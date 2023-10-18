Конечно, пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — главные памятники Гизы. Но знаете ли вы, что на плато не три, а девять пирамид? А где похоронен создатель усыпальницы Хеопса? Где покоится жена фараона Хефрена и кто сопровождает её на пути в вечность? Кажется, время скрыло от нас так много. Но мы станем вашими проводниками в мир Древнего Египта и приоткроем завесу некоторых тайн Гизы.

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Описание

Что вас ожидает

Сначала самое известное

Конечно, сперва мы осмотрим три знаменитые пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Гид расскажет много интересных небанальных фактов о древнеегипетском царстве.

Гробница архитектора Хемиуна

Найдём её недалеко от великих пирамид Гизы. Именно Хемиуна считают создателем знаменитой пирамиды Хеопса.

Усыпальница царицы Мересаанкх III

Эта уникальная по своему стилю и архитектуре гробница была возведена для жены фараона Хефрена. Вы будете поражены богатой настенной росписью гробницы и величественными статуями, сопровождающими царицу по дороге в вечность.

Статуя Сфинкса и Гранитный храм

Заглянем в лицо стражу египетских пирамид и посетим храм, посвященный мумификации. Вы узнаете, как у древних египтян происходил этот удивительный процесс перехода к новой жизни.

Наша экскурсия не предполагает заезда в магазин масел, посещения фабрики папируса и прочих часто предлагаемых гидами услуг. Только вы и история!

Организационные детали