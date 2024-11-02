Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням

Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Отправляемся исследовать фантастические, словно инопланетные, ландшафты Египта, раскинувшейся вдали от популярных морских курортов и многовековых древностей.

За время этого увлекательного путешествия мы увидим россыпь магматических холмов и камней Чёрной пустыни, Кристальные
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горы со сверкающим кальцитом прямо на поверхности, причудливые меловые фигуры Белой пустыни, по форме напоминающие купола, минареты, замки и грибы.

Будем передвигаться на внедорожниках, ночевать в палатках под мириадами звёзд, отдыхать в оазисах и освежающих минеральных источниках и, возможно, встретим диких лис.

Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* в Каире. Проживание в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также трёхразовое питание и питьевая вода во время посещения пустыни. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Египет

Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель, расположенный вблизи плато Гиза. Остаток дня будет свободен, а вечером прямо с террасы гостиничного ресторана вы сможете бесплатно посмотреть световое шоу, проецируемое на пирамиды и Большого Сфинкса.

Прибытие в ЕгипетПрибытие в ЕгипетПрибытие в ЕгипетПрибытие в Египет
2 день

Переезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазиса

После завтрака поедем в центральную часть Египта, где раскинулся оазис Бахария. Путь предстоит неблизкий: мы преодолеем более 350 км по бескрайней пустыне, потратив на дорогу около 5 часов.

Прибыв на место, пообедаем и немного отдохнём. Во второй половине дня изучим окрестности Бахарии. Побываем в садах, где выращивают лучшие в стране финики, отдохнём на берегу озера и проводим закат на вершине горы, по форме напоминающей пирамиду. Ночевать будем в кемпинге.

Переезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазисаПереезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазисаПереезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазисаПереезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазисаПереезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазиса
3 день

Начало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горы

Утром соберём вещи и на полноприводных внедорожниках отправимся за границу цивилизации. Первой на нашем пути будет Чёрная пустыня, усеянная россыпью магматических холмов и камней, контрастирующих с оранжево-коричневой землёй.

После ланча освежимся в источниках с прохладной минеральной водой. Затем продолжим путешествие и направимся к Кристальным горам — гряде холмов, в разломах которых сверкают кристаллы кальцита, придающие пейзажам некую таинственность.

Продолжим следовать вглубь пустыни. Тут посреди песчаной равнины нам откроется долина высоких каменных столбов с округлыми вершинами. Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь. Пока готовится ужин, полюбуемся бесконечными просторами и скалами-исполинами и насладимся тишиной, нарушаемой только дуновением ветра. А с наступлением темноты на охоту выходят лисы и, если повезёт, мы сможем угостить их чем-нибудь вкусненьким.

Начало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горыНачало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горыНачало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горыНачало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горыНачало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горы
4 день

Джипинг по Белой пустыне

Сегодня встанем пораньше, чтобы поймать лучи восходящего солнца и прогуляться, пока не наступил палящий зной. Позавтракав, продолжим путь среди дюн и по дороге увидим немало удивительно разнообразных пейзажей. На обед остановимся в оазисе и немного отдохнём в тени пальм.

Позже доберёмся к Белой пустыне — ещё одной фантастической локации с причудливыми меловыми останцами. К закату доедем до визитной карточки этих мест — белоснежной известняковой глыбы, похожей на каменный гриб. Вблизи этого чуда природы сегодня устроим кемпинг и проведём ещё одну ночь под звёздным небом.

Джипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустынеДжипинг по Белой пустыне
5 день

Возвращение в Каир

Утро посвятим исследованию сказочных рельефов Белой пустыни. Здесь простираются сотни замысловатых скальных фигур, напоминающих купола, башни, минареты и замки. Пообедав, поедем обратно в Каир. В египетскую столицу прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.

Возвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в Каир
6 день

Завершающий день

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту Каир - Бахария - Каир на комфортабельном микроавтобусе
  • Джипинг по пустыне
  • Проживание
  • Оборудование для кемпинга (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе, разрешения и сервисные сборы для посещения национального парка
  • Завтраки в отелях
  • Трёхразовое питание и вода в пустыне
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно
  • Виза - $25
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Каира, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСафариПрирода и пейзажиВсе турыПирамиды ГизыПопулярные местаНа ноябрьские праздникиДжиппингДжиппингПрирода и пейзажи

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