Встретим вас в аэропорту Каира или заберём от вашего отеля и сразу отправимся к пирамидам Гизы. Осмотрим величественные сооружения и полюбуемся статуей Сфинкса. Затем увидим ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре — древнейшее из сохранившихся каменных построек, а дальше спустимся в гробницу. Переедем в Древний Мемфис, некогда бывший столицей Древнего Египта. Рассмотрим статую Рамзеса II.

После экскурсии доставим вас в отель.