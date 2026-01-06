Из луксора

Если вы уже осмотрели древнеегипетское наследие в Гизе и Луксоре, то пора познакомиться с менее известными, но интереснейшими памятниками. Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Далее мы отправимся к храму в Ком-Омбо, где вы узнаете больше о Себеке — боге-крокодиле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта. Вы узнаете больше об этом периоде, когда Египет вошёл в состав империи Александра Македонского, и о династии Птолемеев.

Храм Эдфу. До него мы доберёмся где-то за 1,5 часа. Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса. Построенный между 237 и 57 годами до н. э., он считается наиболее хорошо сохранившимся культовым храмом в Египте.

Храм в Ком-Омбо. Едем в Асуан, где на возвышенности с видом на Нил расположено необычное святилище. Это двойной храм, посвящённый одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из любого отеля в Луксоре и по окончании отвезём обратно

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы