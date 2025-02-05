Вы узнаете тайны пирамид и тех, кто их возводил, и осмотрите старейшее из сохранившихся каменных
Описание тура
Организационные детали
Программу возможно менять по желанию путешественников.
Проживание. Не включено в стоимость. По запросу поможем с поиском и бронированием отеля.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Автомобиль Chevrolet с кондиционером, вместимость 7 человек.
Дети. Участие возможно с 2 лет.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса II
Встретим вас в аэропорту Каира или заберём от вашего отеля и сразу отправимся к пирамидам Гизы. Осмотрим величественные сооружения и полюбуемся статуей Сфинкса. Затем увидим ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре — древнейшее из сохранившихся каменных построек, а дальше спустимся в гробницу. Переедем в Древний Мемфис, некогда бывший столицей Древнего Египта. Рассмотрим статую Рамзеса II.
После экскурсии доставим вас в отель.
Национальный музей египетской цивилизации и крепость Саладина
Утром отправимся в Национальный музей египетской цивилизации, где хранится более 50 000 уникальных артефактов, в том числе мумии фараонов. Дальше посетим крепость Саладина 12 века. Увидим, как в Каире уживаются сразу несколько религий: осмотрим церковь Святой Марии, синагогу Бен-Эзра и мечеть Амра ибн аль-Аса. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка Хан аль-Халили, самого большого в Африке. Здесь вы сможете закупиться сувенирами и подарками, а затем отвезём вас в ваш отель или аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Экскурсии по программе
- Бутилированная вода и соки в машине
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно
- Проживание
- Питание - ок. $10 за приём пищи
- Входные билеты на объекты экскурсий - $30
- Экскурсия на лодке для всей группы (по желанию) - $50
- Катание на верблюде (по желанию) - $20