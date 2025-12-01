Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Самые интересные и хорошо сохранившиеся храмы древнего Египта. Не могу представить, что вы находитесь в Луксоре и не наслаждаетесь посещением этих храмов. Забираем вас на комфортабельном автомобиле рано утром, поедем в город Асуан. Сначала посетим храм Гора, потом храм Собека, а затем вернем вас в отель. Храм Комомбо: Считается одним из самых интересных храмов Египта. Единственный двойной храм в истории древнего Египта. Посвящён двум богам одновременно. Первый бог - Гор с головой сокола, второй Собек с головой крокодила. Здесь нашли мумии крокодилов, которые считаются визитной карточкой этой достопримечательности. Храм полностью симметричен, Южная часть посвящена богу Собеку, а Северная - Богу Гору. По легенде Гор и Собек боролись, боги разделили храм между ними. Храм восстановили полностью в греко-римский период. Изображения по стенам очень хорошо сохранились. Там увидите изображения медицинских инструментов. Храм очень красивый. Древние египтяне верили: крокодил управляет наводнениями реки Нила, поэтому молились ему. Крокодил - олицетворение зла. Гор - олицетворение добра. Храм - олицетворение баланса между злом и добром. Здесь изгиб реки, это было излюбленным местом для крокодилов, люди здесь молились, чтобы защититься от нападения. Храм Эдфу: Храм посвящён богу Гору. Именно здесь победил Гор - сокол Сета. Здесь символ победы добра над злом. К этому храму древние египтяне обратили большое внимание. Храм восстановили греко-римские императоры, чтобы узаконить их власть. Храм Гор - один из наиболее хорошо сохранившихся храмов Египта. И он же считается вторым по величине храмов после Карнакского комплекса. Шедевр почти был полностью занесен песками. Так что был виден только входной пилон. В ходе раскопок обнаружили, что храм сохранился почти в идеальном состоянии. В этом храме стоит большие статуи Гора в виде сокола и много неповторимых изображений, в том и числе изображения изготовления ароматных духов и лечебных масел.

