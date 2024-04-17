2 дня
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Начало: Отель или аэропорт
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
2 дня
В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
3 окт в 08:30
от $316 за всё до 2 чел.
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДарья17 апреля 2024Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе,
- ААндрей10 декабря 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоДвухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил
- ЛЛюбовь24 августа 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоОтличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру
- ВВиктория11 августа 2023В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящегоЗамечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
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