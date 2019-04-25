9 дней
На тысячи лет назад: древнеегипетская архитектура и история глазами экспертов
Совершить круиз по Нилу, встретиться с археологом и послушать лекцию о Книге мёртвых
Начало: Аэропорт Каира, после полудня, точное время зависи...
3 янв в 14:00
$6 350 за человека
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
27 дек в 08:00
$2 412 за человека
9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ООля25 апреля 2019Оазис Бахария из КаираОгромное спасибо Карим за интересные и незабываемые экскурсии!!! Качественная и оперативная работа, персональная встреча с выяснением всех нюансов и куча дельных советов!!! Приемлемые цены без "навязывания" и "легенд отельных гидов".
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Выездные»
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