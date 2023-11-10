Из луксора

Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Если вы уже осмотрели древнеегипетское наследие в Гизе и Луксоре, то пора познакомиться с менее известными, но интереснейшими памятниками.
Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Вы оцените масштабы этого сооружения, после чего мы отправимся к храму бога-крокодила в Ком-Омбо.
Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Вы оцените масштабы этого сооружения, после чего мы отправимся к храму бога-крокодила в Ком-Омбо.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта. Вы узнаете больше об этом периоде и династии Птолемеев.
Храм Эдфу. До него мы доберёмся где-то за 1,5 часа. Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса. Построенный между 237 и 57 годами до н. э., он считается наиболее хорошо сохранившимся культовым храмом в Египте.
Храм в Ком-Омбо. Едем в Асуан, где на возвышенности с видом на Нил расположено необычное святилище. Это двойной храм, посвящённый одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из любого отеля в Луксоре и по окончании отвезём обратно
В стоимость входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы
- Билеты в храмы — около 20$/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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