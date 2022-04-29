По храмам Эдфу и Ком омбо

Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо

Индивидуальная
Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо.

Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте.

После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо
По храмам Эдфу и Ком омбо

Что вас ожидает 🤩

  • Посещение храма Ком-Омбо.
  • Посещение храма Эдфу

Вас ожидает:

    Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо. Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте. После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте

    Программа

    В 7:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию в 2 храма, Эдфу и Ком Омбо.

    Вы по началу посещаете Храм Эдфу.

    Храм Эдфу считается одиным из лучших храмов Египта. Храму «всего» чуть больше двух тысяч лет и строили его в греко римскую эпоху. По размерам, степени сохранности и красоте этот храм обычно ставят на третье место после Карнакского храма и храма Мединет-Абу в Луксоре. В храме прекрасно сохранились надписи и настенные рисунки, которые стали бесценными источниками знаний о древнем Египте.
    Затем вы отправляетесь в Храм Ком Омбо. Храм Ком-Омбо, расположенный прямо на берегу в 50 км к севру от Асуана и в 140 км к югу от Луксора. Храм Ком-Омбо уникален тем, что является двойным храмом, посвященным сразу двум богам, половина его посвящена богу Себеку, повелевавшему плодородием и разливом Нила, вторая половина посвящена богу Гору, богу рая и горизонта в древнем Египте.
    Экскурсия заканчивается ориентировочно в 14:00. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 17:00.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги трансфера из отеля и обратно.
    • Входные билеты во все указанные исторические места.
    • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
    • Русскоязычный гид-египтолог.
    • Все налоги и плата за обслуживание
    Что не входит
    • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
    • Чаевые
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Услуги трансфера из отеля и обратно.
    • Входные билеты во все указанные исторические места.
    • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
    • Русскоязычный гид-египтолог.
    • Обед.
    • Все налоги и плата за обслуживание
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

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