Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Авторский тур в Каире

Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов

5
1 отзыв
За одно путешествие увидим песчаные барханы и цветущие оазисы, вдохнём бриз Средиземного моря и окунёмся в термальные воды, спустимся в подземелья пирамиды и побываем на месте, где когда-то стоял легендарный Александрийский маяк.

А ещё вы попробуете полезный бедуинский чай, проплывёте по реке на парусной лодке, рассмотрите настоящих мумий, сделаете фотографии на фоне Большого Сфинкса и проведёте ночь в пустыне. В кемпинге вас ждут вечерняя шоу-программа, невероятный закат и россыпь звёзд на небе.
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
31
мая
29
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$810
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно изменение порядка экскурсий и маршрута в индивидуальном порядке.

Проживание. Будем жить в отеле в Каире, 2-местное размещение с удобствами, а также в кемпинге в пустыне.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды. Ужины и напитки — за доплату. В свободном доступе всегда будет бутилированная вода.

Дети. Участие возможно с 6 лет. Для детей действует скидка 50%.

Транспорт. Для групп из 1-2 человек — KIA, Toyota, Hyundai; для групп от 3 до 8 человек — комфортабельный микроавтобус Toyota с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Каирский египетский музей и пирамиды Гизы

Встретим вас в аэропорту Каира и начнём экскурсионную программу. Заглянем в Каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. С нами будет местный гид — он расскажет про экспонаты и погрузит в историю страны. После музея желающие смогут прокатиться по Нилу на лодке (за доплату).

После обеда отправимся в Гизу, чтобы увидеть главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Вечером отвезём вас в отель.

Каирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды Гизы
2 день

Достопримечательности Александрии

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу. Путешествовать будем с гидом-историком. Вы узнаете удивительную историю Александрии и тех, кто был с ней связан: Александра Македонского, Клеопатры, Юлия Цезаря.

Спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.

Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся назад в Каир.

Достопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности Александрии
3 день

Путешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздами

После завтрака на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем вместе с местным гидом колесить по пустыне.

Увидим Хрустальную гору, на скальных образованиях которой блестят кристаллы белого, а местами и розового цвета. Побываем на сероводородных источниках, где желающие смогут искупаться в горячей воде. Приготовим для вас вкусный обед прямо на свежем воздухе, а после трапезы у вас будет время для фотосессии.

Вечером разобьём лагерь посреди Белой пустыни, приготовим вам ужин и насладимся вечерней шоу-программой, попивая бедуинский чай, который улучшает пищеварение и восстанавливает обмен веществ. А ещё встретим невероятный закат!

Ночевать будем в кемпинге.

Путешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздами
4 день

Возвращение в Каир

Проснёмся рано, чтобы увидеть, как встаёт солнце. Сделаем эффектные фотографии, позавтракаем и через Чёрную пустыню отправимся к оазису. Здесь вы пересядете на автомобиль, который доставит вас в отель в Каир.

Возвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в Каир
5 день

Оазис Эль Файюм и отъезд

Встретим вас в 08:00 после завтрака и поедем к оазису Эль Файюм. Проедем всего 1,5 часа, а пейзажи вокруг станут совсем другие: вы увидите и солёное озеро Карун, и удивительных птиц, обитающих на его берегах, и Долину китов с окаменелостями доисторических животных, и шумные водопады и водоёмы. Посетим местный музей, прогуляемся по реке на парусной лодке и пообедаем в ресторане.

Затем отвезём вас в аэропорт Каира.

Оазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки и обеды в местных ресторанах на экскурсиях (напитки в кафе не входят в стоимость)
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гидов и водителей
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Ужины и напитки в ресторанах
  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) - 35-50 € (стоимость зависит от количества людей)
  • Катание на верблюдах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, утро
Завершение: Аэропорт Каира, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
9 мар 2024
Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время:
Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды.
Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему.
Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы.
Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне.
Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму.
И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля.
Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат.
Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте.
Имад, спасибо! Ты крутой!
Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЕгипетский музейМузеиПрирода и пейзажиКитыЖивотные

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