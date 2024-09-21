Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу древнего Египта на групповой экскурсии по Каиру. Вас ждут пирамиды Гизы, Большой сфинкс и музей Египетской цивилизации
Экскурсия начинается с посещения легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса.

Далее вы отправитесь в музей Египетской цивилизации, где вас ждут королевские мумии и древние артефакты.

Также вы заглянете в мастерскую папируса и
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эфирных масел, где узнаете о процессе изготовления папируса и погрузитесь в мир восточных ароматов. По желанию, можно прокатиться по Нилу и насладиться видами современного Каира. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и радиогидами

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Увидеть пирамиды Гизы и Большого сфинкса
  • 🏛 Посетить музей Египетской цивилизации
  • 🛍 Заглянуть в мастерскую папируса и эфирных масел
  • 🚤 Прокатиться по Нилу
  • 🚌 Комфортное путешествие на микроавтобусе
    • Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия
    Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия
    Каир + пирамиды Гизы: обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс
  • Музей Египетской цивилизации
  • Мастерская папируса и эфирных масел

    • Описание экскурсии

    Пирамиды Гизы. Мы покажем вам легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А также расскажем о жизни и смерти фараонов.

    Большой сфинкс. Вы прикоснётесь к истории самой древней монументальной скульптуры в мире и сделаете открыточные фото.

    Храм Долины и Погребальный храм. Вы сравните мастерство древнеегипетских и современных строителей. И раскроете предназначение храмов.

    Музей Египетской цивилизации. Мы посетим современный музей, открытый в 2017 году и насчитывающий около 50 тысяч древних артефактов. В зале текстиля вы узнаете, какие ткани пользовались спросом у древних египтян и как они украшали одежду. А в зале королевских мумий вас ждёт рандеву с Рамзесом II и царицей Хатшепсут.

    Мастерская папируса и эфирных масел. В этой «лавке чудес» вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. А также погрузитесь в мир восточных ароматов.

    Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь с воды панорамой современного Каира.

    Организационные детали

    • ВАЖНО: экскурсия начинается в Гизе (около 10 км от Каира)
    • Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota с кондиционером
    • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды Гизы — $11, музей Египетской цивилизации — $10, прогулка по Нилу — цена зависит от количества желающих
    • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
    • Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами

    в пятницу и субботу в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$40
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Гизе
    Когда и сколько длится?
    Когда: в пятницу и субботу в 09:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    КСЕНИЯ
    21 сен 2024
    Брали экскурсию с гидом Хоссам, нас встретили, сопровождали весь день, отвозили в интересные места. Хоссам очень интересно и понятно рассказывал о Пирамидах, экспонатах в музее и тд. Создалось впечатление, что
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    человек не просто выполняет свою работу, но и любит историю, а так же с радостью отвечал на любые вопросы. И в целом позитивный человек с большим кругозором, который создает классную атмосферу отдыха. Нас очень красиво сфоткали и сделали видео на локациях, которые нам подсказали, а так же мы прогулялись по местечкам без туристов. Давали время спокойно осмотреть и пофоткать достопримечательности без спешки, учитывал все наши пожелания. Классно, что экскурсовод хочет чем-то и удивить, один из примеров - показали живых жуков-скоробеев, даже разрешили потрогать. Организатор Ксения отзывчивый, осталось хорошее настроение и впечатление от экскурсии, что очень не мало важно в путешествии, впечатления о которых останутся на всю жизнь.

    Брали экскурсию с гидом Хоссам, нас встретили, сопровождали весь день, отвозили в интересные места. Хоссам оченьБрали экскурсию с гидом Хоссам, нас встретили, сопровождали весь день, отвозили в интересные места. Хоссам оченьБрали экскурсию с гидом Хоссам, нас встретили, сопровождали весь день, отвозили в интересные места. Хоссам оченьБрали экскурсию с гидом Хоссам, нас встретили, сопровождали весь день, отвозили в интересные места. Хоссам очень
    Владимир
    14 сен 2024
    Бронировались небольшой компанией, вышло дешевле индивидуальной экскурсии, качеством довольны. Бонусом нам показали христианские церкви, включая ту, где Георгий-победоносец с герба Москвы!
    Алла
    14 сен 2024
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.
    Гид - интеллигентный, знающий, маршрут необычный, водитель аккуратный, микроавтобус чистый, ухоженный.
    В общем, рекомендую👍
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы с ребятами очень рады, что нашли этот вариант бюджетной групповой экскурсии, всё было отлично.

    Входит в следующие категории Каира

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