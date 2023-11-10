Из луксора

Если вы уже осмотрели древнеегипетское наследие в Гизе и Луксоре, то пора познакомиться с менее известными, но интереснейшими памятниками. Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Вы оцените масштабы этого сооружения, после чего мы отправимся к храму бога-крокодила в Ком-Омбо.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта. Вы узнаете больше об этом периоде и династии Птолемеев.

Храм Эдфу. До него мы доберёмся где-то за 1,5 часа. Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса. Построенный между 237 и 57 годами до н. э., он считается наиболее хорошо сохранившимся культовым храмом в Египте.

Храм в Ком-Омбо. Едем в Асуан, где на возвышенности с видом на Нил расположено необычное святилище. Это двойной храм, посвящённый одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из любого отеля в Луксоре и по окончании отвезём обратно

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы