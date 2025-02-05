Индивидуальный тур с египтологом по главным местам Каира и окрестностей: Гиза, Мемфис и Саккара

Сфотографировать скульптуру Сфинкса, увидеть мумии фараонов и заглянуть в гробницу
Приглашаем провести 2 дня в компании дипломированного гида-египтолога, который погрузит вас в историю этой удивительной страны.

Вы узнаете тайны пирамид и тех, кто их возводил, и осмотрите старейшее из сохранившихся каменных
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сооружений — пирамиду Джосера.

Побываем в Национальном музее египетской цивилизации, пройдёмся по атмосферному рынку Хан аль-Халили, самому большому в Африке, и посетим столицу Древнего Египта — Мемфис. По желанию группы можем менять программу путешествия.

5
1 отзыв
Индивидуальный тур с египтологом по главным местам Каира и окрестностей: Гиза, Мемфис и Саккара
Индивидуальный тур с египтологом по главным местам Каира и окрестностей: Гиза, Мемфис и Саккара
Индивидуальный тур с египтологом по главным местам Каира и окрестностей: Гиза, Мемфис и Саккара
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программу возможно менять по желанию путешественников.

Проживание. Не включено в стоимость. По запросу поможем с поиском и бронированием отеля.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Автомобиль Chevrolet с кондиционером, вместимость 7 человек.

Дети. Участие возможно с 2 лет.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса II

Встретим вас в аэропорту Каира или заберём от вашего отеля и сразу отправимся к пирамидам Гизы. Осмотрим величественные сооружения и полюбуемся статуей Сфинкса. Затем увидим ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре — древнейшее из сохранившихся каменных построек, а дальше спустимся в гробницу. Переедем в Древний Мемфис, некогда бывший столицей Древнего Египта. Рассмотрим статую Рамзеса II.

После экскурсии доставим вас в отель.

Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса IIПирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса IIПирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса IIПирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса IIПирамиды Гизы и Саккары, Мемфис и статуя Рамзеса II
2 день

Национальный музей египетской цивилизации и крепость Саладина

Утром отправимся в Национальный музей египетской цивилизации, где хранится более 50 000 уникальных артефактов, в том числе мумии фараонов. Дальше посетим крепость Саладина 12 века. Увидим, как в Каире уживаются сразу несколько религий: осмотрим церковь Святой Марии, синагогу Бен-Эзра и мечеть Амра ибн аль-Аса. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка Хан аль-Халили, самого большого в Африке. Здесь вы сможете закупиться сувенирами и подарками, а затем отвезём вас в ваш отель или аэропорт.

Национальный музей египетской цивилизации и крепость СаладинаНациональный музей египетской цивилизации и крепость СаладинаНациональный музей египетской цивилизации и крепость СаладинаНациональный музей египетской цивилизации и крепость СаладинаНациональный музей египетской цивилизации и крепость Саладина

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
  • Экскурсии по программе
  • Бутилированная вода и соки в машине
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Проживание
  • Питание - ок. $10 за приём пищи
  • Входные билеты на объекты экскурсий - $30
  • Экскурсия на лодке для всей группы (по желанию) - $50
  • Катание на верблюде (по желанию) - $20
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Каир, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Irina
5 фев 2025
Мы забронировали даты тура Гиза-Каир у Руби в самом начале, еще до покупки билетов на самолёт. Считаем, что наша поездка сложилась удачно в большой степени благодаря Руби. Очень милая, вежливая,
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грамотная, с хорошим знанием русского языка, тактичная. Помогала с покупкой входных билетов, которые можно купить только по карте, с ней мы быстро проходили все очереди. Мы много посмотрели за 2 дня, согласно программе. Провела нас по главным экспонатам музея, дала достаточно времени на самостоятельное изучение. Нам взрослым и подросткам было интересно и познавательно. По пути Руби отвечала на все вопросы о жизни египтян. Особая благодарность Руби и водителю авто за доставку нас из отеля в Гизе в отель Каира, как настоящие друзья подождали пока мы заселимся. Мы особенно оценили разницу прогулок по Каиру с Руби и без нее на третий день самостоятельного пребывания- переходить дороги под сигналы машин и ловить такси самим было непривычно. Рекомендуем, экскурсии с Руби экономят много сил и времени.

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