх — $3.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.