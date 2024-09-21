Далее вы отправитесь в музей Египетской цивилизации, где вас ждут королевские мумии и древние артефакты.
Также вы заглянете в мастерскую папируса и
5 причин купить эту экскурсию
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы. Мы покажем вам легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А также расскажем о жизни и смерти фараонов.
Большой сфинкс. Вы прикоснётесь к истории самой древней монументальной скульптуры в мире и сделаете открыточные фото.
Храм Долины и Погребальный храм. Вы сравните мастерство древнеегипетских и современных строителей. И раскроете предназначение храмов.
Музей Египетской цивилизации. Мы посетим современный музей, открытый в 2017 году и насчитывающий около 50 тысяч древних артефактов. В зале текстиля вы узнаете, какие ткани пользовались спросом у древних египтян и как они украшали одежду. А в зале королевских мумий вас ждёт рандеву с Рамзесом II и царицей Хатшепсут.
Мастерская папируса и эфирных масел. В этой «лавке чудес» вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. А также погрузитесь в мир восточных ароматов.
Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь с воды панорамой современного Каира.
Организационные детали
- ВАЖНО: экскурсия начинается в Гизе (около 10 км от Каира)
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota с кондиционером
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды Гизы — $11, музей Египетской цивилизации — $10, прогулка по Нилу — цена зависит от количества желающих
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами
в пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид - интеллигентный, знающий, маршрут необычный, водитель аккуратный, микроавтобус чистый, ухоженный.
В общем, рекомендую👍