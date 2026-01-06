Из луксора

Если вы уже осмотрели древнеегипетское наследие в Гизе и Луксоре, то пора познакомиться с менее известными, но интереснейшими памятниками.
Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Далее мы отправимся к храму в Ком-Омбо, где вы узнаете больше о Себеке — боге-крокодиле.
Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Далее мы отправимся к храму в Ком-Омбо, где вы узнаете больше о Себеке — боге-крокодиле.
Описание экскурсии
Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта. Вы узнаете больше об этом периоде, когда Египет вошёл в состав империи Александра Македонского, и о династии Птолемеев.
Храм Эдфу. До него мы доберёмся где-то за 1,5 часа. Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса. Построенный между 237 и 57 годами до н. э., он считается наиболее хорошо сохранившимся культовым храмом в Египте.
Храм в Ком-Омбо. Едем в Асуан, где на возвышенности с видом на Нил расположено необычное святилище. Это двойной храм, посвящённый одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из любого отеля в Луксоре и по окончании отвезём обратно
В стоимость входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы
- Билеты в храмы — около 20$/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за отличную экскурсию! Эдфу и Ком-Омбо произвели очень сильное впечатление: монументальный храм Гора в редкой сохранности, впечатляющий масштабом и необычный двойной храм Ком-Омбо, посвящённый сразу двум божествам — ни
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы, учитывал все наши пожелания. Вежливый, с юмором, часто знающий несколько
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Луксора
Похожие экскурсии на «Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо»
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
13 авг в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $160
$266 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Два древних города - два погружения в прошлое Египта
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
от $338
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
13 авг в 06:30
14 авг в 00:30
от $180 за всё до 3 чел.
от $340 за экскурсию