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20%
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
10 окт в 08:00
12 окт в 08:00
900$720 за всё до 10 чел.
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15%
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 окт в 08:00
17 окт в 08:00
1200$1 020 за человека
9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «История и архитектура»
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