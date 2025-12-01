Описание экскурсииСамые интересные и хорошо сохранившиеся храмы древнего Египта. Не могу представить, что вы находитесь в Луксоре и не наслаждаетесь посещением этих храмов. Забираем вас на комфортабельном автомобиле рано утром, поедем в город Асуан. Сначала посетим храм Гора, потом храм Собека, а затем вернем вас в отель. Храм Комомбо: Считается одним из самых интересных храмов Египта. Единственный двойной храм в истории древнего Египта. Посвящён двум богам одновременно. Первый бог - Гор с головой сокола, второй Собек с головой крокодила. Здесь нашли мумии крокодилов, которые считаются визитной карточкой этой достопримечательности. Храм полностью симметричен, Южная часть посвящена богу Собеку, а Северная - Богу Гору. По легенде Гор и Собек боролись, боги разделили храм между ними. Храм восстановили полностью в греко-римский период. Изображения по стенам очень хорошо сохранились. Там увидите изображения медицинских инструментов. Храм очень красивый. Древние египтяне верили: крокодил управляет наводнениями реки Нила, поэтому молились ему. Крокодил - олицетворение зла. Гор - олицетворение добра. Храм - олицетворение баланса между злом и добром. Здесь изгиб реки, это было излюбленным местом для крокодилов, люди здесь молились, чтобы защититься от нападения. Храм Эдфу: Храм посвящён богу Гору. Именно здесь победил Гор - сокол Сета. Здесь символ победы добра над злом. К этому храму древние египтяне обратили большое внимание. Храм восстановили греко-римские императоры, чтобы узаконить их власть. Храм Гор - один из наиболее хорошо сохранившихся храмов Египта. И он же считается вторым по величине храмов после Карнакского комплекса. Шедевр почти был полностью занесен песками. Так что был виден только входной пилон. В ходе раскопок обнаружили, что храм сохранился почти в идеальном состоянии. В этом храме стоит большие статуи Гора в виде сокола и много неповторимых изображений, в том и числе изображения изготовления ароматных духов и лечебных масел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-храм комомбо
- 2-храм эдфу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания
Завершение: Место вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Луксора
Похожие экскурсии из Луксора
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Путешествие к величественным храмам Эдфу и Ком-Омбо. Узнайте о богах Горе и Себеке, погрузитесь в историю Эллинистического Египта
Начало: Возле отеля
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
1 дек в 04:30
$280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$280 за человека