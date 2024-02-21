Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Путешествие к величественным храмам Эдфу и Ком-Омбо. Узнайте о богах Горе и Себеке, погрузитесь в историю Эллинистического Египта
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$340 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
Эдфу и Комомбо: борьба между добром и злом
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
27 ноя в 05:00
$427.50
$450 за человека
Индивидуальная
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$280 за человека
