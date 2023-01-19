Вас ожидает: Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо. Сначало у вас будет посещение храма Гора в Эдфу, который считается одним из самых сохранившихся храмов в Египте. После этого, у вас будет Храм Ком Омбо, который считается единственным двойным храмом в Египте Программа В 7:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию в 2 храма, Эдфу и Ком Омбо. Вы по началу посещаете Храм Эдфу. Храм Эдфу считается одиным из лучших храмов Египта. Храму «всего» чуть больше двух тысяч лет и строили его в греко римскую эпоху. По размерам, степени сохранности и красоте этот храм обычно ставят на третье место после Карнакского храма и храма Мединет-Абу в Луксоре. В храме прекрасно сохранились надписи и настенные рисунки, которые стали бесценными источниками знаний о древнем Египте. Затем вы отправляетесь в Храм Ком Омбо. Храм Ком-Омбо, расположенный прямо на берегу в 50 км. к севру от Асуана и в 140 км. к югу от Луксора. Храм Ком-Омбо уникален тем, что является двойным храмом, посвященным сразу двум богам, половина его посвящена богу Себеку, повелевавшему плодородием и разливом Нила, вторая половина посвящена богу Гору, богу рая и горизонта в древнем Египте. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 14:00. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 17:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.