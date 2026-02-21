N Natalia читать дальше нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид! Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!



Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!

C Celine Все прекрасно было. Он всё организовал и много тоже там помогал. Он был очень дружелюбным. Могу его только рекомендовать

2. читать дальше Большой египетский музей - фантастический. Тольк наш гид в нем по ощущениям не был ни разу. Все 5 часов мы слушали хаотичный рассказ, в очень общих фактах о древнем Египте. Рассказ никак не соотносился с экспонатами. Гид неплохо говорит по русски, но к экскурсии по музею не подготовлен совсем. Не советую организатора и гида - отправляйтесь в музей самостоятельно 1. Непродуманная организация экскурсии - на пирамиды Гизы мы не попали, они закрылись в 15.00 из за Рамадана (инф открытая, гид ее бы узнал, если бы зашёл на сайт пирамид)2.

Анна Все прошло отлично. Гид встретил нас в аэропорту, свозил на пирамиды, в Большой египетский музей, покормил обедом и вернул в аэропорт

Хочу оставить этот отзыв, чтобы поделиться магией, которую мы пережили. Если вы хотите увидеть пирамиды по-настоящему, без толп и суеты — вам нужно оказаться читать дальше там в 7:30 утра. Именно в это время мы встретились с нашим гидом Самуилом, и это было идеальное начало.

Отдельно хочу выделить гида Самуила. Это потрясающий рассказчик! Он преподносил информацию очень живо, с такими красочными деталями, что мы слушали, затаив дыхание. Чувствуется, что человек знает и любит свое дело.

Кроме того, Самуил — очень внимательный и заботливый человек. Он помогал нам в любых вопросах на протяжении всей экскурсии — от организационных моментов до мелких просьб. С ним спокойно, комфортно и очень интересно.

Л Лидия читать дальше спешки практически в одиночестве посмотрели все, что нам было интересно. Самуил очень хорошо говорит по-русски, излагает интересно и понятно простому обывателю. Машина с водителем была очень чистой и комфортной. Желаем всем таких же ярких впечатлений. Самуил, прекрасный рассказчик и очень приятный, образованный молодой человек. Хотим выразить ему огромную признательность за организацию и интересно проведенную экскурсию. Мы начали по его рекомендации в 7 утра и без

Maksim Очень понравилась экскурсия с Самуилом! Без него не успели бы увидеть и малой части, а главное - не узнали бы многого о истории и культуре Египта. Экскурсия отлично структурирована, за довольно сжатое время успели посмотреть основные шедевры нового Египетского музея, посетить великие пирамиды. А еще Самуил знает лучшие ракурсы для великолепных фото у пирамид 😃

Н Никита Огромная благодарность за интереснейшую, содержательную и насыщенную программу экскурсии. Все было безупречно, с юмором и интереснейшими комментариями! Настоятельно рекомендую!!!!

Спасибо гиду Юсри!

Я Яна Очень приятный и образованный экскурсовод!

А Алёна Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, который любит свое дело.

Брала экскурсию в свой День рождения, получила уйму положительных эмоций. Рекомендуем всем.

Р Роман Отличная экскурсия!! Невероятный новый музей, в котором можно провести целый день! Большая благодарность гиду Самуэлю за правильно построенную экскурсию: мы всегда всё успевали посмотреть до появления автобусов с туристами)) Глубокие знания истории Египта и приятное человеческое общение сделали день незабываемым.

Отдельное спасибо за вкусный обед после!!

Наилучшие рекомендации!

Я Яна Экскурсия прошла хорошо, удалось посетить главные достопримечательности Каира - Большой Египетский музей и Пирамиды Гиза.

Музей очень большой, ожидаемо, что за одно посещение возможно увидеть самые главные его экспонаты.

Организация на плато Гиза выстроена хорошо - практически нет очередей, все удобно организовано

S Stanislav Спасибо Самуилу, всё прошло хорошо! Экскурсия была очень интересная и познавательная. Гид прекрасно знает русский язык, подробно отвечал на все возникающие вопросы и оказался очень легким в общении. Также было важно, что он давал нам время самостоятельно осмотреть экспонаты после основной части экскурсии.