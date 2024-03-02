В этом туре вы посетите храм Гора в древнем городе Эдфу и откроете для себя великолепный храм Ком Омбо, построенный в честь двух божеств. Узнаете о священных сооружениях и богатой истории Эдфу. Вы можете выбрать, завершить ли свой тур в городе Асуан или вернуться обратно в Луксор в конце дня. Встретьтесь со своим водителем/гидом в вестибюле вашего отеля в Луксоре и начните свое путешествие в Эдфу. Насладитесь поездкой в автомобиле с кондиционером, а по дороге уделите все свое внимание гиду и ознакомьтесь с рассказами о древней мифологии Египта, которые несомненно будут вам интересны. Не забудьте взять с собой • Солнцезащитные очки.

Шляпу от солнца.