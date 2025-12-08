Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы -белая и черная пустыни -переночовкой в пустыне в палатках -купаться в источниках воды с сервоприводом -сафари на внедорожниках -сафари по оазису эльфаюме -озеро карун -водяные колеса -долина китов -водопады

Мы предлагаем вам неординарную программу, о которой некоторые туристы даже не догадываются! Побывайте в уникальной локации пустыни Сахары с чисто белым песком и необычными каменными изваяниями, и узнайте интересные факты о возникновении этого необычного места. после посещения пустыни на обратном пути заедем в оазис эль-фаюме. Дорогие гости если никогда не увидели рассвет и закат солнца в пустыне,то вы много пропустили,поехали с нами увидите другой мир,полный красотой,впечатлений. Белая,черная пустыни: Белая пустыня обладает поистине магическим эффектом, поскольку она является одним из недавно объявленных протекторатов Египта и полностью расположена в районе Фарафра. Считается одним из самых важных туристических направлений Египта для сафари по пустыне. Без сомнения, это самое известное место в пустыне Египта, и не зря. В каждой пустыне на планете количество странных и великолепных высеченных ветром скальных образований в форме огромных грибов или камней не имеет себе равных. Фарафра находится ближе к этому 300-километровому протекторату, чем Бахария, хотя здесь меньше выбор туров и сафари. Тем не менее, это идеальное место для начала путешествия с ночевкой в бесконечную белизну. Мрачный и в то же время чрезвычайно привлекательный пейзаж кажется сверхъестественным. Туристы приезжают полюбоваться им со всего мира. Оазис Бахария и другая выдающаяся природная достопримечательность Египта, Белая пустыня, расположены рядом с Черной пустыней. Необитаемая и абсолютно безжизненная пустыня привлекает не только любопытных туристов, но и профессиональных фотографов. В определенное время суток здесь можно создать уникальные снимки, ведь игра теней формирует еще более удивительный сценарий. Название этой пустыни происходит от слоя мела и известняка, который частично покрывает ландшафт. Это остатки того времени, когда эта территория, сегодня засушливая, находилась под водой, насчитывающей десятки миллионов лет. Вблизи Ливийской пустыни всегда можно найти останки морских ежей, ракушки, даже коралловые рифы. Сон под звездами (точнее, под миллионами звезд!), в абсолютной тишине, в самом сердце кажущегося бесконечным пространства дарит нереальные ощущения. Ходить по песку или камням, пересекать сухой оазис, пить чай у затерянного в глуши источника, обнаруживать окаменелости раковин - все это где-то еще, помимо этой планеты. А для тех, кто любит атмосферу приключений, все это можно сделать на джипе 4x4.. Также в районе Белой пустыни можно встретить таких животных, как стройнорогая газель, Gazella Leptoceros. Это очень популярный район среди туристов и жителей, которые приезжают насладиться уникальными пейзажами Белой пустыни. Вы захотите остаться там на всю жизнь из-за ее волшебства и сцен, которые она может предложить для поистине захватывающих впечатлений, которые останутся в вашей памяти на всю жизнь в туре Белая пустыня Египта, поскольку это самый известный и авантюрный опыт, который невозможно испытать нигде больше. Есть некоторые однодневные туры в Каир, которые могут охватить оазис и Белую и Черную пустыню, это будет долгий день, но он определенно того стоит. Высококвалифицированный гид из Cairo Top Tours будет сопровождать вас на каждом шагу и ответит на все ваши вопросы Белая пустыня обладает магическим эффектом, поскольку она является одним из недавно объявленных протекторатов Египта и полностью расположена на территории региона Фарафра. Она считается одним из важнейших туристических направлений для сафари по пустыне в Египте. Рядом с Черной пустыней находится оазис Бахария и еще одна главная природная достопримечательность Египта - Белая пустыня. Эта необитаемая и безжизненная пустыня привлекает не только любопытных туристов, но и профессиональных фотографов. В определенное время суток здесь можно создавать уникальные снимки, а переплетение теней создает еще более потрясающий фон. Название пустыни происходит от слоя мела и известняка, частично покрывающего ландшафт. Это остатки того времени, когда этот регион, ныне засушливый, десятки миллионов лет назад находился под водой. Здесь до сих пор можно найти остатки морских ежей, раковин, морских огурцов, морских ежей и морских ежей. Оазис эльфаюм: Расположенный менее чем в двух часах езды к юго-западу от Каира Фаюмский оазис, несомненно, является одним из скрытых сокровищ страны. Этот обширный регион, состоящий из множества озер и каналов, является идеальным местом для проведения выходных или однодневных поездок для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Каир — хаотичный и шумный город. Чем ближе к Фаюму, тем тише и чище, — рассказывает итальянский кинооператор из Каира Федерико Корно. И вдруг вы видите повсюду зеленые пятна. В Фаюме жизнь как бы замедляется и возвращается к естественному ритму. 1-Озеро карун -самое большое природное озеро в Египте. 2-Заповедник Вади-эльрайн и долина китов. увидите полеонотологичские находки. полубуетесь природой,пустынией и можно покататься по дюнам на сэндборде. 4-Музей китов: здесь хранятся скелеты китов,живуших в этом районе более 35 миллионов лет. 5-Озеро Аль-машу:вы узнаете почему его цвет меняется в течение дня и можно ли в нем купаться. 6-Панорама заповедника:сделаете красивые фото с высоты 30 м. 7-Водопад Фаюма:красивая лечебная вода 8-Деревня Тунис:необыкновенные дома,построенные из глины и сможете приобрести местные продукты. узнаете местные обычаи,традиции местного населения. 9-долина китов 10-вади эльраин. это уникальная программа содержит в себе 2 классные экскурсии: экскурсия в белую и черную пустыню с переночовкой под открытым небом Оазис эльфаюм. Программа организуется на вышем уровне и вас соправаждает специалисты местные проводники водители -фотографы. Важная информация: -дорога из каира в белую пустыню занимает 4 часа -сафари по пустыни до заката солнца по белой пустыни -в 6 утра встаёте и встречаете рассвет солнце -к 10 вернуться в оазис, позавтракаете и после завтрака,ваш автомобиль довезет до оазиса Альфаюм 3 часа -в 13.00 приехать в эльфаюм и начинается экскурсия. -обедать в оазисе -К 19 отправление назад в каир

