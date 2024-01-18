Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Представьте себя исследователем древних тайн, пока вы шагаете по пескам Гизы, взирая на величественные пирамиды, которые стоят вопреки времени.
Ваш личный гид проведет вас через Мемфис, где когда-то правили фараоны, и покажет вам Саккару - колыбель древнеегипетской архитектуры. В Дахшуре вы увидите уникальные пирамиды, отличающиеся своей формой и историей.
Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в мир, где каждый камень имеет свою историю.
Включены комфортабельные переезды и возможность лично выбрать дополнительные услуги для полного погружения в атмосферу древнего Египта
Ваш личный гид проведет вас через Мемфис, где когда-то правили фараоны, и покажет вам Саккару - колыбель древнеегипетской архитектуры. В Дахшуре вы увидите уникальные пирамиды, отличающиеся своей формой и историей.
Эта экскурсия - не просто прогулка по историческим местам, это погружение в мир, где каждый камень имеет свою историю.
Включены комфортабельные переезды и возможность лично выбрать дополнительные услуги для полного погружения в атмосферу древнего Египта
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Описание
Что вас ожидает
- Пирамиды Гизы. Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснётесь к одной из главных загадок древности, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберёмся в символике мистического существа.
- Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.
- Мемфис — древний египетский город, один из объектов Всемирного наследия, основанный в 3200 г. до н. э. королём Нармером. Это была столица Египта в эпоху Древнего царства (3-6 династии), а также культурный центр древнего мира.
- Дахшур — на территории некрополя вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером (доплата за микроавтобус 16€).
- Важно: бронировать экскурсию необходимо до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если запрос придёт позднее, возможно, её не удастся провести.
- Отдельно оплачиваются входные билеты (плато Гизы — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, Cаккара — 12$ взрослые, 7$ дети, Дахшур — 6$ взрослые, 5$ дети).
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит 20€.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!
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