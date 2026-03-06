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культуре древних египтян и фараонов. Научил нас читать картуш и понимать смысл описанный на стенах в храмах.



В каждом храме мы получили достаточно информации и понимании что здесь происходило и как все было устроено.



Он был нашим гидом и товарищем в этом путишествии.

Помогал нам найти правильных продавцов по сувенирам и с адекватными ценами и торговался вместо нас на местном языке и мы получали лучшую цену!



Мы также посетили интересные места такие как: каменоломня, лавка со специями и чаем и место где нам показали как правильно делают свитки из папируса. Это было потрясающим временем что бы передохнуть от жары, узнать что то новое под кондиционером 🙏🏻



У нас был комфортный автобус и личный водитель который всегда был рядом с нами и забирал нас с отеля ровно в наши часы.



Спасибо Таха за эти два прекрасных 2 дня по локациям, рекомендую