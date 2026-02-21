За одну поездку вы увидите главные символы Древнего Египта и посетите самый масштабный музей в мире, посвящённый одной цивилизации. Познакомитесь с его богатой коллекцией и наследием фараонов. Я специализируюсь на истории Тутанхамона и подробно расскажу о нём на экскурсии.
Описание экскурсии
Большой Египетский музей (3 часа)
- галереи Тутанхамона — более 5000 экспонатов из гробницы фараона, в том числе золотая маска весом 11 кг и золотой саркофаг весом 110 кг.
- Большой зал и парадная лестница.
- музей лодок Хеопса.
Плато Гизы — пирамиды и Сфинкс (3 часа)
- остановка у пирамиды Хеопса — по желанию можно зайти внутрь, посетить пирамиды жён фараона и гробницу его дочери.
- смотровая площадка с панорамным видом на три пирамиды.
- пространство между пирамидами Хефрена и Микерина и заупокойный храм Микерина, где можно провести медитацию.
- Большой Сфинкс и долинный храм фараона Хефрена.
В поездке вы узнаете:
- какие версии строительства пирамид считаются официальными и почему они вызывают сомнения.
- какие альтернативные гипотезы существуют.
- каков возможный реальный возраст Большого Сфинкса.
- зачем нужны были храмы мумификации и как они использовались.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: некрополь в Гизе — $16 за чел., Большой Египетский музей — $35 за чел., обед — по желанию.
- Билеты в музей надо заказывать заранее. Помогу с их приобретением при необходимости.
- Бесплатно заберу из центра Каира или Гизы. Если вы за городом, доплата за трансфер — $20. Также можем встретиться уже на месте у музея.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Самуил — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 42 туристов
Я русскоговорящий гид с опытом работы более 25 лет. Специализируюсь на маршруте Святого семейства в Египте и глубоко знаю его духовную и историческую сторону. Также провожу экскурсии по главным достопримечательностям
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
N
Natalia
21 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого
Дата посещения: 21 февраля 2026
N
Natalia
24 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM - 3 часа полного погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид!
Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!
Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!
C
Celine
23 фев 2026
Все прекрасно было. Он всё организовал и много тоже там помогал. Он был очень дружелюбным. Могу его только рекомендовать
Н
Никита
22 фев 2026
1. Непродуманная организация экскурсии - на пирамиды Гизы мы не попали, они закрылись в 15.00 из за Рамадана (инф открытая, гид ее бы узнал, если бы зашёл на сайт пирамид)

2.
2.
2.
Анна
19 фев 2026
Все прошло отлично. Гид встретил нас в аэропорту, свозил на пирамиды, в Большой египетский музей, покормил обедом и вернул в аэропорт
А
Анна
15 фев 2026
Самуил, спасибо за лучшее утро в Египте!
Хочу оставить этот отзыв, чтобы поделиться магией, которую мы пережили. Если вы хотите увидеть пирамиды по-настоящему, без толп и суеты — вам нужно оказаться
Хочу оставить этот отзыв, чтобы поделиться магией, которую мы пережили. Если вы хотите увидеть пирамиды по-настоящему, без толп и суеты — вам нужно оказаться
Л
Лидия
9 фев 2026
Самуил, прекрасный рассказчик и очень приятный, образованный молодой человек. Хотим выразить ему огромную признательность за организацию и интересно проведенную экскурсию. Мы начали по его рекомендации в 7 утра и без
Maksim
7 фев 2026
Очень понравилась экскурсия с Самуилом! Без него не успели бы увидеть и малой части, а главное - не узнали бы многого о истории и культуре Египта. Экскурсия отлично структурирована, за довольно сжатое время успели посмотреть основные шедевры нового Египетского музея, посетить великие пирамиды. А еще Самуил знает лучшие ракурсы для великолепных фото у пирамид 😃
Н
Никита
28 янв 2026
Огромная благодарность за интереснейшую, содержательную и насыщенную программу экскурсии. Все было безупречно, с юмором и интереснейшими комментариями! Настоятельно рекомендую!!!!

Спасибо гиду Юсри!
Спасибо гиду Юсри!
Спасибо гиду Юсри!
Я
Яна
23 янв 2026
Очень приятный и образованный экскурсовод!
А
Алёна
13 янв 2026
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, который любит свое дело.
Брала экскурсию в свой День рождения, получила уйму положительных эмоций. Рекомендуем всем.
Брала экскурсию в свой День рождения, получила уйму положительных эмоций. Рекомендуем всем.
Р
Роман
11 янв 2026
Отличная экскурсия!! Невероятный новый музей, в котором можно провести целый день! Большая благодарность гиду Самуэлю за правильно построенную экскурсию: мы всегда всё успевали посмотреть до появления автобусов с туристами)) Глубокие знания истории Египта и приятное человеческое общение сделали день незабываемым.

Отдельное спасибо за вкусный обед после!!

Наилучшие рекомендации!
Отдельное спасибо за вкусный обед после!!
Наилучшие рекомендации!
Отдельное спасибо за вкусный обед после!!
Наилучшие рекомендации!
Я
Яна
11 янв 2026
Экскурсия прошла хорошо, удалось посетить главные достопримечательности Каира - Большой Египетский музей и Пирамиды Гиза.
Музей очень большой, ожидаемо, что за одно посещение возможно увидеть самые главные его экспонаты.
Организация на плато Гиза выстроена хорошо - практически нет очередей, все удобно организовано
Музей очень большой, ожидаемо, что за одно посещение возможно увидеть самые главные его экспонаты.
Организация на плато Гиза выстроена хорошо - практически нет очередей, все удобно организовано
S
Stanislav
11 янв 2026
Спасибо Самуилу, всё прошло хорошо! Экскурсия была очень интересная и познавательная. Гид прекрасно знает русский язык, подробно отвечал на все возникающие вопросы и оказался очень легким в общении. Также было важно, что он давал нам время самостоятельно осмотреть экспонаты после основной части экскурсии.
Т
Татьяна
7 янв 2026
Огромное спасибо Самуилу за прекрасно проведенную экскурсию в Гизе и новом музее! Отличный гид, разбирающийся в истории, интересующийся, образованный с отличным русским языком! Смело рекомендуем его в качестве гида. С удовольствием поедем с ним на экскурсии по другой тематике в Каире и не только.
