Двухдневные экскурсионные туры Каира

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Каире, цены от $316. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Пешая
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Начало: Отель или аэропорт
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
На автобусе
6 отзывов
2 дня
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
3 окт в 08:30
от $316 за всё до 2 чел.
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
На машине
На яхте
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе,
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    посмотрели пирамиды, Сфинкса, съездили в Саккару, исследовали гробницы. Во второй день мы изучали Каир: Каирский музей, мечеть Мухаммеда Али, коптскую Подвешенную церковь. Каждая локация произвела сильное впечатление, ни одна из них не была лишней в нашем маршруте. Была возможность немного модифицировать маршрут. Нашим гидом был русскоязычный египтолог Амр. Он замечательно провел экскурсии, рассказывал подробно и интересно, отвечал на все наши многочисленные вопросы, всегда приезжал вовремя. Амр всегда оставлял достаточно времени для фотографий, помогал делать семейные фото. Билеты приобретал заранее, поэтому нам не приходилось ждать в очередях. Помогал избежать толпы и назойливых продавцов. От всей души советуем эту экскурсию и благодарим экскурсовода Амра, водителя и организатора.

  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Двухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил
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    с удовольствием отвечал на все мои вопросы. . Был очень внимательным и ответственным. Был впечатлен видами на древние пирамиды и масштабом их строительства.

  • Л
    Любовь
    24 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Отличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру
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    и очень аккуратному водителю Мухамеду. Все прошло интересно и безопасно. С командой была три дня,посетили Дахшур, Мемфис, Саккару и пирамиды в Гизе, Каирский музей, покатались по Нилу,увидели Коптский квартал,рынок и улицу Аль Муиз,съездили в Александрию. Прекрасная эрудиция и грамотность гида Амра поразила, на все мои вопросы я получила ответы:)

  • В
    Виктория
    11 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Замечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «2-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 316 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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