В столице посетим Каирский египетский музей, чтобы увидеть уникальные артефакты, мумий и статуи царей.
А затем исследуем религиозный комплекс Старого Каира, где соседствуют мечети, синагога
Описание тура
Организационные детали
Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Комфортабельный минивэн входит в стоимость тура при группе до 3-х человек. Если группа больше, то доплата за аренду микроавтобуса составит €35 на всю группу.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Каирский музей
Знакомство со столицей начнём с Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и статуи правителей. Затем осмотрим цитадель Саладина 12 века и посетим религиозный комплекс Старого Каира, где соседствуют иудаизм, христианство и ислам. Вы увидите древнюю мечеть Амра ибн аль-Аса, коптские церкви Девы Марии, синагоги и православные церкви Св. Георгия.
Заглянем на восточный базар и выпьем чашечку кофе в кафе «Эль Фишави». Дальше желающие смогут отправиться на речную прогулку по Нилу.
Пирамиды Гизы и Саккара
Сегодня перед вами во всей красе предстанут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как и для чего они строились, а также почему этим громадным сооружениям удалось сохраниться до наших времён. Осмотрим Большого сфинкса и отправимся в Саккару — древний некрополь. Увидим ступенчатую пирамиду Джосера и рассмотрим тексты из древнеегипетской Книги мёртвых на стенах пирамиды Униса. Переместимся в некрополь Дахшур, где находятся Ломана и Розовая пирамиды фараона Снофру. Во время экскурсии расскажем, почему они получили такие названия.
Александрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-Бей
Утром поедем в Александрию. Посетим катакомбы Ком эль-Шукафа и познакомимся с традициями кремации в Древнем Египте. Затем побываем в римском амфитеатре, осмотрим колонну Помпея и выясним, откуда она здесь взялась. Далее увидим крепость Кайт-Бей, основанную на месте Александрийского маяка и сыгравшую важную роль в военной истории государства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту при группе до 3-х человек
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер при группе более 3-х человек - €35 за микроавтобус на всю группу
- Входные билеты на объекты экскурсий: €13 - взрослые, €7 - дети 6-12 лет
- Трансфер из/в аэропорт - €25
- Речная прогулка по Нилу (по желанию)