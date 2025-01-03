9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
9 дней
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Спуститься внутрь пирамиды, побывать в Чёрной пустыне и проводить закат посреди песчаных дюн
Начало: Аэропорт Каира, выбирайте вечерние или ночные рейс...
28 дек в 08:00
$1 647 за человека
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
27 дек в 08:00
$2 412 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Большое путешествие»
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