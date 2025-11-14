5 день

Индивидуальная экскурсия и фотосессия в Карнакском

Начнем с фотосессии в Карнакском храме - самом большом храме в Луксоре!

После гид нам расскажет историю этого места.

На экскурсии нас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов!

Мы посетим:

- Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах;

- Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма);

- Аллея сфинксов;

- Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.

- Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.

В нашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии!

После экскурсии - ужин в ресторане и свободное время.

