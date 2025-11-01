-
Египет: Каир и Луксор - программа максимум
Тур для тех, кто ценит своё время, комфорт и эстетику
1 ноя в 10:00
от 137 034 ₽
146 521 ₽ за человека
Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы
Погулять по Каиру, увидеть Долину Царей и посетить Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте
Начало: Аэропорт Каира, время вашего рейса
25 окт в 15:00
17 ноя в 15:00
$2650 за человека
Обратно в Древний Египет: активный тур с круизом по Нилу и днём в пустыне
Увидеть пирамиды и Сфинкса, промчать на джипах по бархану и рассмотреть фрески и статуи в храмах
Начало: Каир, аэропорт, прилёт до 15:00
2 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
110 000 ₽ за человека
