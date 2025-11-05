Отправляемся исследовать Каир — город, где древность встречается с современностью. Конечно же, вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, а помимо этого — богатую коллекцию Египетского музея. Мы расскажем о прошлом и настоящем Каира, о повседневной жизни в нём. И при желании познакомим с местной кухней.

Описание круиза

Египетский музей (1,5 ч)

Вы увидите одну из самых богатых коллекций артефактов в мире — более 120 000 экспонатов, включая статуи фараонов, саркофаги и подлинные сокровища Тутанхамона. Гид расскажет, как жили, правили и увековечивали себя древние египтяне.

Круиз по Нилу (по желанию, 30 мин)

Возможность передохнуть и насладиться видами города с воды.

Вкус Египта (по желанию, 30 мин)

Можно попробовать знаменитое египетское блюдо кушари — ароматное сочетание риса, макарон, чечевицы и соуса. Это одно из самых популярных блюд страны, которым гордятся местные жители.

Пирамиды Гизы и Сфинкс (2,5 ч)

Величайшие памятники человечества — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — предстанут перед вами во всей своей грандиозности. Вы услышите мифы и легенды, связанные с этими загадочными сооружениями.

Современный Египет и культура

Во время экскурсии вы узнаете, как живут египтяне сегодня, какие у нас традиции, как проходят свадьбы и насколько важна семья в жизни современного Каира.

Организационные детали