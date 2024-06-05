Экскурсии к Пирамидам Гизы и Большому Сфинксу из Каира

Найдено 50 экскурсий в категории «Пирамиды Гизы» в Каире, цены от €43, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Ребята разгадают загадки пирамид Гизы и молчаливого Сфинкса, рассмотрят сокровища Тутанхамона и представят, как жили древние египтяне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Национального музея и познакомлю с артефактами разных эпох»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
«Гиза — «визитная карточка» страны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230161 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
«Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — 13$, Национальный музей — 13$, цитадель Саладина и мраморная мечеть — 9$, пирамида Саккара — 12$, пирамида Дахшур — 6$»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Знаменитые Пирамиды Гизы — здесь слова излишни, убедитесь в этом сами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
«пирамиды Гизы — 13$ внешний осмотр + 26$ за посещение пирамиды Хеопса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
«Трансфер из отеля в Каире или Гизе и обратно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215129 за всё до 10 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
«Гиза — одно из семи чудес света»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220165 за всё до 4 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
72 за человека
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«В первый день вы посетите древний Мемфис и легендарные комплексы пирамид: Гизы, Саккара и Дахшур»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
«На комфортабельном авто мы отправимся смотреть на древнего Сфинкса и пирамиды Гизы»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«вход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы — 180 фунтов (6$)/чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
«Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17588 за всё до 8 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
«Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы увидите их своими глазами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Египетский музей и крепость Саладина, пирамиды Гизы и Сфинкс, старинные мечети и Коптский квартал, а также множество других мест сделают ваше путешествие незабываемым»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Каир - город чудес
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
«Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220154 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
«Пирамиды Гизы и завораживающее шоу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
65 за человека
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
«Пирамиды Гизы и другие её сокровища»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
«Найдём её недалеко от великих пирамид Гизы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
«Дополнительно оплачиваются билет в Саккару – $10 взрослые и $5 дети, билет в пирамиды Гизы – $12 взрослые и $6 дети, билет в музей – $8 взрослые и $4 дети, обед – по желанию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200120 за всё до 8 чел.
Волшебная фотосессия в Каире
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«Мы заберём вас на комфортном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезём обратно»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
«Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
«Отдельно оплачиваются входные билеты (плато Гизы — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, Cаккара — 12$ взрослые, 7$ дети, Дахшур — 6$ взрослые, 5$ дети)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21095 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой сфинкс»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Билеты
3 часа
5 отзывов
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
«С наступлением темноты на ваших глазах пирамиды Гизы осветятся невероятными аудио-визуальными проекциями»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Начало: Ваш отель
«С нами вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе, Ступенчатую пирамиду в Саккаре и пирамиду Снофру в Дахшуре за один день»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$120 за человека
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«юных исследователей заберут вместе со взрослыми из любого отеля в Каире/Гизе без дополнительных доплат»
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
Индивидуальная
8 часов
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Мы отправимся любоваться великими пирамидами Гизы, узнаем все их тайны»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 8 чел.
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $210 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Каиру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
«Вы увидите Великие пирамиды в Гизе, уникальные древние коллекции в Египетском музее и великолепные исламские фрагменты архитектуры»
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

  • Y
    Yulia
    31 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
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    времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
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    стояли в очередях, катались у пирамид на колеснице, нам сделала классные фото, это потрясающие эмоции) Мы проехали по разным районам, послушали как живут люди сейчас, узнали много интересных исторических фактов

    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамиды Гизы»

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