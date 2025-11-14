Описание тура
Вам с нами по пути, если тоже цените в путешествии:
– комфорт;
– красоту и эстетику;
– качественно проведëнное время в хорошей компании людей, также влюблённых в путешествия;
– яркие воспоминания.
Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача – наслаждаться поездкой по красивейшим местам Египта.
Программа тура по дням
Прилет в Каир, знакомство
Прилет в аэропорт Каира
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель в Гизе
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в ресторане с видом на пирамиды
Индивидуальная экскурсия с гидом
Сегодня мы отправимся на индивидуальную экскурсию по Каиру с русскоговорящим гидом!
В нашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии!
Мы посетим на экскурсии (с 9:00 до 17:00):
- Пирамиды Гизы и статую Сфинкса;
- Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства;
- Каирская Цитадель и мечеть Мухамеда Али
И другие интересные места по рекомендации нашего гида - для полного погружения в колорит Каира!
После экскурсии - ужин в ресторане и свободное время.
Фотосессия на фоне пирамид, с верблюдом
Сегодня у нас целый день посвещенный фотосесии!
Луки для всех фотосесий обсудим с вами заранее, чтобы вы не брали в поездку лишних вещей!
Мы сделаем полноценную фотосессию на фоне пирамид и с верблюдом;
Позавтракаем в кафе на плато Гизы с потрясающим видом на пирамиды.
После фотосессии у вас будет свободное время чтобы отдохнуть или насладиться Каиром самостоятельно.
Перелет в Луксор
11:00 - выселение из отеля в Каире
Трансфер в аэропорт
Перелет в Луксор
Заселение в отель в Луксоре
Ужин в ресторане на берегу Нила
Индивидуальная экскурсия и фотосессия в Карнакском
Начнем с фотосессии в Карнакском храме - самом большом храме в Луксоре!
После гид нам расскажет историю этого места.
На экскурсии нас ждёт классическая версия истории Луксора и Египта: древнеегипетские фараоны и гробницы, повседневный уклад египтян и их традиции. Вы услышите о значении этого города для всей страны. А ещё узнаете о том, как живут современные потомки фараонов!
Мы посетим:
- Карнакский храм — в его строительстве поучаствовало более 30 фараонов! На территории комплекса вы осмотрите религиозные постройки, статуи и рельефы, а еще увидите священное озеро — гид расскажет о его тайнах;
- Луксорский храм — вы полюбуетесь его прекрасными рельефами и услышите о ритуалах праздника Опет (его проведение было одной из главных функций храма);
- Аллея сфинксов;
- Долины Царей и Цариц — это недалеко от города: здесь мы посетим гробницу Тутанхамона (единственная, дошла до нас в полной сохранности). Осмотрим Дом-музей Говарда Картера, который и обнаружил знаменитую гробницу. А еще впечатлимся богатым убранством гробницы Нефертари.
- Храм царицы Хатшепсут, выстроенный в скале — вы пройдете по его верхней и нижней террасам и поразитесь величию архитектуры.
В нашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии!
После экскурсии - ужин в ресторане и свободное время.
Свободный день
Сегодня у нас свободный день.По вашему желанию я могу организовать для вас полет на шаре, дополнительную экскурсию или фотосессию или можете провести день у бассейна на берегу Нила в нашем отеле
Прощаемся и Египтом, возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой
*или вы можете продлить свое пребывание в этой прекрасной стране. В этом случае, я помогу организовать трансфер из Луксора до любого курорта!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт Каира и Луксора
- Проживание в 4* отеле в Гизе с видом на пирамиды (Двухместное размещение. Номера с террасой и видом на пирамиды) Khan Duidar inn hotel
- Проживание в Луксоре - в 5* отеле на берегу Нила (Двухместное размещение) Steigenberger Resort Achtiy hotel
- Завтраки в отелях
- Индивидуальная экскурсия по Каиру только для нашей группы
- Фотосессия на фоне пирамид Гизы, с верблюдом
- Фото-сопровождение на экскурсии в Каире (мобильная съемка)
- Индивидуальная экскурсия с гидом в Луксоре
- Фото-сопровождение на экскурсии в Луксоре (мобильная съемка)
- Фотосессия в Карнакском храме
- 30 фото с детальной ретушью и не менее 300 исходных фото
- Консультация, подбор билетов, подбор одежды и аксессуаров для фотосессий
- Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города в Каир и обратно
- Внутренние авиабилеты Каир-Луксор и обратно
- Страховка
- Виза (25 долларов)
- Обеды и ужины
- Входные билеты во время экскурсий в Каире и Луксоре на плато Гизы и музеи/храмы (73 доллара за все музеи по программе)
- Личные расходы
- Полет на шаре в Луксоре
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные фотосессии