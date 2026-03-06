Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $161 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $160
$266 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Завтра в 03:30
10 авг в 01:30
от $20 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Два древних города - два погружения в прошлое Египта
Начало: Из луксора
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $338
$450 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160
$266 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Весь Луксор за 1 день
О Древнем Египте в разные эпохи и местных традициях - живо, понятно и без сухих дат
Начало: Из любого места Луксора
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 18:30
10 авг в 00:30
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Луксора
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Луксор
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
от $175 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $385
$550 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $200
$266 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от $460 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:30
10 авг в 00:00
от $15 за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Рассмотреть столицу египетских фараонов с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
$129 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным памятникам Эллинистического Египта. До них не все доезжают, а зря
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $340 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытный Луксор
Увидеть места, где зародилась египетская цивилизация и расположены древнейшие памятники
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $187
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - столица всех веков
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$215.70
$227 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как лускорец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$182
$260 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 2 чел.
На воздушном шаре над Луксором
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$100 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора: откройте для себя сокровища Луксора за один день
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$162
$180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
$250 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
$301
$430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от $378 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $44 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны богини Хатхор и фараонов: сокровенные храмы Дендера и Абидос
Начало: Экскурсия начинается в городе Луксор
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
$220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
$240 за человека
Индивидуальная
Карнакский храм
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 6 мар 2026
Понравилось все. Отличный гид Таха, отличный автомобиль, прекрасная погода. По предварительной договорённости гид скорректировал план экскурсии по нашему желанию, билеты
Вам был полезен этот отзыв?
N
Дата посещения: 5 янв 2026
Потрясающий гид и экскурсия!
Ахмед очень хорошо говорит по русски, учитывает все пожелания и рекомендует лучшие места для посещения.
Приятный бонус в виде классных фоток, и угощения фруктами.
Категорически рекомендую! )
Ахмед очень хорошо говорит по русски, учитывает все пожелания и рекомендует лучшие места для посещения.
Приятный бонус в виде классных фоток, и угощения фруктами.
Категорически рекомендую! )
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все было отлично, прекрасная программа, живой и грамотный рассказ, вкусный обед.
Из минусов: некоторая реклама магазинов таки имела место, но наверное, без этого никак.
Из минусов: некоторая реклама магазинов таки имела место, но наверное, без этого никак.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсия была волшебной! Гид Омар настоящий профессор, так его называют все местные жители, с которыми у него прекрасные отношения! За
Вам был полезен этот отзыв?
В
Тур был запланирован спонтанно. Находясь в Шарм Эль Шейхе, решили посетить Луксор. Сами запланировали перелет: Шарм-Каир(не было прямого рейса)-Луксор -
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Мы провели с Тахо 2 дня экскурсий по Луксору, это были потрясающие часы каждый день, Тахо рассказал очень многое о
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный организатор и прекрасный гид.
Нас встретили из аэропорта, заботились, чтобы была водичка, рассказывали не только о достопримечательностях, но и просто
Нас встретили из аэропорта, заботились, чтобы была водичка, рассказывали не только о достопримечательностях, но и просто
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасный день с увлекательной экскурсией! Потрясающе красивый Карнакский Храм, увлекательный и подробный рассказ гида Ахмеда о фараонах, их традициях и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Сегодня состоялась экскурсия с гидом Омаром. Очень понравилось. В 7 часов утра Омар уже ждал нас в лобби отеля. Успели
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и город мертвых. Таха очень
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 354 отзыва в Луксоре
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору
Самые популярные экскурсии в Луксоре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в августе 2026
Сейчас в Луксоре можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 15 до 469 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Планируете путешествие в Луксор Египет? Цена экскурсии — важный фактор, и мы предлагаем вам прозрачные условия без скрытых платежей. Ознакомьтесь с актуальными предложениями экскурсий, узнайте стоимость и бронируйте заранее. Наш сайт поможет вам выбрать идеальную экскурсию в Луксор, соответствующую вашим интересам и бюджету