Открывая тайны Египта: тур-погружение в историю древней цивилизации

Переночевать в Белой пустыне, прогуляться по Нилу на фелуке и изучить древние катакомбы
Путешествие для тех, кто не хочет ограничивать себя знаниями из учебников! Мы отправляемся в Египет, чтобы узнать историю достопримечательностей с разных сторон.

Мы посетим священные места, исследуем старейшие некрополи, потайные храмы
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и лабиринты, а в финале отправимся к Нилу, древним гробницам Луксора и храмам Абидоса. Вас ждёт ночёвка под звёздами пустыни и плавание на фелуке вдоль берегов Александрийского побережья.

Каждая локация откроет уникальные страницы египетской культуры, инженерной мысли и духовного наследия.

Открывая тайны Египта: тур-погружение в историю древней цивилизации
Открывая тайны Египта: тур-погружение в историю древней цивилизации
Открывая тайны Египта: тур-погружение в историю древней цивилизации
Ближайшие даты:
29
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:
1. Маршрут предполагает длительные переезды на микроавтобусах по обычным дорогам, джипах 4х4 по бездорожью и два внутренних переезда на поездах. Опоздания недопустимы. Опоздавшим участникам предстоит догонять группу своими силами и за свой счёт.
2. Это не шопинг-тур и не развлекательный пляжный тур. Для шопинга останется немного времени в конце и по вечерам, но шопинг в экскурсионное время приведет к срыву программы. Пожалуйста, примите это к сведению. В обязанности инструктора не входит сопровождение участников на шопинг.
3. В Египте, к сожалению, присутствует воровство. Просим не брать в поездку ценных вещей, золотых украшений, а деньги, документы и гаджеты держать при себе.

Проживание. 2-местное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Во время поездки по Чёрной и Белой пустыням проведём 1 ночь в палатке. Палатка, постели, одеяла предоставляются. Туалет и умывальники есть, душа — нет.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях (кроме дней с ранними выездами), питание во время поездок в пустыни, а также питание в поезде (обед или ужин) и ужин в Каире.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных микроавтобусах и джипах с кондиционером.

Дети. Возможно участие с 16 лет.

Уровень сложности. Программа предполагает много пеших прогулок. Будем спускаться в пирамиды и катакомбы.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Каир

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Путешествие начинается завтра, а тем, кто прибыл днём, предоставляется возможность прогуляться и начать знакомство с Каиром самостоятельно.

Привет, КаирПривет, КаирПривет, КаирПривет, Каир
2 день

Пирамиды Гизы и Египетский музей

После завтрака в отеле начинаем наше захватывающее погружение в историю Египта. Утро пройдёт на знаменитом плато Гиза: нас ждут великие пирамиды и величественный Сфинкс, с которыми теперь можно познакомиться вблизи. Осмотрим ключевые части комплекса и поговорим о древних технологиях, математике и астрономии, скрытых в архитектуре пирамид. Спустимся в потайные коридоры, изучим загадочные артефакты и истории, поданные с альтернативных точек зрения исследователей.

Во второй половине дня посетим Египетский музей с уникальной экспозицией и артефактами, не всегда вписывающимися в каноны классической египтологии. Экспонаты, представленные здесь, поразят каждого.

Пирамиды Гизы и Египетский музейПирамиды Гизы и Египетский музейПирамиды Гизы и Египетский музейПирамиды Гизы и Египетский музей
3 день

Саккара, подземелья Серапеума и пирамиды Дахшура

После завтрака отправляемся в древний некрополь Мемфиса — Саккару. Здесь мы увидим легендарную ступенчатую пирамиду Джосера, пирамиды Усеркафа и Тети, а также загадочные тексты пирамид в усыпальнице Унаса.

Затем нас ждёт посещение Серапеума с его таинственными саркофагами из базальта, созданными, кажется, с применением передовых технологий. После этого отправимся в Дахшур к Ломаной и Красной пирамидам, где пройдём по залам с удивительной акустикой.

Саккара, подземелья Серапеума и пирамиды ДахшураСаккара, подземелья Серапеума и пирамиды ДахшураСаккара, подземелья Серапеума и пирамиды ДахшураСаккара, подземелья Серапеума и пирамиды Дахшура
4 день

Чёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустыне

Ранний завтрак, затем – отправление в пустыню. Наше путешествие начинается с Чёрной пустыни, уникального уголка великой Сахары. Ветры и вода тысячелетиями формировали этот ландшафт, покрывая песок вулканической пылью. На джипах 4×4 мы отправимся в оазис Бахария — изумрудный островок в песках, а затем продолжим путь по пустыне.

Вечером доберёмся до Белой пустыни с её фантастическими белыми скульптурами. Ужин и ночёвка под звёздами в палатках в окружении удивительных природных форм.

Чёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустынеЧёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустынеЧёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустынеЧёрная пустыня, оазис Бахария и ночь в Белой пустыне
5 день

Пейзажи Белой пустыни

Не пропустите рассвет в Белой пустыне: свет пробуждает эти белоснежные скалы, похожие на грибы или древних богов. Мы насладимся утренней прогулкой по этому инопланетному ландшафту и сделаем много фото.

Затем вернёмся в Каир на отдых и подготовимся к следующему выезду.

Пейзажи Белой пустыниПейзажи Белой пустыниПейзажи Белой пустыниПейзажи Белой пустыни
6 день

Знаковые локации Александрии, переезд в Асуан

Ранний выезд в Александрию. Этот город — ключ к истории Египта и средиземноморской культуры. Мы исследуем катакомбы Ком-эль-Шукафа, форт Кайтбей и величественную Александрийскую библиотеку, восстановленную на месте древней.

Вечером нас ждёт переезд в Асуан на комфортабельном ночном поезде.

Знаковые локации Александрии, переезд в АсуанЗнаковые локации Александрии, переезд в АсуанЗнаковые локации Александрии, переезд в АсуанЗнаковые локации Александрии, переезд в Асуан
7 день

Остров Филе: главные храмы. Прогулка по Нилу

По прибытии в Асуан завтракаем и отправляемся к храму на острове Филе, где, по преданию, покоится бог Осирис. Исследуем храмы Исиды и Хатхор и, проезжая, увидим недостроенный обелиск. Затем посетим храм Калабша, а вечер проведём на фелуке, проплывая вокруг острова Элефантина.

Ночь в отеле в Асуане.

Остров Филе: главные храмы. Прогулка по НилуОстров Филе: главные храмы. Прогулка по НилуОстров Филе: главные храмы. Прогулка по НилуОстров Филе: главные храмы. Прогулка по Нилу
8 день

Храмы Абу-Симбела

Утром отправляемся к храмам Абу-Симбела, высеченным в скале и поражающим своими размерами и историей. День пройдёт за изучением этих памятников древности, после чего мы вернёмся в Асуан на отдых перед дорогой в Луксор.

Храмы Абу-СимбелаХрамы Абу-СимбелаХрамы Абу-СимбелаХрамы Абу-Симбела
9 день

Асуан - Луксор: храмы Себека и Гора, Хора и Эдфу

Переезжаем в Луксор вдоль Нила. По пути посетим храм Себека и Гора в Ком-Омбо и храм Хора в Эдфу. Эти уникальные сооружения расскажут вам о мире египетских богов.

Вечером прибываем в Луксор и отдыхаем.

Асуан - Луксор: храмы Себека и Гора, Хора и ЭдфуАсуан - Луксор: храмы Себека и Гора, Хора и ЭдфуАсуан - Луксор: храмы Себека и Гора, Хора и Эдфу
10 день

Храмы Луксора

Сегодня погружаемся в историю святынь Луксора. Посетим храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долину Царей, где расположены гробницы фараонов. Вечером — Карнакский храм и храм Амон-Ра. Вы также сможете посетить ночное световое шоу в Карнаке.

Храмы ЛуксораХрамы ЛуксораХрамы ЛуксораХрамы Луксора
11 день

Абидос, Дендера и возвращение в Каир

Ранний выезд в Абидос — к древнему храму Сети I и таинственному Осириону. Затем отправляемся в Дендеру, чтобы посетить храм Хатхор, знаменитый своими изображениями звёздного неба.

Вечером поезд вернёт нас в Каир.

Абидос, Дендера и возвращение в КаирАбидос, Дендера и возвращение в КаирАбидос, Дендера и возвращение в Каир
12 день

Обзорная экскурсия по столице

По прибытии в Каир отправимся на экскурсию по городу. Увидим цитадель, мечеть аль-Махмудия и Коптский квартал. На базаре Хан аль-Халили предусмотрено время для покупки сувениров. Вечером — прощальный ужин.

Обзорная экскурсия по столицеОбзорная экскурсия по столицеОбзорная экскурсия по столицеОбзорная экскурсия по столице
13 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2390
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях (кроме дней с ранними выездами), питание во время поездок в пустыни, а также питание в поезде (обед или ужин) и ужин в Каире
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка по Нилу на фелуке
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Каира и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Визовый сбор - $25
  • Световое шоу в Карнаке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Каира, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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