Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо

Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Представьте себе день, полный загадок древнего Египта, где каждый камень рассказывает свою историю.

Ваше путешествие начнется в Луксоре, где вас ждет комфортабельный автомобиль с кондиционером и личный гид. Первая остановка -
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храм Гора в Эдфу, величественное сооружение, посвященное богу соколу. Здесь вы узнаете о мифах и легендах, окружающих этот древний город. Следующий этап - храм Ком Омбо, уникальный своим посвящением двум божествам одновременно. Этот храм откроет вам секреты древнеегипетской медицины и астрономии. В завершение дня вы можете выбрать, вернуться ли в Луксор или продолжить путешествие до Асуана.

Ваш гид поделится с вами знаниями о древней мифологии и истории, делая каждый момент экскурсии незабываемым. Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки и шляпу, чтобы защититься от солнца.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с величием и красотой древнего Египта, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом

5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 🏛 Посещение двух храмов
  3. 📜 Узнаете древнюю мифологию
  4. 🌞 Комфортная поездка с кондиционером
  5. 🕶 Рекомендации по экипировке

Что можно увидеть

  • Храм Гора
  • Храм Ком Омбо
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30

Что вас ожидает:

  • Храм Гора в древнем городе Эдфу
  • Храм Ком Омбо

Описание трансфер

В этом туре вы посетите храм Гора в древнем городе Эдфу и откроете для себя великолепный храм Ком Омбо, построенный в честь двух божеств. Узнаете о священных сооружениях и богатой истории Эдфу. Вы можете выбрать, завершить ли свой тур в городе Асуан или вернуться обратно в Луксор в конце дня. Встретьтесь со своим водителем/гидом в вестибюле вашего отеля в Луксоре и начните свое путешествие в Эдфу. Насладитесь поездкой в автомобиле с кондиционером, а по дороге уделите все свое внимание гиду и ознакомьтесь с рассказами о древней мифологии Египта, которые несомненно будут вам интересны. Не забудьте взять с собой • Солнцезащитные очки.
Шляпу от солнца.

каждый день в 4.30 утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Гора в древнем городе Эдфу
  • Храм Ком Омбо
Что включено
  • Встреча из вашего отеля в Луксоре и трансфер в ваш отель в Асуане (или обратно в Луксор, если выбран вариант)
  • Чистый современный автомобиль с кондиционером для всех трансферов
  • Лицензированный профессиональный гид
  • Налоги и плата за обслуживание
  • Бутылка воды
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обратный трансфер из отеля Luxor (если не выбран этот вариант)
  • Чаевые (не обязательно) и личные расходы
  • Все напитки
  • Обед в местном ресторане в Асуане
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Солнцезащитные очки
  • Шляпа от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
2 мар 2024
Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!

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