Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Отправляемся исследовать Каир — город, где древность встречается с современностью.
Конечно же, вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, а помимо этого — богатую коллекцию Египетского музея. Мы расскажем о прошлом и настоящем Каира, о повседневной жизни в нём. И при желании познакомим с местной кухней.
Описание круиза
Египетский музей (1,5 ч)
Вы увидите одну из самых богатых коллекций артефактов в мире — более 120 000 экспонатов, включая статуи фараонов, саркофаги и подлинные сокровища Тутанхамона. Гид расскажет, как жили, правили и увековечивали себя древние египтяне.
Круиз по Нилу (по желанию, 30 мин)
Возможность передохнуть и насладиться видами города с воды.
Вкус Египта (по желанию, 30 мин)
Можно попробовать знаменитое египетское блюдо кушари — ароматное сочетание риса, макарон, чечевицы и соуса. Это одно из самых популярных блюд страны, которым гордятся местные жители.
Пирамиды Гизы и Сфинкс (2,5 ч)
Величайшие памятники человечества — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — предстанут перед вами во всей своей грандиозности. Вы услышите мифы и легенды, связанные с этими загадочными сооружениями.
Современный Египет и культура
Во время экскурсии вы узнаете, как живут египтяне сегодня, какие у нас традиции, как проходят свадьбы и насколько важна семья в жизни современного Каира.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля
Входные билеты оплачиваются отдельно: Египетский музей — $12 с чел., пирамиды — $15 с чел.
Обед по желанию — $10 с чел.
Круиз по Нилу — $50 за всех
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 41 туриста
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
Отзывы и рейтинг
Борис
5 ноя 2025
Наш день в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в историю и культуру с потрясающим гидом. Азза — читать дальше
не только приятный и эрудированный профессионал, но и прекрасный рассказчик, которая сумела увлечь абсолютно всех: и взрослых, и наших детей. Расписание плотное, но сбалансированное, легко адаптируемое под запросы.
Азза, огромное спасибо за этот чудесный день! Мы до сих пор под впечатлением! 100% рекомендация!