Туры Каира об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Каире, цены от $720, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
10 окт в 08:00
12 окт в 08:00
900$720 за всё до 10 чел.
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
На машине
скидка
15%
1 отзыв
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 окт в 08:00
17 окт в 08:00
1200$1 020 за человека
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
На автобусе
9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
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    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «История и архитектура»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  2. Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
  3. Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 720 до 6 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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