📸 Увидеть пирамиды Гизы и Большого сфинкса 🏛 Посетить музей Египетской цивилизации 🛍 Заглянуть в мастерскую папируса и эфирных масел 🚤 Прокатиться по Нилу 🚌 Комфортное путешествие на микроавтобусе

Экскурсия начинается с посещения легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса.Далее вы отправитесь в музей Египетской цивилизации, где вас ждут королевские мумии и древние артефакты.Также вы заглянете в мастерскую папируса и

эфирных масел, где узнаете о процессе изготовления папируса и погрузитесь в мир восточных ароматов. По желанию, можно прокатиться по Нилу и насладиться видами современного Каира. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и радиогидами

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Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Мы покажем вам легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А также расскажем о жизни и смерти фараонов.

Большой сфинкс. Вы прикоснётесь к истории самой древней монументальной скульптуры в мире и сделаете открыточные фото.

Храм Долины и Погребальный храм. Вы сравните мастерство древнеегипетских и современных строителей. И раскроете предназначение храмов.

Музей Египетской цивилизации. Мы посетим современный музей, открытый в 2017 году и насчитывающий около 50 тысяч древних артефактов. В зале текстиля вы узнаете, какие ткани пользовались спросом у древних египтян и как они украшали одежду. А в зале королевских мумий вас ждёт рандеву с Рамзесом II и царицей Хатшепсут.

Мастерская папируса и эфирных масел. В этой «лавке чудес» вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. А также погрузитесь в мир восточных ароматов.

Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь с воды панорамой современного Каира.

Организационные детали