После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* в Каире. Проживание в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также трёхразовое питание и питьевая вода во время посещения пустыни. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).