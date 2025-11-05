Мои заказы

День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея

Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Отправляемся исследовать Каир — город, где древность встречается с современностью.

Конечно же, вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, а помимо этого — богатую коллекцию Египетского музея. Мы расскажем о прошлом и настоящем Каира, о повседневной жизни в нём. И при желании познакомим с местной кухней.
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея

Описание круиза

Египетский музей (1,5 ч)

Вы увидите одну из самых богатых коллекций артефактов в мире — более 120 000 экспонатов, включая статуи фараонов, саркофаги и подлинные сокровища Тутанхамона. Гид расскажет, как жили, правили и увековечивали себя древние египтяне.

Круиз по Нилу (по желанию, 30 мин)

Возможность передохнуть и насладиться видами города с воды.

Вкус Египта (по желанию, 30 мин)

Можно попробовать знаменитое египетское блюдо кушари — ароматное сочетание риса, макарон, чечевицы и соуса. Это одно из самых популярных блюд страны, которым гордятся местные жители.

Пирамиды Гизы и Сфинкс (2,5 ч)

Величайшие памятники человечества — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — предстанут перед вами во всей своей грандиозности. Вы услышите мифы и легенды, связанные с этими загадочными сооружениями.

Современный Египет и культура

Во время экскурсии вы узнаете, как живут египтяне сегодня, какие у нас традиции, как проходят свадьбы и насколько важна семья в жизни современного Каира.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: Египетский музей — $12 с чел., пирамиды — $15 с чел.
  • Обед по желанию — $10 с чел.
  • Круиз по Нилу — $50 за всех
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Бебо
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 41 туриста
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.

Борис
Борис
5 ноя 2025
Наш день в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в историю и культуру с потрясающим гидом. Азза —
читать дальше

не только приятный и эрудированный профессионал, но и прекрасный рассказчик, которая сумела увлечь абсолютно всех: и взрослых, и наших детей. Расписание плотное, но сбалансированное, легко адаптируемое под запросы.

Азза, огромное спасибо за этот чудесный день! Мы до сих пор под впечатлением! 100% рекомендация!

