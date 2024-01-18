Представьте себя исследователем древних тайн, пока вы шагаете по пескам Гизы, взирая на величественные пирамиды, которые стоят вопреки времени.



Ваш личный гид проведет вас через Мемфис, где когда-то правили фараоны, и покажет вам Саккару - колыбель древнеегипетской архитектуры. В Дахшуре вы увидите уникальные пирамиды, отличающиеся своей формой и историей.



Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в мир, где каждый камень имеет свою историю.



Включены комфортабельные переезды и возможность лично выбрать дополнительные услуги для полного погружения в атмосферу древнего Египта