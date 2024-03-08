Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Вас ждёт незабываемое путешествие в прошлое с мастер-классом «Египет, каким его мало кто видел».
Представьте себя в роли древнего египтянина: вы узнаете о традиционных ремёслах, которые не изменились на протяжении тысячелетий, попробуете аутентичные блюда, приготовленные по старинным рецептам, и окунётесь в атмосферу древнего мира, посетив некрополь Дахшур и Чёрную пирамиду.
Этот мастер-класс не просто экскурсия, это полноценное погружение в культуру и быт древних египтян, которое позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Египта.
Приглашаем вас принять участие в этом уникальном приключении, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь
Представьте себя в роли древнего египтянина: вы узнаете о традиционных ремёслах, которые не изменились на протяжении тысячелетий, попробуете аутентичные блюда, приготовленные по старинным рецептам, и окунётесь в атмосферу древнего мира, посетив некрополь Дахшур и Чёрную пирамиду.
Этот мастер-класс не просто экскурсия, это полноценное погружение в культуру и быт древних египтян, которое позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Египта.
Приглашаем вас принять участие в этом уникальном приключении, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь
Ближайшие даты:
23
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мар
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Жизнь в египетской глубинке
Отправляемся в пустыню, где расположилось традиционное поселение египтян и древний некрополь Дахшур — старейший для эпох Среднего и Нового царства. Наша программа будет насыщенной:
- Катание на лошадях и наблюдение за местными животными, такими как коровы, буйволы, ослики и козы
- Прогулка на повозке с осликом по сельской местности, где выращивают разные растения и пальмы
- Осмотр уникальной Чёрной пирамиды, построенной из глиняных кирпичей, и гробниц древних сановников, которые участвовали в строительстве
- Знакомство с местными ремесленниками и крестьянами: гончарами, мастерами по дереву, пекарями, агрономами и другими. Здесь же вы сможете принять участие в выпекании традиционного египетского хлеба под руководством опытных женщин.
- Любование закатом в объятиях старейших пирамид Египта
- Ужин из блюд египетской кухни: еда готовится на огне по старинным традициям в особенной атмосфере
- Общение и пикник с местными крестьянами вокруг огня
- Поездка на тук-туке и посещение крупнейшего овощного и фруктового рынка с торговцами из разных городов Египта
Программа может быть скорректирована по вашему желанию.
Организационные детали
- Всё, что описано в программе, входит в стоимость. Ужин включает картофель, приготовленный в печи, рис, зелёный суп, салаты, египетские голубцы. Пикник включает сладкий картофель, приготовленный в глиняной печи.
- Экскурсия может продлиться дольше 8 часов, если вы того пожелаете, договориться об этом можно будет на месте
- В программу можно включить посещение следующих достопримечательностей: пирамиды Снофру (недалеко от Чёрной пирамиды), Каирского музея и крепости Саладина. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Про транспорт
- Для группы 1–2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером. В машине есть вода для вас.
- Для группы 3–8 человек экскурсия проходит на микроавтобусе. Доплата за микроавтобус составит €10 вне зависимости от количества путешественников. Также есть вода для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Здравствуйте! Я Махмуд — русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой я провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Мне нравятся пешеходные туры (походы) по старому Каиру и пирамидам. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
8 мар 2024
Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер.
Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
Дмитрий
8 мар 2024
Замечательную экскурсию «Легенды и мифы пирамид Дахшур», провел нам наш гид Махмуд, не просто экскурсовод, а гид-историк. Экскурсия - очень интересная, увлекательная, рассказано много исторических фактов, о которых узнали впервые, много мифов развенчано😉, всё изложено доступно и с юмором)) Вообщем всё организовано на высоком уровне, есть и пешая и автобусная части экскурсии. Спасибо вам большое!!! Однозначно рекомендуем.
Владимир
24 фев 2024
Русскоговорящих гида Мазмуда знаю давно. Поэтому заказал экскурсию именно ему 23 февраля. Это праздник День защитника отечества. Так как я бывший военный, то сделал себе и своим друзьям подарок в этот день. Мы побывали на чёрной пирамиде, на фруктовое рынке, посмотрели красивый и незабываемый закат. И попили вкуснейший кофе на рынке в обычной кофейне с местными жителями. Спасибо огромное Махмуду за интересную и познавательную экскурсию. Таким Каир я ещё не видел.
В
Владимир
24 фев 2024
Встретил нас молодой парень, зовут Махмуд, вежливый, хорошо говорит по русски, очень гостеприимный. Экскурсия очень понравилась. Очень хорошо провели время, главное с пользой. Очень много нового узнали про Египет. В Египте были ни один раз, но в этот раз Махмуд нам показал другую сторону Египта, где живут местные народы, чем они занимаются в полях, как они соблюдают древние традиции. Египет был для нас пустыней и морем, но спасибо Махмуду, что он нам показал зеленые поля, древнейшие черные пирамиды, и пустыню во всей её красе. Большое спасибо, Махмуду
Е
Елена
23 фев 2024
С Махмудом мы познакомились в прошлом году, и с радостью обратились к нему повторно, зная какой он отзывчивый и знающий гид. В этот раз он показал нам чёрную пирамиду, от которой мы были в восторге, побывали на фруктовом рынке, увидели потрясающий закат!) так же Махмуд угостил нас традиционным ужином, в процессе которого мы много говорили и много узнавали!)
Спасибо огромное!)
Обязательно увидимся в следующий раз в Египте) мы стали настоящими друзьями!)))
Спасибо огромное!)
Обязательно увидимся в следующий раз в Египте) мы стали настоящими друзьями!)))
О
Ольга
22 фев 2024
Просто великолепнейшая экскурсия, которая останется в памяти на всю жизнь. Как же мне повезло с гидом!!! Спасибо огромное Махмуду, он был необычайно гостеприимен, погрузил в атмосферу и старого и настоящего Египта, рассказал много всего из истории этой древней страны, показал столько, сколько за одну экскурсию кажется, что невозможно посмотреть, черная пирамида просто восторг, а на закате пирамиды смотрятся просто невероятными. Еще я очень люблю и ценю, когда на экскурсии мы видим страну изнутри, когда мы прикасаемся к тому, как жили и живут люди, чем они занимаются, что едят, какие у них обычаи и традиции. Поэтому спасибо большое Махмуду, что привез нас на самый большой овощной и фруктовый рынок в Каире, показал как готовится традиционный ужин в печи, дал прокатиться на чудесной лошадке с красивыми видами и природой, показал местное ремесло. В общем, мне очень понравилось, всем советую, за небольшую цену получите море впечатлений, вкусно покушаете и увидите то, что на обычных экскурсиях в автобусе никогда не покажут! Махмуд, спасибо огромное!
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