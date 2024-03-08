Просто великолепнейшая экскурсия, которая останется в памяти на всю жизнь. Как же мне повезло с гидом!!! Спасибо огромное Махмуду, он был необычайно гостеприимен, погрузил в атмосферу и старого и настоящего Египта, рассказал много всего из истории этой древней страны, показал столько, сколько за одну экскурсию кажется, что невозможно посмотреть, черная пирамида просто восторг, а на закате пирамиды смотрятся просто невероятными. Еще я очень люблю и ценю, когда на экскурсии мы видим страну изнутри, когда мы прикасаемся к тому, как жили и живут люди, чем они занимаются, что едят, какие у них обычаи и традиции. Поэтому спасибо большое Махмуду, что привез нас на самый большой овощной и фруктовый рынок в Каире, показал как готовится традиционный ужин в печи, дал прокатиться на чудесной лошадке с красивыми видами и природой, показал местное ремесло. В общем, мне очень понравилось, всем советую, за небольшую цену получите море впечатлений, вкусно покушаете и увидите то, что на обычных экскурсиях в автобусе никогда не покажут! Махмуд, спасибо огромное!