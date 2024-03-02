Представьте себе день, полный загадок древнего Египта, где каждый камень рассказывает свою историю.
Ваше путешествие начнется в Луксоре, где вас ждет комфортабельный автомобиль с кондиционером и личный гид. Первая остановка -
Ваше путешествие начнется в Луксоре, где вас ждет комфортабельный автомобиль с кондиционером и личный гид. Первая остановка -
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏛 Посещение двух храмов
- 📜 Узнаете древнюю мифологию
- 🌞 Комфортная поездка с кондиционером
- 🕶 Рекомендации по экипировке
Что можно увидеть
- Храм Гора
- Храм Ком Омбо
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Что вас ожидает:
- Храм Гора в древнем городе Эдфу
- Храм Ком Омбо
Описание трансфер
В этом туре вы посетите храм Гора в древнем городе Эдфу и откроете для себя великолепный храм Ком Омбо, построенный в честь двух божеств. Узнаете о священных сооружениях и богатой истории Эдфу. Вы можете выбрать, завершить ли свой тур в городе Асуан или вернуться обратно в Луксор в конце дня. Встретьтесь со своим водителем/гидом в вестибюле вашего отеля в Луксоре и начните свое путешествие в Эдфу. Насладитесь поездкой в автомобиле с кондиционером, а по дороге уделите все свое внимание гиду и ознакомьтесь с рассказами о древней мифологии Египта, которые несомненно будут вам интересны. Не забудьте взять с собой • Солнцезащитные очки.
Шляпу от солнца.
каждый день в 4.30 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гора в древнем городе Эдфу
- Храм Ком Омбо
Что включено
- Встреча из вашего отеля в Луксоре и трансфер в ваш отель в Асуане (или обратно в Луксор, если выбран вариант)
- Чистый современный автомобиль с кондиционером для всех трансферов
- Лицензированный профессиональный гид
- Налоги и плата за обслуживание
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обратный трансфер из отеля Luxor (если не выбран этот вариант)
- Чаевые (не обязательно) и личные расходы
- Все напитки
- Обед в местном ресторане в Асуане
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Шляпа от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
2 мар 2024
Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!
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