Приглашаем в тур-знакомство по главным достопримечательностям Египта.В столице посетим Каирский египетский музей, чтобы увидеть уникальные артефакты, мумий и статуи царей.А затем исследуем религиозный комплекс Старого Каира, где соседствуют мечети, синагога

и христианские святыни. Побываем в Гизе и полюбуемся пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина, сфотографируем Большого сфинкса и осмотрим ступенчатую пирамиду Джосера. Последний день тура посвятим Александрии: побываем в загадочных катакомбах, доберёмся до римского амфитеатра и увидим крепость Кайт-Бей, основанную на месте Александрийского маяка. Программа путешествия может быть изменена по вашему желанию.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию.