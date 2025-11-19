Описание экскурсииЯ познакомлю вас с одними из самых значимых достопримечательностей Египта - комплексом Гизой и сфинксом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно + экскурсия с русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты в достопримечательности/nОбед (по желанию) /nКатание на верблюдах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Каира
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160
$200 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
21 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$95
$100 за всё до 8 чел.
-
10%
Водная прогулка
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$144
$160 за всё до 7 чел.