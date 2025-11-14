Мои заказы

Египет: Каир и Луксор - программа максимум

Тур для тех, кто ценит своё время, комфорт и эстетику
Описание тура

Вам с нами по пути, если тоже цените в путешествии:
– комфорт;
– красоту и эстетику;
– качественно проведëнное время в хорошей компании людей, также влюблённых в путешествия;
– яркие воспоминания.
Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача – наслаждаться поездкой по красивейшим местам Египта.

    Программа тура по дням

    1 день

    Прилет в Каир, знакомство

    Прилет в аэропорт Каира
    Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель в Гизе
    Далее - заселение в отель
    Приветственный ужин в ресторане с видом на пирамиды

    2 день

    Индивидуальная экскурсия с гидом

    Сегодня мы отправимся на индивидуальную экскурсию по Каиру с русскоговорящим гидом!

    В нашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии!

    Мы посетим на экскурсии (с 9:00 до 17:00):

    - Пирамиды Гизы и статую Сфинкса;

    - Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства;

    - Каирская Цитадель и мечеть Мухамеда Али

    И другие интересные места по рекомендации нашего гида - для полного погружения в колорит Каира!

    После экскурсии - ужин в ресторане и свободное время.

    3 день

    Фотосессия на фоне пирамид, с верблюдом

    Сегодня у нас целый день посвещенный фотосесии!

    Луки для всех фотосесий обсудим с вами заранее, чтобы вы не брали в поездку лишних вещей!

    Мы сделаем полноценную фотосессию на фоне пирамид и с верблюдом;

    Позавтракаем в кафе на плато Гизы с потрясающим видом на пирамиды.

    После фотосессии у вас будет свободное время чтобы отдохнуть или насладиться Каиром самостоятельно.

    4 день

    Перелет в Луксор

    11:00 - выселение из отеля в Каире

    Трансфер в аэропорт

    Перелет в Луксор

    Заселение в отель в Луксоре

    Ужин в ресторане на берегу Нила

    5 день

    Индивидуальная экскурсия и фотосессия в Карнакском

    Начнем с фотосессии в Карнакском храме - самом большом храме в Луксоре!

    После гид нам расскажет историю этого места.

    На экскурсии нас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов!

    Мы посетим:

    - Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах;

    - Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма);

    - Аллея сфинксов;

    - Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.

    - Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.

    В нашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии!

    После экскурсии - ужин в ресторане и свободное время.

    6 день

    Свободный день

    Сегодня у нас свободный день.

    По вашему желанию я могу организовать для вас полет на шаре, дополнительную экскурсию или фотосессию или можете провести день у бассейна на берегу Нила в нашем отеле
    7 день

    Прощаемся и Египтом, возвращаемся домой

    8.00-9.00 завтрак в отеле

    11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой

    *или вы можете продлить свое пребывание в этой прекрасной стране. В этом случае, я помогу организовать трансфер из Луксора до любого курорта!

    Варианты проживания

    2-x местный номер

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт Каира и Луксора
    • Проживание в 4* отеле в Гизе с видом на пирамиды (Двухместное размещение. Номера с террасой и видом на пирамиды) Khan Duidar inn hotel
    • Проживание в Луксоре - в 5* отеле на берегу Нила (Двухместное размещение) Steigenberger Resort Achtiy hotel
    • Завтраки в отелях
    • Индивидуальная экскурсия по Каиру только для нашей группы
    • Фотосессия на фоне пирамид Гизы, с верблюдом
    • Фото-сопровождение на экскурсии в Каире (мобильная съемка)
    • Индивидуальная экскурсия с гидом в Луксоре
    • Фото-сопровождение на экскурсии в Луксоре (мобильная съемка)
    • Фотосессия в Карнакском храме
    • 30 фото с детальной ретушью и не менее 300 исходных фото
    • Консультация, подбор билетов, подбор одежды и аксессуаров для фотосессий
    • Полное сопровождение 24/7
    Что не входит в цену
    • Авиабилеты из вашего города в Каир и обратно
    • Внутренние авиабилеты Каир-Луксор и обратно
    • Страховка
    • Виза (25 долларов)
    • Обеды и ужины
    • Входные билеты во время экскурсий в Каире и Луксоре на плато Гизы и музеи/храмы (73 доллара за все музеи по программе)
    • Личные расходы
    • Полет на шаре в Луксоре
    • Дополнительные экскурсии
    • Дополнительные фотосессии
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Ольга
    Ольга — Тревел-эксперт
    Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

