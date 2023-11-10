Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо

Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта

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Если вы уже осмотрели древнеегипетское наследие в Гизе и Луксоре, то пора познакомиться с менее известными, но интереснейшими памятниками.

Второй по величине храм Древнего Египта, Эдфу, отличается своей монументальностью и хорошей сохранностью. Вы оцените масштабы этого сооружения, после чего мы отправимся к храму бога-крокодила в Ком-Омбо.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта. Вы узнаете больше об этом периоде и династии Птолемеев.

Храм Эдфу. До него мы доберёмся где-то за 1,5 часа. Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса. Построенный между 237 и 57 годами до н. э., он считается наиболее хорошо сохранившимся культовым храмом в Египте.

Храм в Ком-Омбо. Едем в Асуан, где на возвышенности с видом на Нил расположено необычное святилище. Это двойной храм, посвящённый одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из любого отеля в Луксоре и по окончании отвезём обратно

В стоимость входит

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы

  • Билеты в храмы — около 20$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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