Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)

Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
За одну поездку вы увидите главные символы Древнего Египта и посетите самый масштабный музей в мире, посвящённый одной цивилизации. Познакомитесь с его богатой коллекцией и наследием фараонов. Я специализируюсь на истории Тутанхамона и подробно расскажу о нём на экскурсии.
4.8
17 отзывов
Описание экскурсии

Большой Египетский музей (3 часа)

  • галереи Тутанхамона — более 5000 экспонатов из гробницы фараона, в том числе золотая маска весом 11 кг и золотой саркофаг весом 110 кг.
  • Большой зал и парадная лестница.
  • музей лодок Хеопса.

Плато Гизы — пирамиды и Сфинкс (3 часа)

  • остановка у пирамиды Хеопса — по желанию можно зайти внутрь, посетить пирамиды жён фараона и гробницу его дочери.
  • смотровая площадка с панорамным видом на три пирамиды.
  • пространство между пирамидами Хефрена и Микерина и заупокойный храм Микерина, где можно провести медитацию.
  • Большой Сфинкс и долинный храм фараона Хефрена.

В поездке вы узнаете:

  • какие версии строительства пирамид считаются официальными и почему они вызывают сомнения.
  • какие альтернативные гипотезы существуют.
  • каков возможный реальный возраст Большого Сфинкса.
  • зачем нужны были храмы мумификации и как они использовались.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: некрополь в Гизе — $16 за чел., Большой Египетский музей — $35 за чел., обед — по желанию.
  • Билеты в музей надо заказывать заранее. Помогу с их приобретением при необходимости.
  • Бесплатно заберу из центра Каира или Гизы. Если вы за городом, доплата за трансфер — $20. Также можем встретиться уже на месте у музея.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самуил
Самуил — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 42 туристов
Я русскоговорящий гид с опытом работы более 25 лет. Специализируюсь на маршруте Святого семейства в Египте и глубоко знаю его духовную и историческую сторону. Также провожу экскурсии по главным достопримечательностям
страны: пирамидам, музеям, храмам и монастырям. Я копт — египетский христианин, поэтому хорошо знаком с христианским наследием Египта, но при этом отлично разбираюсь и в истории мечетей, и в культуре старого мусульманского Каира.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

N
Natalia
21 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого
нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид! Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!

I'm absolutely delighted with my tour with Irina! What a packed day: we spent 3 hours at the GEM museum completely immersed in Ancient Egyptian history—the time just flew by. And to top it off, we had an incredible stroll around the pyramids! Thank you so much to Irina for the captivating stories and for taking so many gorgeous pictures. I'll cherish them for a long time!

Дата посещения: 21 февраля 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM
N
Natalia
24 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM - 3 часа полного погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид!
Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!
C
Celine
23 фев 2026
Все прекрасно было. Он всё организовал и много тоже там помогал. Он был очень дружелюбным. Могу его только рекомендовать
Н
Никита
22 фев 2026
1. Непродуманная организация экскурсии - на пирамиды Гизы мы не попали, они закрылись в 15.00 из за Рамадана (инф открытая, гид ее бы узнал, если бы зашёл на сайт пирамид)
2.
Большой египетский музей - фантастический. Тольк наш гид в нем по ощущениям не был ни разу. Все 5 часов мы слушали хаотичный рассказ, в очень общих фактах о древнем Египте. Рассказ никак не соотносился с экспонатами. Гид неплохо говорит по русски, но к экскурсии по музею не подготовлен совсем. Не советую организатора и гида - отправляйтесь в музей самостоятельно

Анна
Анна
19 фев 2026
Все прошло отлично. Гид встретил нас в аэропорту, свозил на пирамиды, в Большой египетский музей, покормил обедом и вернул в аэропорт
А
Анна
15 фев 2026
Самуил, спасибо за лучшее утро в Египте!
Хочу оставить этот отзыв, чтобы поделиться магией, которую мы пережили. Если вы хотите увидеть пирамиды по-настоящему, без толп и суеты — вам нужно оказаться
там в 7:30 утра. Именно в это время мы встретились с нашим гидом Самуилом, и это было идеальное начало.
Отдельно хочу выделить гида Самуила. Это потрясающий рассказчик! Он преподносил информацию очень живо, с такими красочными деталями, что мы слушали, затаив дыхание. Чувствуется, что человек знает и любит свое дело.
Кроме того, Самуил — очень внимательный и заботливый человек. Он помогал нам в любых вопросах на протяжении всей экскурсии — от организационных моментов до мелких просьб. С ним спокойно, комфортно и очень интересно.
Самуил, спасибо вам за эти волшебные часы! Экскурсия суперская, рекомендуем всем-всем.

Л
Лидия
9 фев 2026
Самуил, прекрасный рассказчик и очень приятный, образованный молодой человек. Хотим выразить ему огромную признательность за организацию и интересно проведенную экскурсию. Мы начали по его рекомендации в 7 утра и без
спешки практически в одиночестве посмотрели все, что нам было интересно. Самуил очень хорошо говорит по-русски, излагает интересно и понятно простому обывателю. Машина с водителем была очень чистой и комфортной. Желаем всем таких же ярких впечатлений.

Maksim
Maksim
7 фев 2026
Очень понравилась экскурсия с Самуилом! Без него не успели бы увидеть и малой части, а главное - не узнали бы многого о истории и культуре Египта. Экскурсия отлично структурирована, за довольно сжатое время успели посмотреть основные шедевры нового Египетского музея, посетить великие пирамиды. А еще Самуил знает лучшие ракурсы для великолепных фото у пирамид 😃
Н
Никита
28 янв 2026
Огромная благодарность за интереснейшую, содержательную и насыщенную программу экскурсии. Все было безупречно, с юмором и интереснейшими комментариями! Настоятельно рекомендую!!!!
Спасибо гиду Юсри!
Я
Яна
23 янв 2026
Очень приятный и образованный экскурсовод!
А
Алёна
13 янв 2026
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, который любит свое дело.
Брала экскурсию в свой День рождения, получила уйму положительных эмоций. Рекомендуем всем.
Р
Роман
11 янв 2026
Отличная экскурсия!! Невероятный новый музей, в котором можно провести целый день! Большая благодарность гиду Самуэлю за правильно построенную экскурсию: мы всегда всё успевали посмотреть до появления автобусов с туристами)) Глубокие знания истории Египта и приятное человеческое общение сделали день незабываемым.
Отдельное спасибо за вкусный обед после!!
Наилучшие рекомендации!
Я
Яна
11 янв 2026
Экскурсия прошла хорошо, удалось посетить главные достопримечательности Каира - Большой Египетский музей и Пирамиды Гиза.
Музей очень большой, ожидаемо, что за одно посещение возможно увидеть самые главные его экспонаты.
Организация на плато Гиза выстроена хорошо - практически нет очередей, все удобно организовано
S
Stanislav
11 янв 2026
Спасибо Самуилу, всё прошло хорошо! Экскурсия была очень интересная и познавательная. Гид прекрасно знает русский язык, подробно отвечал на все возникающие вопросы и оказался очень легким в общении. Также было важно, что он давал нам время самостоятельно осмотреть экспонаты после основной части экскурсии.
Т
Татьяна
7 янв 2026
Огромное спасибо Самуилу за прекрасно проведенную экскурсию в Гизе и новом музее! Отличный гид, разбирающийся в истории, интересующийся, образованный с отличным русским языком! Смело рекомендуем его в качестве гида. С удовольствием поедем с ним на экскурсии по другой тематике в Каире и не только.
Входит в следующие категории Каира

