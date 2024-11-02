За время этого увлекательного путешествия мы увидим россыпь магматических холмов и камней Чёрной пустыни, Кристальные
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере $450 непосредственно организатору.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* в Каире. Проживание в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также трёхразовое питание и питьевая вода во время посещения пустыни. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
Прибытие в Египет
Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель, расположенный вблизи плато Гиза. Остаток дня будет свободен, а вечером прямо с террасы гостиничного ресторана вы сможете бесплатно посмотреть световое шоу, проецируемое на пирамиды и Большого Сфинкса.
Переезд в Бахарию, экскурсия по окрестностям оазиса
После завтрака поедем в центральную часть Египта, где раскинулся оазис Бахария. Путь предстоит неблизкий: мы преодолеем более 350 км по бескрайней пустыне, потратив на дорогу около 5 часов.
Прибыв на место, пообедаем и немного отдохнём. Во второй половине дня изучим окрестности Бахарии. Побываем в садах, где выращивают лучшие в стране финики, отдохнём на берегу озера и проводим закат на вершине горы, по форме напоминающей пирамиду. Ночевать будем в кемпинге.
Начало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горы
Утром соберём вещи и на полноприводных внедорожниках отправимся за границу цивилизации. Первой на нашем пути будет Чёрная пустыня, усеянная россыпью магматических холмов и камней, контрастирующих с оранжево-коричневой землёй.
После ланча освежимся в источниках с прохладной минеральной водой. Затем продолжим путешествие и направимся к Кристальным горам — гряде холмов, в разломах которых сверкают кристаллы кальцита, придающие пейзажам некую таинственность.
Продолжим следовать вглубь пустыни. Тут посреди песчаной равнины нам откроется долина высоких каменных столбов с округлыми вершинами. Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь. Пока готовится ужин, полюбуемся бесконечными просторами и скалами-исполинами и насладимся тишиной, нарушаемой только дуновением ветра. А с наступлением темноты на охоту выходят лисы и, если повезёт, мы сможем угостить их чем-нибудь вкусненьким.
Джипинг по Белой пустыне
Сегодня встанем пораньше, чтобы поймать лучи восходящего солнца и прогуляться, пока не наступил палящий зной. Позавтракав, продолжим путь среди дюн и по дороге увидим немало удивительно разнообразных пейзажей. На обед остановимся в оазисе и немного отдохнём в тени пальм.
Позже доберёмся к Белой пустыне — ещё одной фантастической локации с причудливыми меловыми останцами. К закату доедем до визитной карточки этих мест — белоснежной известняковой глыбы, похожей на каменный гриб. Вблизи этого чуда природы сегодня устроим кемпинг и проведём ещё одну ночь под звёздным небом.
Возвращение в Каир
Утро посвятим исследованию сказочных рельефов Белой пустыни. Здесь простираются сотни замысловатых скальных фигур, напоминающих купола, башни, минареты и замки. Пообедав, поедем обратно в Каир. В египетскую столицу прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.
Завершающий день
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$980
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту Каир - Бахария - Каир на комфортабельном микроавтобусе
- Джипинг по пустыне
- Проживание
- Оборудование для кемпинга (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе, разрешения и сервисные сборы для посещения национального парка
- Завтраки в отелях
- Трёхразовое питание и вода в пустыне
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно
- Виза - $25
- Питание вне программы