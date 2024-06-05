1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Ребята разгадают загадки пирамид Гизы и молчаливого Сфинкса, рассмотрят сокровища Тутанхамона и представят, как жили древние египтяне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Национального музея и познакомлю с артефактами разных эпох»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
«Гиза — «визитная карточка» страны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
«Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — 13$, Национальный музей — 13$, цитадель Саладина и мраморная мечеть — 9$, пирамида Саккара — 12$, пирамида Дахшур — 6$»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
«пирамиды Гизы — 13$ внешний осмотр + 26$ за посещение пирамиды Хеопса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
«Трансфер из отеля в Каире или Гизе и обратно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
«Гиза — одно из семи чудес света»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€72 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«В первый день вы посетите древний Мемфис и легендарные комплексы пирамид: Гизы, Саккара и Дахшур»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
«На комфортабельном авто мы отправимся смотреть на древнего Сфинкса и пирамиды Гизы»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«вход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы — 180 фунтов (6$)/чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
«Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€88 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
«Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы увидите их своими глазами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
«Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€154 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
«Пирамиды Гизы и завораживающее шоу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€65 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
«Пирамиды Гизы и другие её сокровища»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
«Найдём её недалеко от великих пирамид Гизы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
«Дополнительно оплачиваются билет в Саккару – $10 взрослые и $5 дети, билет в пирамиды Гизы – $12 взрослые и $6 дети, билет в музей – $8 взрослые и $4 дети, обед – по желанию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200€120 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«Мы заберём вас на комфортном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезём обратно»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
«Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
60€48 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
«Отдельно оплачиваются входные билеты (плато Гизы — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, Cаккара — 12$ взрослые, 7$ дети, Дахшур — 6$ взрослые, 5$ дети)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€95 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
Билеты
3 часа
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
«С наступлением темноты на ваших глазах пирамиды Гизы осветятся невероятными аудио-визуальными проекциями»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Индивидуальная
9 часов
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Начало: Ваш отель
«С нами вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе, Ступенчатую пирамиду в Саккаре и пирамиду Снофру в Дахшуре за один день»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«юных исследователей заберут вместе со взрослыми из любого отеля в Каире/Гизе без дополнительных доплат»
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Мы отправимся любоваться великими пирамидами Гизы, узнаем все их тайны»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $210 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
«Вы увидите Великие пирамиды в Гизе, уникальные древние коллекции в Египетском музее и великолепные исламские фрагменты архитектуры»
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- ААлександра29 мая 2024Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамиды Гизы»
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Сейчас в Каире в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 43 до 600 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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