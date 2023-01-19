Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо.
Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте. После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте
Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте. После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте
Описание билета
Вас ожидает: Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо. Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте. После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте Программа В 7:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию в 2 храма, Эдфу и Ком Омбо. Вы по началу посещаете Храм Эдфу. Храм Эдфу считается одиным из лучших храмов Египта. Храму «всего» чуть больше двух тысяч лет и строили его в греко римскую эпоху. По размерам, степени сохранности и красоте этот храм обычно ставят на третье место после Карнакского храма и храма Мединет-Абу в Луксоре. В храме прекрасно сохранились надписи и настенные рисунки, которые стали бесценными источниками знаний о древнем Египте. Затем вы отправляетесь в Храм Ком Омбо. Храм Ком-Омбо, расположенный прямо на берегу в 50 км. к севру от Асуана и в 140 км. к югу от Луксора. Храм Ком-Омбо уникален тем, что является двойным храмом, посвященным сразу двум богам, половина его посвящена богу Себеку, повелевавшему плодородием и разливом Нила, вторая половина посвящена богу Гору, богу рая и горизонта в древнем Египте. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 14:00. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 17:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение храма Ком-Омбо
- Посещение храма Эдфу
Что включено
- Услуги трансфера из отеля и обратно.
- Входные билеты во все указанные исторические места.
- Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
- Русскоязычный гид-египтолог.
- Все налоги и плата за обслуживание
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Цена в 190 $ США абсолютно не соответствует качеству услуги, начиная с автомобиля эконом-класса и заканчивая долгой и нудной дорогой в целый день (видимо в объезд, видимо были проблемы с
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А
Цена в 190 $ США абсолютно не соответствует качеству услуги, начиная с автомобиля эконом-класса и заканчивая долгой и нудной дорогой в целый день (видимо в объезд, видимо были проблемы с
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