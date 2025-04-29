Особенности маршрута:

1. Маршрут предполагает длительные переезды на микроавтобусах по обычным дорогам, джипах 4х4 по бездорожью и два внутренних переезда на поездах. Опоздания недопустимы. Опоздавшим участникам предстоит догонять группу своими силами и за свой счёт.

2. Это не шопинг-тур и не развлекательный пляжный тур. Для шопинга останется немного времени в конце и по вечерам, но шопинг в экскурсионное время приведет к срыву программы. Пожалуйста, примите это к сведению. В обязанности инструктора не входит сопровождение участников на шопинг.

3. В Египте, к сожалению, присутствует воровство. Просим не брать в поездку ценных вещей, золотых украшений, а деньги, документы и гаджеты держать при себе.

Проживание. 2-местное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Во время поездки по Чёрной и Белой пустыням проведём 1 ночь в палатке. Палатка, постели, одеяла предоставляются. Туалет и умывальники есть, душа — нет.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях (кроме дней с ранними выездами), питание во время поездок в пустыни, а также питание в поезде (обед или ужин) и ужин в Каире.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных микроавтобусах и джипах с кондиционером.

Дети. Возможно участие с 16 лет.

Уровень сложности. Программа предполагает много пеших прогулок. Будем спускаться в пирамиды и катакомбы.

Виза. Не требуется.