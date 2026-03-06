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Экскурсии в Луксоре

Найдено 37 экскурсий в Луксоре, цены от $15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
На машине
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
На автобусе
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $161 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
На машине
8 часов
-
40%
67 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $160$266 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Завтра в 03:30
10 авг в 01:30
от $20 за всё до 3 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
На машине
10 часов
-
25%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Два древних города - два погружения в прошлое Египта
Начало: Из луксора
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $338$450 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор
На машине
8 часов
-
40%
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160$266 за всё до 3 чел.
Весь Луксор за 1 день
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Весь Луксор за 1 день
О Древнем Египте в разные эпохи и местных традициях - живо, понятно и без сухих дат
Начало: Из любого места Луксора
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за человека
Добро пожаловать в Луксор
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 18:30
10 авг в 00:30
от $180 за всё до 3 чел.
Сокровища Луксора
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Луксора
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
Вечерний Луксор
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Луксор
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
от $175 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
На машине
На микроавтобусе
9 часов
-
30%
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $385$550 за всё до 8 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
На машине
7 часов
-
25%
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $200$266 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от $460 за всё до 7 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:30
10 авг в 00:00
от $15 за всё до 3 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
На воздушном шаре
1 час
2 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Рассмотреть столицу египетских фараонов с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
$129 за человека
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным памятникам Эллинистического Египта. До них не все доезжают, а зря
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $340 за всё до 4 чел.
Самобытный Луксор
На автобусе
8 часов
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытный Луксор
Увидеть места, где зародилась египетская цивилизация и расположены древнейшие памятники
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $187$220 за всё до 3 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 8 чел.
Луксор - столица всех веков
На автобусе
7 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - столица всех веков
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$215.70$227 за всё до 8 чел.
Гуляй как лускорец по must-see местам
На автобусе
8 часов
-
30%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как лускорец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$182$260 за всё до 2 чел.
На воздушном шаре над Луксором
На воздушном шаре
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 2 чел.
На воздушном шаре над Луксором
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$100 за человека
Из Луксора: откройте для себя сокровища Луксора за один день
8 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора: откройте для себя сокровища Луксора за один день
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$162$180 за всё до 8 чел.
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
$250 за всё до 8 чел.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
На автобусе
7 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
$301$430 за всё до 2 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
На машине
Музыкальные теплоходы
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от $378 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $44 за всё до 4 чел.
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
Начало: Экскурсия начинается в городе Луксор
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$250 за всё до 15 чел.
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
На автобусе
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
$220 за всё до 8 чел.
По храмам Эдфу и Ком омбо
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
$240 за человека
Карнакский храм
6 часов
Индивидуальная
Карнакский храм
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Дата посещения: 6 мар 2026
Понравилось все. Отличный гид Таха, отличный автомобиль, прекрасная погода. По предварительной договорённости гид скорректировал план экскурсии по нашему желанию, билеты
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были взяты заранее, фотографировал нас с женой профессионально, рассказывал интересно и на отличном русском языке. Приехал без опоздания, был готов продолжить экскурсию и далее по нашему желанию. Рекомендую всем! Отлично.

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N
Знакомьтесь, Луксор
Дата посещения: 5 янв 2026
Потрясающий гид и экскурсия!
Ахмед очень хорошо говорит по русски, учитывает все пожелания и рекомендует лучшие места для посещения.
Приятный бонус в виде классных фоток, и угощения фруктами.

Категорически рекомендую! )
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О
Луксор: цари и боги Древнего Египта
Все было отлично, прекрасная программа, живой и грамотный рассказ, вкусный обед.
Из минусов: некоторая реклама магазинов таки имела место, но наверное, без этого никак.
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Р
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Экскурсия была волшебной! Гид Омар настоящий профессор, так его называют все местные жители, с которыми у него прекрасные отношения! За
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время экскурсии мы посмотрели весь Луксор как город мертвых так и горд живых. время проведенное с Омаром пролетело незаметно. Спасибо Вам, Саид и Омар за прекрасно организованную и проверенную экскурсионную программу.

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В
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Тур был запланирован спонтанно. Находясь в Шарм Эль Шейхе, решили посетить Луксор. Сами запланировали перелет: Шарм-Каир(не было прямого рейса)-Луксор -
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рано утром, в общей сумме 4 часа дороги. Обратно прямой рейс: Луксор-Шарм (1 час). Подобного опыта ранее не было) Было некоторое сомнение. Оказаться в незнакомой стране в незнакомом городе с условием, что вечером нужно вернуться обратно и посетить все, что хотелось. Все было исполненно отлично! Нас встретили в аэропорту, как и договаривались. Посетили все заплонированные достопримечательности: Долину Царей, Карнакский храм и Луксорский храм. Учитывая, что время было ограничено, Омар подсказал наиболее интересные места для посещения, по пути интересно рассказал их историю, подсказал на что нужно обратить внимание. В дороге рассказал историю мест, которые проезжали мимо, рассказал, чем живет этот город. По завершению эксурсии пригласил нас в уютный магазин со специями и чаем. Нас напоили вкуснейшим чаем бесплатно. Естественно, так как это туристическая точка, нам предложили приобрести понравившиеся товары. После этого с прекрасным впечатлением от проведенной экскурсии нас отвезли в аэропорт. Впечатления только положительные, несмотря на очень жаркий день, экскурсия была замечательной. Ни разу не пожелели о проведенном времени и потраченных деньгах. Жаль, что не было достаточно времени и не оставалось сил для непосещенных мест.

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Б
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Мы провели с Тахо 2 дня экскурсий по Луксору, это были потрясающие часы каждый день, Тахо рассказал очень многое о
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культуре древних египтян и фараонов. Научил нас читать картуш и понимать смысл описанный на стенах в храмах.

В каждом храме мы получили достаточно информации и понимании что здесь происходило и как все было устроено.

Он был нашим гидом и товарищем в этом путишествии.
Помогал нам найти правильных продавцов по сувенирам и с адекватными ценами и торговался вместо нас на местном языке и мы получали лучшую цену!

Мы также посетили интересные места такие как: каменоломня, лавка со специями и чаем и место где нам показали как правильно делают свитки из папируса. Это было потрясающим временем что бы передохнуть от жары, узнать что то новое под кондиционером 🙏🏻

У нас был комфортный автобус и личный водитель который всегда был рядом с нами и забирал нас с отеля ровно в наши часы.

Спасибо Таха за эти два прекрасных 2 дня по локациям, рекомендую

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А
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Отличный организатор и прекрасный гид.
Нас встретили из аэропорта, заботились, чтобы была водичка, рассказывали не только о достопримечательностях, но и просто
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о жизни обычных Египтян.
Что очень важно, все билеты уже были включены в стоимость экскурсий.
Благодарю от души и очень рекомендую 🙏 🏻

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С
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Прекрасный день с увлекательной экскурсией! Потрясающе красивый Карнакский Храм, увлекательный и подробный рассказ гида Ахмеда о фараонах, их традициях и
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истории Египта. Понравилось раннее начало с 6 утра, комфортная температура и малочисленные туристы! Далее прогулка на лодке по реке жизни Нилу, почувствовали энергию и связь времён… Храм Рамзеса III с изложением истории от Ахмеда по иероглифам, картушам и изображениям был просто бесподобен! Храм царицы Хатшепсут и ее история дочери бога Амона-Ра и единственной женщины египтянки-фараона очень понравилась, несмотря на жару непростого климата, а обед в местных традициях был удачным завершением такого насыщенного дня! Особо хочется отметить профессиональный подход к своему делу нашего гида Ахмеда, заботу и внимательное отношение водителя Махмуда и лодочника с флагом нашей страны на судне… было очень приятно и запоминающе! Спасибо! Рекомендую однозначно!

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О
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Сегодня состоялась экскурсия с гидом Омаром. Очень понравилось. В 7 часов утра Омар уже ждал нас в лобби отеля. Успели
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посетить локации на западном берегу до жары. Омар прекрасно владеет русским. Очень хорошо разбирается в теме, общаться с ним было одно удовольствие. Спасибо за отлично организованную экскурсию!

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Аркадий
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и город мертвых. Таха очень
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хорошо говорит по-русски. все билеты были куплены заранее, мы ничего не ждали на египетском зное, а сразу шли в музеи и гробницы. Таха помог с трансфером из Хургады и посещением Дандары на следующий день по пути обратно в Хургаду. У него можно брать комплексный осмотр Люксора. Как амулет гид защищал нас от самых приставучих местных торговцев, что очень ценно. мы попробовали потом сами прогуляться по Люксору, и это было невыносимо - на каждом шагу тебе что-то предлагают по «одному доллару». Причем идут за тобой минут 15 и продолжают уговаривать.
Сама экскурсия была содержательна и интересна. Хоть шестилетнему ребенку было тяжело. Еще раз спасибо Тахе за выносливость и терпеливость при общении с ребенком.
В ресторане была вкусная местная кухня, нам все понравилось.
огромная благодарность водителю - такой мягкой и комфортной езды я, пожалуй, никогда не видел

Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и+2
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
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Всего 354 отзыва в Луксоре

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору

Самые популярные экскурсии в Луксоре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта;
  2. Луксор: цари и боги Древнего Египта;
  3. Луксор - "город мёртвых" и "город живых";
  4. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе;
  5. Из Луксора - в Дендеру и Абидос.
Что посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Царей;
  2. Колоссы Мемнона;
  3. Карнакский храм;
  4. Луксорский храм;
  5. Долина цариц.
Сколько стоит экскурсия по Луксору в августе 2026
Сейчас в Луксоре можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 15 до 469 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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