Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
А ещё вы попробуете полезный бедуинский чай, проплывёте по реке на парусной лодке, рассмотрите настоящих мумий, сделаете фотографии на фоне Большого Сфинкса и проведёте ночь в пустыне. В кемпинге вас ждут вечерняя шоу-программа, невероятный закат и россыпь звёзд на небе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$810
Описание
Организационные детали
Возможно изменение порядка экскурсий и маршрута в индивидуальном порядке.
Проживание. Будем жить в отеле в Каире, 2-местное размещение с удобствами, а также в кемпинге в пустыне.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды. Ужины и напитки — за доплату. В свободном доступе всегда будет бутилированная вода.
Дети. Участие возможно с 6 лет. Для детей действует скидка 50%.
Транспорт. Для групп из 1-2 человек — KIA, Toyota, Hyundai; для групп от 3 до 8 человек — комфортабельный микроавтобус Toyota с кондиционером.
Программа тура по дням
Каирский египетский музей и пирамиды Гизы
Встретим вас в аэропорту Каира и начнём экскурсионную программу. Заглянем в Каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. С нами будет местный гид — он расскажет про экспонаты и погрузит в историю страны. После музея желающие смогут прокатиться по Нилу на лодке (за доплату).
После обеда отправимся в Гизу, чтобы увидеть главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.
Вечером отвезём вас в отель.
Достопримечательности Александрии
Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу. Путешествовать будем с гидом-историком. Вы узнаете удивительную историю Александрии и тех, кто был с ней связан: Александра Македонского, Клеопатры, Юлия Цезаря.
Спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.
Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.
Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся назад в Каир.
Путешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздами
После завтрака на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем вместе с местным гидом колесить по пустыне.
Увидим Хрустальную гору, на скальных образованиях которой блестят кристаллы белого, а местами и розового цвета. Побываем на сероводородных источниках, где желающие смогут искупаться в горячей воде. Приготовим для вас вкусный обед прямо на свежем воздухе, а после трапезы у вас будет время для фотосессии.
Вечером разобьём лагерь посреди Белой пустыни, приготовим вам ужин и насладимся вечерней шоу-программой, попивая бедуинский чай, который улучшает пищеварение и восстанавливает обмен веществ. А ещё встретим невероятный закат!
Ночевать будем в кемпинге.
Возвращение в Каир
Проснёмся рано, чтобы увидеть, как встаёт солнце. Сделаем эффектные фотографии, позавтракаем и через Чёрную пустыню отправимся к оазису. Здесь вы пересядете на автомобиль, который доставит вас в отель в Каир.
Оазис Эль Файюм и отъезд
Встретим вас в 08:00 после завтрака и поедем к оазису Эль Файюм. Проедем всего 1,5 часа, а пейзажи вокруг станут совсем другие: вы увидите и солёное озеро Карун, и удивительных птиц, обитающих на его берегах, и Долину китов с окаменелостями доисторических животных, и шумные водопады и водоёмы. Посетим местный музей, прогуляемся по реке на парусной лодке и пообедаем в ресторане.
Затем отвезём вас в аэропорт Каира.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки и обеды в местных ресторанах на экскурсиях (напитки в кафе не входят в стоимость)
- Трансферы по маршруту
- Услуги гидов и водителей
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно
- Ужины и напитки в ресторанах
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) - 35-50 € (стоимость зависит от количества людей)
- Катание на верблюдах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды.
Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему.
Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы.
Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне.
Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму.
И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля.
Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат.
Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте.
Имад, спасибо! Ты крутой!
Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)