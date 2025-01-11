Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате

Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Приглашаем в тур-знакомство по главным достопримечательностям Египта.

В столице посетим Каирский египетский музей, чтобы увидеть уникальные артефакты, мумий и статуи царей.

А затем исследуем религиозный комплекс Старого Каира, где соседствуют мечети, синагога
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и христианские святыни.

Побываем в Гизе и полюбуемся пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина, сфотографируем Большого сфинкса и осмотрим ступенчатую пирамиду Джосера.

Последний день тура посвятим Александрии: побываем в загадочных катакомбах, доберёмся до римского амфитеатра и увидим крепость Кайт-Бей, основанную на месте Александрийского маяка. Программа путешествия может быть изменена по вашему желанию.

5
1 отзыв
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Комфортабельный минивэн входит в стоимость тура при группе до 3-х человек. Если группа больше, то доплата за аренду микроавтобуса составит €35 на всю группу.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Каирский музей

Знакомство со столицей начнём с Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и статуи правителей. Затем осмотрим цитадель Саладина 12 века и посетим религиозный комплекс Старого Каира, где соседствуют иудаизм, христианство и ислам. Вы увидите древнюю мечеть Амра ибн аль-Аса, коптские церкви Девы Марии, синагоги и православные церкви Св. Георгия.

Заглянем на восточный базар и выпьем чашечку кофе в кафе «Эль Фишави». Дальше желающие смогут отправиться на речную прогулку по Нилу.

Каирский музейКаирский музейКаирский музейКаирский музей
2 день

Пирамиды Гизы и Саккара

Сегодня перед вами во всей красе предстанут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как и для чего они строились, а также почему этим громадным сооружениям удалось сохраниться до наших времён. Осмотрим Большого сфинкса и отправимся в Саккару — древний некрополь. Увидим ступенчатую пирамиду Джосера и рассмотрим тексты из древнеегипетской Книги мёртвых на стенах пирамиды Униса. Переместимся в некрополь Дахшур, где находятся Ломана и Розовая пирамиды фараона Снофру. Во время экскурсии расскажем, почему они получили такие названия.

Пирамиды Гизы и СаккараПирамиды Гизы и СаккараПирамиды Гизы и СаккараПирамиды Гизы и СаккараПирамиды Гизы и СаккараПирамиды Гизы и Саккара
3 день

Александрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-Бей

Утром поедем в Александрию. Посетим катакомбы Ком эль-Шукафа и познакомимся с традициями кремации в Древнем Египте. Затем побываем в римском амфитеатре, осмотрим колонну Помпея и выясним, откуда она здесь взялась. Далее увидим крепость Кайт-Бей, основанную на месте Александрийского маяка и сыгравшую важную роль в военной истории государства.

Александрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы, амфитеатр и форт Кайт-Бей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту при группе до 3-х человек
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер при группе более 3-х человек - €35 за микроавтобус на всю группу
  • Входные билеты на объекты экскурсий: €13 - взрослые, €7 - дети 6-12 лет
  • Трансфер из/в аэропорт - €25
  • Речная прогулка по Нилу (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, время встречи по договорённости
Завершение: Каир, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
11 янв 2025
Спасибо, Мухаммеду за отличную организацию тура по Каиру, окрестностям и Александрии. Гиды были очень профессиональными, отлично знали материал и замечательно говорили по-русски. Организация была очень четкой, все было вовремя и
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по делу. При этом, все гиды, водители и сам Мухаммед были максимально вежливыми и доброжелательными на протяжения всего тура. Если кто-то из друзей соберется в Египет, обязательно порекомендую им этот тур.

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