Мы посетим священные места, исследуем старейшие некрополи, потайные храмы
апр
Описание тура
Организационные детали
Особенности маршрута:
1. Маршрут предполагает длительные переезды на микроавтобусах по обычным дорогам, джипах 4х4 по бездорожью и два внутренних переезда на поездах. Опоздания недопустимы. Опоздавшим участникам предстоит догонять группу своими силами и за свой счёт.
2. Это не шопинг-тур и не развлекательный пляжный тур. Для шопинга останется немного времени в конце и по вечерам, но шопинг в экскурсионное время приведет к срыву программы. Пожалуйста, примите это к сведению. В обязанности инструктора не входит сопровождение участников на шопинг.
3. В Египте, к сожалению, присутствует воровство. Просим не брать в поездку ценных вещей, золотых украшений, а деньги, документы и гаджеты держать при себе.
Проживание. 2-местное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Во время поездки по Чёрной и Белой пустыням проведём 1 ночь в палатке. Палатка, постели, одеяла предоставляются. Туалет и умывальники есть, душа — нет.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях (кроме дней с ранними выездами), питание во время поездок в пустыни, а также питание в поезде (обед или ужин) и ужин в Каире.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных микроавтобусах и джипах с кондиционером.
Дети. Возможно участие с 16 лет.
Уровень сложности. Программа предполагает много пеших прогулок. Будем спускаться в пирамиды и катакомбы.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Привет, Каир
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Путешествие начинается завтра, а тем, кто прибыл днём, предоставляется возможность прогуляться и начать знакомство с Каиром самостоятельно.
Пирамиды Гизы и Египетский музей
После завтрака в отеле начинаем наше захватывающее погружение в историю Египта. Утро пройдёт на знаменитом плато Гиза: нас ждут великие пирамиды и величественный Сфинкс, с которыми теперь можно познакомиться вблизи. Осмотрим ключевые части комплекса и поговорим о древних технологиях, математике и астрономии, скрытых в архитектуре пирамид. Спустимся в потайные коридоры, изучим загадочные артефакты и истории, поданные с альтернативных точек зрения исследователей.
Во второй половине дня посетим Египетский музей с уникальной экспозицией и артефактами, не всегда вписывающимися в каноны классической египтологии. Экспонаты, представленные здесь, поразят каждого.
Саккара, подземелья Серапеума и пирамиды Дахшура
После завтрака отправляемся в древний некрополь Мемфиса — Саккару. Здесь мы увидим легендарную ступенчатую пирамиду Джосера, пирамиды Усеркафа и Тети, а также загадочные тексты пирамид в усыпальнице Унаса.
Затем нас ждёт посещение Серапеума с его таинственными саркофагами из базальта, созданными, кажется, с применением передовых технологий. После этого отправимся в Дахшур к Ломаной и Красной пирамидам, где пройдём по залам с удивительной акустикой.
Чёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустыне
Ранний завтрак, затем – отправление в пустыню. Наше путешествие начинается с Чёрной пустыни, уникального уголка великой Сахары. Ветры и вода тысячелетиями формировали этот ландшафт, покрывая песок вулканической пылью. На джипах 4×4 мы отправимся в оазис Бахария — изумрудный островок в песках, а затем продолжим путь по пустыне.
Вечером доберёмся до Белой пустыни с её фантастическими белыми скульптурами. Ужин и ночёвка под звёздами в палатках в окружении удивительных природных форм.
Пейзажи Белой пустыни
Не пропустите рассвет в Белой пустыне: свет пробуждает эти белоснежные скалы, похожие на грибы или древних богов. Мы насладимся утренней прогулкой по этому инопланетному ландшафту и сделаем много фото.
Затем вернёмся в Каир на отдых и подготовимся к следующему выезду.
Знаковые локации Александрии, переезд в Асуан
Ранний выезд в Александрию. Этот город — ключ к истории Египта и средиземноморской культуры. Мы исследуем катакомбы Ком-эль-Шукафа, форт Кайтбей и величественную Александрийскую библиотеку, восстановленную на месте древней.
Вечером нас ждёт переезд в Асуан на комфортабельном ночном поезде.
Остров Филе: главные храмы. Прогулка по Нилу
По прибытии в Асуан завтракаем и отправляемся к храму на острове Филе, где, по преданию, покоится бог Осирис. Исследуем храмы Исиды и Хатхор и, проезжая, увидим недостроенный обелиск. Затем посетим храм Калабша, а вечер проведём на фелуке, проплывая вокруг острова Элефантина.
Ночь в отеле в Асуане.
Храмы Абу-Симбела
Утром отправляемся к храмам Абу-Симбела, высеченным в скале и поражающим своими размерами и историей. День пройдёт за изучением этих памятников древности, после чего мы вернёмся в Асуан на отдых перед дорогой в Луксор.
Асуан - Луксор: храмы Себека и Гора, Хора и Эдфу
Переезжаем в Луксор вдоль Нила. По пути посетим храм Себека и Гора в Ком-Омбо и храм Хора в Эдфу. Эти уникальные сооружения расскажут вам о мире египетских богов.
Вечером прибываем в Луксор и отдыхаем.
Храмы Луксора
Сегодня погружаемся в историю святынь Луксора. Посетим храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долину Царей, где расположены гробницы фараонов. Вечером — Карнакский храм и храм Амон-Ра. Вы также сможете посетить ночное световое шоу в Карнаке.
Абидос, Дендера и возвращение в Каир
Ранний выезд в Абидос — к древнему храму Сети I и таинственному Осириону. Затем отправляемся в Дендеру, чтобы посетить храм Хатхор, знаменитый своими изображениями звёздного неба.
Вечером поезд вернёт нас в Каир.
Обзорная экскурсия по столице
По прибытии в Каир отправимся на экскурсию по городу. Увидим цитадель, мечеть аль-Махмудия и Коптский квартал. На базаре Хан аль-Халили предусмотрено время для покупки сувениров. Вечером — прощальный ужин.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2390
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях (кроме дней с ранними выездами), питание во время поездок в пустыни, а также питание в поезде (обед или ужин) и ужин в Каире
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка по Нилу на фелуке
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Перелёт до Каира и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Визовый сбор - $25
- Световое шоу в Карнаке